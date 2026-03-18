Je dopisnica TVS manipulirala z informacijami o aferi Black Cube?

V središču razkritja o domnevnih prisluškovalnih operacijah v Sloveniji, ki odpirajo vprašanja o vplivu izraelskih obveščevalcev, se je znašla tudi novinarka Televizije Slovenija Karmen Švegl. Po pisanju Reporterja je novinarka nekritično povzela oziroma širila interpretacijo izraelskih virov o aferi Black Cube. Menijo, da je nasedla izraelskim obveščevalcem.

Dopisnica z Bližnjega vzhoda Karmen W. Švegl je v torek zvečer na Televiziji Slovenija poročala o dejavnostih izraelskega podjetja Black Cube, pri čemer je govorila z njihovim svetovalcem in nekaterimi nekdanjimi pripadniki izraelskih tajnih služb. General Eiland je v pogovoru zatrdil, da podjetje ne sodeluje s političnimi strankami, s čimer je zavrnil možnost, da bi bila lahko v Sloveniji naročnik opozicija.

Ob tem pa je novinarka iz drugih virov izvedela, da naj bi se lahko predstavniki podjetja v Sloveniji sestali s stranko iz tretje države in da sicer poslujejo tudi v širši regiji, vključno s Hrvaško, Madžarsko in Italijo. Po teh informacijah naj bi bili v Sloveniji prisotni že trikrat.

Dodatno razsežnost zgodbi dajejo izjave nekdanjih agentov Mosada, ki so poudarili, da bi v primeru resnične izraelske tajne operacije ta ostala povsem prikrita. Po njihovih besedah takšne operacije ne potekajo na očiten način, z javnimi prihodi in srečanji, saj ne puščajo sledi, ki bi omogočale razkritje. "Če bi res bili mi Izraelci za to operacijo, se midva danes ne bi pogovarjala, ker ne bi vedela, da se je to zgodilo. Mi ne puščamo takih sledi za sabo, da bi prileteli na letalo, pristali na Brniku, se rokovali sredi Ljubljane in potem izvedli strašno tajno operacijo," naj bi povedali novinarki.

Na dogajanje se je v studiu oddaje Odmevi odzval tudi nekdanji direktor Sove Iztok Podbregar, ki se je ob omenjenih trditvah nasmehnil. Takšen odziv je mogoče razumeti tudi v luči preteklih primerov, v katerih so bili operativci Black Cube razkriti ali celo kaznovani, med drugim v aferah, povezanih s Harveyjem Weinsteinom, ter v primerih na Madžarskem, v Kanadi in Romuniji. V zadnji so bili celo obsojeni zaradi poskusa diskreditacije evropske generalne tožilke Laure Codruța Kövesi.