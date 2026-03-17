Torek, 17. 3. 2026, 13.45

Poleti v Vikersundu

Slovenski šampionki rdeča luč za polete v Vikersundu, Tepeš protestiral na FIS

Ema Klinec | Ema Klinec je lani v Vikersundu zaostala le za Niko Prevc. | Foto Guliverimage

Konec tedna bo norveški Vikersund predzadnja postojanka sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih za moške in ženske, v kateri dominirata Domen in Nika Prevc. V moško vrsto se za polete vrača Timi Zajc, ki bo zamenjal Žigo Jančarja, v ženski pa bosta lahko v skladu s pravili mednarodne zveze ob Niki Prevc leteli le še Nika Vodan in Katra Komar.

Edini član moške reprezentance, ki je po tekmah v Oslu ostal na Norveškem, je prvi junak skokov to zimo, Domen Prevc. Šestindvajsetletnik si je to sezono skupno zmago v svetovnem pokalu zagotovil že v Lahtiju sedem tekem pred koncem, zdaj pa lovi še nekaj rekordnih dosežkov brata Petra Prevca.

Če želi Domen po izkupičku točk prehiteti Petra (2303 točke), ga čaka težak, a ne nemogoč podvig. Na zadnjih štirih tekmah v poletih mora slaviti štiri zmage, saj je trenutno pri 1923 točkah. Možnosti ima tudi še, da po 13 zmagah v sezoni pride do Petrovega rekorda 15 zmag v sezoni.

Oba je sicer to zimo krepko presegla mlajša sestra Nika Prevc, ki je v zimi nanizala že 17 zmag ter popravila rekorden zbir na izjemnih 2436 točk.

Poleg svetovne rekorderke iz Vikersunda (236 metrov) bosta imeli pravico do nastopa konec tedna od Slovenk le še deseta skakalka sezone Nika Vodan in Katra Komar s skupno 28. mestom.

Tepeš in Katra Komar ostala na Norveškem

"Tudi obe Niki sta po tekmah v Oslu odšli domov, midva s Katro pa sva kar ostala na Norveškem. Katra bo namreč prvič letela, vse skakalke, ki jih poleti čakajo prvič v karieri, pa bodo lahko že v četrtek s predskakalci preizkusile letalnico," je za STA povedal selektor ženske vrste Jurij Tepeš.

Na Norveškem ima pravico do nastopa 30 najboljših skakalk v sezoni, na finalu v Planici pa bo imelo priložnost leteti le še najboljših 15 v svetovnem pokalu. Brez poletov to zimo je tako ostala tudi nekdanja svetovna rekorderka Ema Klinec, na lanski tekmi v Vikersundu druga za reprezentančno kolegico Niko Prevc, ki se je po daljši odsotnosti uspešno vrnila v svetovni pokal.

"Pritožil sem se na mednarodno zvezo Fis in izpostavil Emino letošnjo pot nazaj po poškodbi, vendar so me zavrnili, češ da so pravila za vse enaka. Škoda, ampak letos je ne bo z nami," je pojasnil Tepeš. Kot je dodal, si bo mesto na sobotni tekmi v petkovih kvalifikacijah izborilo le najboljših 20 (lani so nastopile vse).

Vrača se Timi Zajc

Tudi slovenski skakalci so po tekmah v norveškem Oslu vsi z izjemo Prevca odpotovali domov. "Danes in jutri bodo v Planici in Kranju pod vodstvom Janija Grilca opravili trening, v četrtek pa odpotujejo nazaj na Norveško," je povedal vodja reprezentanc Gorazd Pogorelčnik.

Poleg Prevca in Zajca bodo v Vikersundu leteli še Anže Lanišek, Rok Oblak in Žak Mogel. Kvalifikacije obe ekipi čakajo v petek, v soboto in nedeljo pa sledita po dve posamični tekmi.

