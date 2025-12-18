Četrtek, 18. 12. 2025, 8.21
Evroliga, 17. krog
Prepelič z Dubajem v Turčiji
V 17. krogu košarkarske evrolige bo vodilni Hapoel iz Tel Aviva danes gostoval pri Panathinaikosu. Milansko Olimpio z Joshom Nebom čaka srečanje s Fenerbahčejem. V petek bo Dubaj Klemna Prepeliča, ki je izpustil zadnje tri tekme v evroligi, a je z ekipo zdaj odpotoval v Turčijo, na delu pri Anadolu Efesu, ki ga je pred kratkim prevzel Pablo Laso.
Partizan se bo mudil v Litvi pri Žalgirisu, Crveno zvezdo pa čaka srečanje z Virtusom iz Bologne.
Evroliga, 17. krog:
Četrtek, 18. december
Petek, 19. december