Š. L.

Četrtek,
18. 12. 2025,
8.21

Anadolu Efes Valencia Hapoel Tel-Aviv Crvena zvezda Partizan Beograd Baskonia Dubaj Klemen Prepelič Barcelona Real Madrid Evroliga Evroliga

Četrtek, 18. 12. 2025, 8.21

Evroliga, 17. krog

Prepelič z Dubajem v Turčiji

Dubai Fenerbahče Klemen prepelič | Dubaj čaka srečanje v Istanbulu. | Foto Guliverimage

Dubaj čaka srečanje v Istanbulu.

Foto: Guliverimage

V 17. krogu košarkarske evrolige bo vodilni Hapoel iz Tel Aviva danes gostoval pri Panathinaikosu. Milansko Olimpio z Joshom Nebom čaka srečanje s Fenerbahčejem. V petek bo Dubaj Klemna Prepeliča, ki je izpustil zadnje tri tekme v evroligi, a je z ekipo zdaj odpotoval v Turčijo, na delu pri Anadolu Efesu, ki ga je pred kratkim prevzel Pablo Laso.

Partizan se bo mudil v Litvi pri Žalgirisu, Crveno zvezdo pa čaka srečanje z Virtusom iz Bologne.

Evroliga, 17. krog:

Četrtek, 18. december

Petek, 19. december

Lestvica: 

