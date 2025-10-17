Albert Riera uživa v Sloveniji: Slovenci ste res dobri v srcu

Zgodba NK Celje predstavlja že nekaj časa zgodbo o uspehu. Španec Albert Riera je z varovanci razred zase v domačem prvenstvu, kjer ga v soboto čaka čustven derbi z Olimpijo. Vodilni in v tej sezoni še nepremagani Celjani lahko z novo zmago zmajem uidejo kar na 17 točk razlike! Celjanom gre odlično tudi v Evropi, strateg Riera pa uživa v delu v Sloveniji. O tem se je razgovoril v četrtek na posebnem dogodku v knežjem mestu.

Celjane je v prejšnji sezoni popeljal do pokalne lovorike. Foto: Aleš Fevžer Nekdaj je bil zvezdnik španskega nogometa, nosil dres številnih evropskih velikanov in španske reprezentance, po koncu bogate igralske kariere, ki jo je presenetljivo po Zavrču sklenil v dresu Kopra, pa je po nabiranju izkušenj v Turčiji prvo priložnost, da postane samostojni trener članske ekipe, dočakal pri ljubljanski Olimpiji. Albert Riera je takoj pokazal, kako premore nekaj več. Zmaje je popeljal do dvojne krone, se nato zaradi drugačnih pogledov z vodstvom kluba poslovil od Ljubljane, nato pa ga je kariera popeljala v knežje mesto.

V Celju se zdaj mudi že drugič, vmes se je za kratek čas mudil še pri finančno obubožanem Bordeauxu, sezono 2025/26 pa je, čeprav je poleti pošteno prevetril zasedbo, v kateri je ostal brez številnih nosilcev igre, vstopil sanjsko. V 1. SNL je razred zase, v Evropi je v uvodu konferenčne lige na krilih serijskega strelca Franka Kovačevića nadigral grškega velikana AEK Atene, na seznamu Matjaža Keka pa je v članski izbrani vrsti Slovenije vse več njegovih izbrancev.

O svojem delu v Sloveniji in dojemanju trenerskega dela se je razgovoril na prvem Poslovnem klubu NK Celje. Foto: NK Celje

Riera je lahko zadovoljen z opravljenim, o tem, kako se počuti v Sloveniji, pa se je razgovoril na posebnem dogodku. "V Celju se počutim odlično, ljubljeno in cenjeno. Kar mi pomeni več kot plača. Naprej je v vrsti uspeh, potem šele biznis. Če ni pravih ljudi za uspeh, nihče ne more naresti dobrega posla. In naš predsednik Valerij Kolotilo to razume, zato me je kar dvakrat pripeljal v klub. Lahko zaprem oči, ko sem z njim, on prav tako, to je znak zaupanja. Tako kot jaz zaupam predsedniku, igralci zaupajo meni. A vendarle ključ do uspeha zame ne obstaja. Če bi, bi vsakdo imel tak ključ in zmagoval," je poudaril v četrtek na prvem Poslovnem klubu NK Celje. Na njem ni manjkalo poslovnih partnerjev grofov, dogodek pa je povezoval Tomaž Ambrožič, direktor Sport Media Focus, katerega kolumne lahko redno spremljate na Siolu.

"Moja služba je druga najboljša na svetu"

Španec je izpostavil, kako ima pri NK Celje opravka z različnimi ljudmi v različnih okoljih in situacijah, njegova odgovornost pa je le, da od vsakega poišče nekaj boljšega.

