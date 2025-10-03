Albert Riera s Celjem ustvarja čudeže v Evropi. Zmotila ga je ocena trenerja Aeka.

Celjski nogometni klub ni hit le v Sloveniji, ampak tudi v Evropi. Do živega mu ni mogel niti atenski AEK, grški velikan, na papirju najmočnejši tekmec v dosedanjem delu sezone. Albert Riera je pred tekmo napovedoval, da bi lahko zmaga ostala v knežjem mestu. In res. Bilo je veličastno. Celjani so nadigrali bogatega favorita, Franko Kovačević je imel znova strelski šov, trener Riera pa je dal kapo dol pred izbranci. Tako tistim, ki so igrali, kot tudi tistim, ki so ostali na klopi. Riera pa ne bi bil Riera, če v navidez popolnem večeru ne bi našel tudi nekaj pomanjkljivosti v igri Celja.

Srca slovenskih ljubiteljev nogometa so bila lahko v četrtek znova zelo ponosna na predstavo Celja. Čeprav je na drugi strani stala ekipa, vredna vsaj šestkrat več, ki v tej sezoni do tekme v Sloveniji sploh še ni izgubila, v Celju pa je zanj glasno stiskalo pesti 1.500 navijačev, je zmaga ostala doma. In to na kakšen način!

Riera iz srca: Kapo dol vsem

Kapetan Žan Karničnik in trikratni strelec Franko Kovačević, ki je po hat-tricku za nagrado prejel žogo. Foto: Jure Banfi Celjani so znova vsilili tekmecu dominantni slog. Z ogromno samozavestjo, iz ritma jih ni vrgel niti nesrečno prejet prvi zadetek gostov, so iz minute v minuto bolj lomili odpor gostov. Vzpostavili so svoj model, s katerim kraljujejo že v 1. SNL, podobno pa počnejo tudi v Evropi. Celo proti tako zvezdniški zasedbi kot je AEK Atene.

Zato je bilo v knežjem mestu po veliki evropski zmagi, eni največjih v zgodovini kluba, zelo veselo, trener Albert Riera pa je še enkrat več prejemal čestitke. Če pa bi vprašali Španca, so si največje čestitke za preobrat, po katerem so v mestu ob Savinji številčni gostujoči privrženci utihnili, zaslužili njegovi varovanci. "Čestitke igralcem za njihov vložen trud. Najbolj so pomembni za dosežek. Ponavadi jim po tekmi namenil govor, dolg štiri do pet minut, tokrat pa je bil dolg le eno. Rekel sem jih 'chapo', tako kot rečete tukaj, vsa čast," je povedal v mikrofon Šport TV in prikazal gesto, s katero je vsem igralcem sporočil, kako jim podaja kapo dol.

Celje ne igra loterije, ampak nogomet

Španec je ponosen na svoje varovance, ki so sanjsko vstopili v ligaški del konferenčne lige. Foto: Jure Banfi Že pred srečanjem je bil prepričan, da lahko Celjani v novi ligaški del konferenčne lige vstopijo z domačo zmago. Napovedoval je, kako so pripravljeni na vse scenarije, na vse taktične različice gostov. To se je tudi uresničilo, iz tira ni Rierove čete vrgel tudi zgodnji zadetek Aeka. Nad čim pa je bil najbolj navdušen španski strateg?

"Moji igralci so bili v igri brez žoge fantastični. Dali so svoj maksimum. V igri z žogo pa bi lahko bili boljši. To sem jih tudi rekel. Rad bi videl, da bodo jutri, ko se bodo zbudili, pomislili, kako lahko igrajo z žogo še bolje, in bodo v nedeljo, ko jih čaka nova tekma, to hoteli tudi pokazati," si želi še boljše predstave v igri z žogo v nedeljo, ko bo vodilna ekipa 1. SNL gostovala v Domžalah pri Radomljanih.

Trener Aeka Marko Nikolić je prvič v tej sezoni izgubil prav v knežjem mestu. Pred tem je bil neporažen na 13 tekmah. Foto: Jure Banfi

Kar se tiče igre z žoge, je v pogovoru za Šport TV izpostavil, kako je pogrešal več nadzora. Pojasnil je, kako lahko Celje v tej sezoni, kjer ima na krilnih položajih v napadu Danijela Šturma in Nikito Iosifova, igra zelo hitro, po drugi strani pa ga je zmotila ocena trenerja Aeka Marka Nikolića, da je Celje tranzicijska ekipa. "To ne drži. Nismo tranzicijska ekipa, saj ne igramo le gor-dol. Ne igramo loterije, ampak nogomet. Raje imam nadzor, kontrolo," svoje ekipe ni opredelil kot tranzicijske, nato pa dodal, kako bi v določenih trenutkih raje namesto hitrosti izvedbe videl nadzor nad potekom igre.

S ferrarijem lahko pelješ hitro, a ...

Navdušenje celjskega občinstva na srečanju z Aekom. Foto: Jure Banfi Vse skupaj je pojasnil tudi s prispodobo, v kateri je podobno kot že takrat, ko je blestel kot trener Olimpije in zmaje popeljal do dvojne krone, omenil hitri in zelo cenjen športni avto. To je ferrari. Pojasnil je, da ga lahko pelješ zelo hitro, kar je včasih dobro, včasih pa se ti zaradi tako visoke hitrosti lahko zgodi nesreča. "Zato bi morali v določenih situacijah igrati hitreje, v nekaterih pa bolj mirno," je hitenje in na trenutke prehitro igro pripisal tudi višji vpletenosti čustev na tako pomembni evropski tekmi.

"Ni bilo tako kot na ligaški tekmi, kjer je bolj mirno. Zdaj so bila čustva večja," je dodal, kako je igralce vse skupaj poneslo, da bi radi zadeli proti Aeku še več golov. "Igralci so hoteli pri 3:1 iti še po četrti gol. Dejal sem jim, okej, če imate samozavest, pa pojdite, čeprav imam sam raje malce več nadzora."

Sledi gostovanje pri starem znancu na Irskem

Izpostavil je tudi tiste igralce, ki so sedeli na klopi, a izžarevali pozitivne vibracije. Že od začetka dneva. "Bili so odlične volje, to daje zagon ostalim," jim je hvaležen, podobno velja za vse, ki so nadomestili poškodovane igralce. V tem trenutku so na seznamu odsotnih trije, prav vsi so jo skupili huje, tako da imajo opravka z daljšim okrevanjem. To so Mark Zabukovnik, vratar Simon Sluga in Armandas Kučys.

Shamrock Rovers je lani namučil Celjane in jim prekrižal načrte v kvalifikacijah za ligo Europa. Foto: Guliverimage

Celjani so znova dokazali, kako so s pomočjo Riere in razumevajočega vodstva kluba kljub številnim odhodom nosilcev igre iz prejšnje sezone sestavili imenitno ekipo, s katero bodo čez tri tedne znova napadali nove evropske točke. Takrat bodo za razliko od domače tekme z Aekom tudi dejansko favoriti, saj se bodo odpravili na Irsko k Shamrock Rovers.

V prejšnji sezoni so proti tej ekipi v kvalifikacijah za ligo Europa doživeli razočaranje. V tej sezoni, ko jim gre vse kot po maslu, ogromno pa so jim pomagale tudi bogate izkušnje iz Evrope, bo želja Celja enostavna. Nadaljevati zmagoviti niz in zadržati pozitivno voljo. Te je bilo po izjemni predstavi proti Aeku pri celjskem občinstvu res veliko.