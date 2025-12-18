Prepelič z Dubajem v Turčiji

V 17. krogu košarkarske evrolige bo vodilni Hapoel iz Tel Aviva danes gostoval pri Panathinaikosu. Milansko Olimpio z Joshom Nebom čaka srečanje s Fenerbahčejem. V petek bo Dubaj Klemna Prepeliča, ki je izpustil zadnje tri tekme v evroligi, a je z ekipo zdaj odpotoval v Turčijo, na delu pri Anadolu Efesu, ki ga je pred kratkim prevzel Pablo Laso.