V uvodnem krogu ligaškega dela konferenčne lige je doma s 3:1 premagal AEK Atene. Foto: Jure Banfi

"Igralca ne omejujem in strogo usmerjam, predvsem mu zaupam. Enako kot velja v dobrem podjetju. Ne omejuj delavca, ampak mu zaupaj. Seveda predvsem, če zna več, če to sam želi. Vsako jutro mi igralci s telefoni odgovarjajo na vprašanja, kako utrujeni so, kako so spali in koliko so danes zjutraj veseli. Vse z ocenami od 1 do 10. Vsi se morajo počutiti pomembne, tudi vsi na klopi, ker se le skupaj lahko dopolnjujemo, saj imamo iste cilje. Ni poanta v tem, kdo hoče več denarja, ampak predvsem, kdo je zadovoljen z manj," je dal vedeti, da ga morajo igralci videti kot trenerja, ki bo iz njih naredil boljše igralce. In to vsak dan.

"Zelo dobro vedo, kje so meje našega kroga, govorim o krogu discipline, krogu zaupanja in krogu organizacije. Čez rob kroga nihče ne stopi. Ali rečeno v prispodobi: imel sem črna očala, pa sem jih razbil, zdaj imam samo še rožnata. Verjemite, da se skozi njih bolje vidi. Moja služba je namreč druga najboljša na svetu. Prva je biti igralec nogometa, druga je biti trener nogometa," je dejal 43-letni Španec, ki se v zadnjih dneh omenja tudi kot eden izmed možnih kandidatov za novega trenerja beograjske Crvene zvezde, kjer nastopa njegov nekdanji varovanec pri Olimpiji Timi Max Elšnik.

Celjani so v tej sezoni v Stožicah pomendrali Olimpijo s 5:0. Foto: Aleš Fevžer

Riera bo v soboto sprejel v goste zmaje. Celjani bodo v derbiju 11. kroga Prve lige Telemach gostili branilce naslova iz Ljubljane. V tej sezoni je Olimpija enkrat že občutila moč grofov. V Stožicah je izgubila kar z 0:5, po debaklu pa je brez službe ostal portugalski trener Jorge Simao. Tokrat prihajajo zeleno-beli v Celje že s četrtim trenerjem v tej sezoni, to je Argentinec Federico Bessone, ki bo skušal kot prvi v tej sezoni v Sloveniji premagati Riero. Srečanje se bo začelo, v Celje prihaja tudi veliko navijačev Olimpije, v soboto ob 20.15.

Hvaležen Sloveniji, da mu je dala možnost

Sezono 2025/26 želi v 1. SNL skleniti brez poraza. Foto: Guliverimage Španec ima s Celjani svoj cilj. Prejšnjo sezono je sklenil s pokalnim naslovom, v tej želi osvojiti vse, kar se osvojiti da, hkrati pa prvenstveno sezono končati brez poraza! To bi bil velikanski podvig ambicioznega trenerja.

"Vem, kaj hočem in kako to hočem. Lepo se je zbuditi dobre volje, a zato moraš verjeti v svojo pot. Ko se srečaš s kupom porazov, začneš seveda dvomiti vase. Saj veste, kako je bilo lani, ko sem znova prišel v Celje – nekaj mesecev slabih rezultatov. In hvaležen sem Sloveniji, da mi je dala možnost, da se preizkusim kot trener. Slovenci ste res dobri po srcu," se je zahvalil Slovencem, da so ga sprejeli tako toplo in mu omogočili, da lahko gradi svojo trenersko pot.

Za zaključek pogovora pa je Riera vendarle opozoril še na nekaj, kar želi spremeniti kot trener Celja. "Svojih fantov ne učim, da so dobri ljudje, ampak da so dobri igralci. Na igrišču v 90 minutah res ni treba biti dober človek, ampak zmagovalec. Po tekmi pa seveda, takrat bodi tudi dober človek. Objemi tistega, ki si ga prej raztrgal, povabi ga na pivo. Slovenci ste morda res pogosto predobri ljudje. Morate pa biti predvsem dobri igralci, seveda na katerem koli delovnem področju, šele po bitki pa tudi dobri ljudje," se trudi, da bi njegovi varovanci bili v prvi vrsti dobri igralci. Za zdaj mu uspeva odlično. Mu bo tudi v soboto zvečer?