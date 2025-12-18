V Celju bi lahko padali rekordi, pisala bi se zgodovina, a ... O tem je pel Peter Lovšin.

"Samo en majhen gol mi daj," v prirejeni glasbeni uspešnici, ki se je oprijela src nogometnih navdušencev, prepeva legendarni Peter Lovšin. Po zadnjem krogu ligaškega dela konferenčne so lahko takšno neizkoriščeno željo močno objokovali v taboru Celja. V četrtek proti skromnemu Shelbournu niso dočakali zadetka. Ostalo je 0:0, tako da so Celjani končali prvi del tekmovanja na 13. mestu. Če bi zmagali vsaj z 1:0, bi po dramatičnem zaključku, v katerem se je skupna lestvica tekmovanja sunkovito spreminjala iz minute v minuto, zasedli osmo mesto in se neposredno uvrstili v osmino finala. Tako pa se bodo morali za preboj med 16 najboljših še pošteno preznojiti. In možna tekmeca? Februarja 2026 ju čaka armenski Noah oziroma kosovska Drita. Žreb bo 16. januarja.

To je bil dan, kot nalašč, da bi se v Celju pisala zgodovina. Še nikoli se ni nobenemu slovenskemu klubu v konferenčni ligi, odkar se igra ligaški del s 36 udeleženci, uspelo uvrstiti med osem najboljših. V prejšnji sezoni je Olimpija osvojila deset točk, a ji tudi to ni zadoščalo za neposreden preboj v osmino finala.

V knežjem mestu se je zadnja nogometna tekma v letu 2025 končala brez zadetkov. Foto: Filip Barbalić

Celjani so imeli v četrtek vse na svojem pladnju, da bi se dokopali rekordnih dvanajstih točk. Rierovi četi pa se, čeprav je imela opravka z edinim klubom, ki v glavnem delu treh evropskih tekmovanj ni dal niti enega zadetka, vendarle ni posrečilo. Ostalo je pri 0:0 in razočaranju domačih navijačev, saj Celjani proti Shelbournu niso znali v popolnosti upravičiti vloge favorita.

Riera: Ni razlogov za slabo voljo

Albert Riera je izpostavil, kako po remiju proti Shelbournu v takšnih razmerah ni potrebe po nezadovoljstvu. Foto: Filip Barbalić "Manjkal je le zadetek. To je to. Dejstvo je, da nismo tako sveži, kot smo bili v preteklih mesecih. Dejstvo je tudi, da je ključ v zadnjem obdobju pri igralcih. Gotovo je nekaj utrujenosti med njimi po 35 odigranih tekmah od julija. Odigrali smo dobro tekmo. Ne perfektno, ampak dobro. Nimamo si kaj očitati. To sem dejal tudi igralcem, ni razlogov za slabo voljo," je trener Albert Riera pojasnil, kako ni najbolj primeren čas za nezadovoljstvo ali razočaranje, ampak za zadovoljstvo in ponos nad vsem, kar so Celjani napravili v letu 2025. Ta jim bo ostal v prijetnem spominu. Nenazadnje niso postali le pokalni zmagovalci in jesenski prvaki, ampak so tudi prejeli priznanje za ekipo leta v slovenskem športu, NK Celje pa je prejel tudi priznanje za najbolj prepoznavno športno blagovno znamko v Sloveniji.

Resda so Celjani zapravili kar nekaj zelo zrelih priložnosti, večino časa nadzorovali potek srečanja, a je nekajkrat na drugi strani reševal gostitelje tudi vratar Žan Luk Leban. Tako so bili lahko v knežjem mestu še kako razočarani. Že tesna zmaga bi jih popeljala na tako želeno osmo mesto in neposredno uvrstitev v osmino finala, Celjani bi postali hkrati bogatejši za dodatnih 1,6 milijona evrov, tako pa bo zaslužek bistveno manjši, februarja pa čakata slovenske jesenske prvake še dve naporni kvalifikacijski tekmi za osmino finala.

Ples kroglic bo odločil, ali bo imela Rierova četa opravka s prvakom Armenije Noahom, ki je bil v Evropi usoden že za Olimpijo, ali pa s prvakom Kosova Drito.

Celjani izenačili rekord Olimpije

Celjani so tako izenačili točkovni rekord Olimpije, ki je lani v konferenčni ligi prav tako osvojila deset točk, kar pa tudi takrat ni zadoščalo za vsaj osmo mesto. Podobno se je usoda v tej sezoni poigrala s Celjani. Če bi danes zadeli le enkrat proti Shelbournu, bi si še podaljšali evropski počitek, tako pa bodo 16. januarja z zanimanjem pospremili žreb, ko bodo videli, s kom se bodo potegovali za preboj v osmino finala.

Celjani so ligaški del konferenčne lige končali na 13. mestu. Foto: Filip Barbalić

Usodna je bila slabša druga polovica nastopov v ligaškem delu, zanimivo pa je spoznanje, da Celjani po poškodbi kapetana Žana Karničnika in javne potrditve trenerja Alberta Riere, da bi z veseljem, častjo in odgovornostjo vzporedno opravljal vlogo slovenskega selektorja, v Evropi sploh še niso dosegli zadetka.

Navijači Shelbourna so bili lahko ponosni na svoje ljubljence. Foto: Filip Barbalić

Dobrih pet tisoč gledalcev ga je v četrtek proti borbenemu Shelbournu zaman čakalo, prvi strelec Celja Franko Kovačević pa je znova streljal s slepimi naboji, tako da se na lestvici najboljših strelcev ni povzpel na samostojno prvo mesto. Ostaja resda prvi, a si vodilni položaj deli še z dvema stanovskima kolegoma. Vseh pet zadetkov je Hrvat dosegel na uvodnih dveh nastopih, nato pa je nastopilo obdobje strelske suše in zdravstvenih težav.

Riera: Najboljše leto v zgodovini NK Celje

Celjani so tako ligaški del končali na 13. mestu in desetih osvojenih točkah, kar je največ v zgodovini kluba, skupna razlika v zadetkih pa znaša 8:7. "Treba si je priznati, da smo danes imeli svoje priložnosti, nismo jih izkoristili. Imamo še prostor za izboljšave. A dejstvo je tudi, da je bilo leto 2025 najboljše leto v zgodovini nogometnega kluba Celje," je dejal španski strateg, ki ga je transparent navijačev, ki so se svojim ljubljencem zahvalili za nepozabno leto 2025 in jim dali vedeti, kako so njihova duša, srce in glas, zagotovo napolnil s ponosom.

Celjski grofje so se nogometašem zahvalili za nepozabno leto 2025. Foto: Aleš Fevžer

"Lani smo po sedmih točkah v konferenčni ligi skakali od veselja, ko smo se kot 21. uvrstili med 24 najboljših ekip, letos nam je to znova uspelo, a tokrat z desetimi točkami in na 13. mestu, v slačilnici pa je bilo bistveno manj veselo. Dejstvo pa je, da smo se v Evropi precej izboljšali," je poudaril Riera, ki si bo lahko zdaj nekoliko odpočil od nogometa, kaj kmalu pa ga čakajo že novi izzivi, nenazadnje se bliža zimski prestopni rok, v katerem se Španec nadeja, da mu bo vodstvo kluba omogočilo nekaj prihodov želenih okrepitev.