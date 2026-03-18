Za eno največjih reform te vlade velja sistem dolgotrajne oskrbe, ki naj bi v celoti začel delovati v prihodnjih letih. V javni razpravi se je ob tem odprlo vprašanje, ali naj bi bili upokojenci plačevanja tega prispevka oproščeni, kot menijo predstavniki nekaterih strank. Politični analitik Gorazd Kovačič je v predvolilnem soočenju na Siol.net spomnil, da je dolgotrajna oskrba v Sloveniji urejena kot zavarovanje za tipična življenjska tveganja, v katerih se lahko znajde marsikdo od nas, zato meni, da je prav, "da to polico sklenejo in so obvezani prispevke plačevati vsi, tudi upokojenci".

Politični analitik Gorazd Kovačič Foto: Jan Lukanović "Jasno je, da upokojenca to nekaj stane, kar se na koncu pozna pri razpoložljivem neto dohodku. Ampak če bo taisti upokojenec v naslednjih letih obnemogel, če bo potreboval nastanitev v domu starejših ali oskrbo na domu, se bo pokazala druga plat tega, da je sklenil to obvezno zavarovalno polico. Dobil bo nadomestilo, mogoče tudi neke storitve, ki jih je treba še do konca implementirati in razviti," je poudaril Kovačič, ki je v oddaji skupaj s sociologom Uhanom razpravljal o življenjskih stroških in socialni politiki ter s tem povezanim sistemom dolgotrajne oskrbe.

V razpravah o dolgotrajni oskrbi se Slovenijo pogosto primerja z Avstrijo, kjer ima sistem daljšo tradicijo. Tam država upravičencem izplačuje denarni dodatek za oskrbo, ki se financira predvsem iz splošnih davkov in državnega proračuna, ne pa iz posebnega prispevka za dolgotrajno oskrbo, kot je to urejeno pri nas.

V času pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo 22. marca, na Siol.net pripravljamo posebno serijo razprav o ključnih političnih in družbenih temah, ki zaznamujejo letošnjo kampanjo. V krajši oddaji vsak dan odpiramo eno izbrano temo: od politične kulture in dinamike kampanje do širših vprašanj domače in mednarodne politike. O posameznih temah razpravljata Samo Uhan, sociolog, politični analitik in dekan Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, ter Gorazd Kovačič, sociolog in politični analitik s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Komentatorja z različnih vidikov osvetljujeta dogajanje v predvolilnem času in širši politični kontekst.

"Tu bi bilo dobro biti pošten in si naliti čistega vina"

Komentatorja sta spregovorila tudi o minimalni plači, ki je med kampanjo večkrat v središču razprav. Postavljalo se je predvsem vprašanje, ali je učinkovitejše administrativno zviševanje minimalne plače ali razbremenitev dela z nižjimi davki in prispevki.

Kovačič je ob tem poudaril, da davki in prispevki niso državni rop, ampak vir financiranja različnih javnih storitev, ki prebivalcem omogočajo višjo kakovost življenja: "Če nekdo zagovarja znižanje določenega tipa davkov, potem mora povedati tudi, ali bo neke storitve spremenil v samoplačniške in bodo pri tem verjetno oškodovani tisti, ki imajo podpovprečne dohodke, ali pa bo uvedel neki drugi davek, ki pa ne bo všeč nekaterim drugim ljudem. Tako da tu bi bilo dobro biti pošten in si naliti čistega vina."

Z njim se je strinjal tudi Uhan, ki je dodal, da je v ozadju "veliko demagogije, vezane na predznak". Kovačič je še pojasnil, da je bilo nedavno zvišanje minimalne plače za približno 16 odstotkov za gospodarstvo res velik šok, ki pa ni bil nepričakovan. "V govorjenju, da je minister Luka Mesec z neko diverzantsko akcijo presenetil delodajalce in jih pahnil na rob bankrota, je veliko sprenevedanja. Oni so vedeli, kaj bo naredil. Niso mogli vedeti, kolikšen točno bo novi izračun minimalnih življenjskih stroškov, je bilo pa jasno, da bo kar precejšen," je sklenil.