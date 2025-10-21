Albert Riera v pričakovanju nove evropske rapsodije: Vse je odvisno od nas

Nogometaše Celja v četrtek ob 21. uri v Dublinu čaka druga tekma ligaškega dela konferenčne lige proti irskemu predstavniku Shamrock Rovers. Slednji je Celjane v lanski sezoni izločil v tretjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo. V taboru nogometašev iz knežjega mesta poudarjajo, da so v primerjavi z lanskim letom precej napredovali.

Omenjeno dejstvo je pred predstavniki sedme sile na Skalni kleti izpostavil tudi celjski strateg Albert Riera. "Mislim, da smo mi tisti, ki smo naredili glavno razliko, saj smo bistveno bolje pripravljeni, zrelejši in izkušenejši, ko gre za tekme v Evropi. Poleg tega je ekipa že zelo dolgo skupaj." Riera je ob tem izpostavil, da se na igrišču vidi, da bi njegovi igralci lahko igrali tudi z zavezanimi očmi.

Riera: Vemo, kaj je treba narediti

Shamrock Rovers je lani v kvalifikacijah za evropsko ligo pokvaril načrte Celjanom. Na Irskem je zmagal s 3:1. Foto: Guliverimage V odgovoru na vprašanje, ali je Shamrock Rovers težji nasprotnik kot grški AEK, je Španec vso pozornost ponovno usmeril k svojim igralcem. "V nogometu ne gre za to, ali je tekmec lahek ali težek. Če ne igramo tako, kot smo se dogovorili, je za nas vsak tekmec težak. Vse je odvisno od nas. Mislim pa, da nam glede na igre, ki jih kažemo v zadnjem času, ni treba pretirano skrbeti, da ne bi našli rešitev za njihovo obrambo."

Celjski strateg je glede irskih tekmecev dejal še, da gre za tipično otoško ekipo. "Igrajo zelo direktno. Imajo dva igralca, ki veliko tečeta v prazen prostor. Morali bomo biti pozorni tudi na dolge podaje. Vemo, kaj je treba narediti."

Navijači Shamrock Roversa bodo v četrtek stiskali pesti za svoje ljubljence, da bi še drugičl zapored na Irskem premagali Celjane. Foto: Guliverimage

Irsko moštvo je po podatkih Transfermarkta skupaj vredno 4,43 milijona evrov, kar je dobrih šest milijonov manj od Celjanov. Njihov najvrednejši igralec pa je vezist Matthew Healy, čigar vrednost znaša 450.000 evrov, kar je skoraj za polovico manj od "najdragocenejših" Celjanov, Žana Karničnika, Nikite Josifova in Vitalija Lisakoviča.

"Pokazati, da je bila lanska tekma samo slab dan"

Damjan Vuklišević je lani že spoznal igro irskega kluba Shamrock Rovers. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Celje je v lanski sezoni prvo tekmo kvalifikacij za evropsko ligo dobilo z 1:0, medtem ko so bili Irci na povratni tekmi boljši z 1:3. Na omenjenih tekmah so izmed igralcev zdajšnjega moštva igrali Karničnik, Mario Kvesić in Damjan Vuklišević.

"Želimo pokazati, da je bila lanska tekma samo slab dan in se vrniti s pozitivnim rezultatom, kar je za nas samo zmaga. Irci so zelo fizično močna ekipa. V njihovi igri je veliko globinskih podaj in igre ena na ena. Pripravljeni pa smo narediti vse za zmago," je povedal Vuklišević.

Celjani v Dublinu ne bodo mogli računati na poškodovanega Andreja Kotnika, medtem ko Nino Vukasović in David Castro še nimata pravice nastopa v evropskih pokalih. Zaradi poškodb sta že dalj časa odsotna tudi Armandas Kučys in Mark Zabukovnik.