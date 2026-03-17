Sekretariat Sveta za nacionalno varnost (SNAV) se bo v sredo seznanil s poročilom Sove v primeru Black Cube, je dejal premier Robert Golob. Kot je še napovedal, bo glede predvolilnega dogajanja sklical tudi SNAV, a po volitvah. Po njegovih besedah zato, da bodo lahko pristojne institucije svoje postopke izpeljale brez političnega pritiska.

Predsednik vlade je z direktorjem Slovenske obveščevalno-varnostne službe (Sova) Joškom Kadivnikom govoril danes, poročilo Sove glede obiska predstavnikov zasebne tajne obveščevalne agencije Black Cube pa bo na sredini seji obravnaval sekretariat SNAV. "Do takrat pa v interesu preiskave žal ne moremo povedati nič več, ker je to postopek v izvajanju," je dodal v izjavi po obisku URI Soča.

Po neuradnih informacijah več medijev po ponedeljkovem obisku skupine parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) na Sovi je sicer ta potrdila, da so bili štirje predstavniki izraelskega podjetja Black Cube 22. decembra lani res v Sloveniji, kar je v ponedeljek razkrila skupina posameznikov iz nevladnih organizacij in novinar Mladine Borut Mekina. Po njegovih virih naj bi se tedaj tudi sestali s predsednikom SDS Janezom Janšo, o čemer pa naj Sova ne bi imela podatkov.

Golob je sicer danes napovedal, da se bodo za sklic SNAV odločili po sredini seznanitvi s poročilom Sove na zasedanju sekretariata, predvsem pa po volitvah. "Ker to ne more biti stvar političnega preigravanja, še posebej ne opozicije, ki je očitno globoko vpletena v cel ta škandal," je pojasnil svojo odločitev. Tako bodo po njegovem mnenju tudi pristojne institucije lahko postopke izpeljale brez političnega pritiska.

Golob je ocenil še, da domnevna vpletenost zasebne obveščevalne službe Black Cube v skrivno snemanje lažnih poslovnih pogovorov vidnih Slovencev, ki za to niso vedeli, kaže na "največji škandal v zgodovini Slovenije". Meni, da je nezaslišano, da se tuje službe vpletajo v volitve v demokratični članici EU. Prepričan pa je, da se bodo volivci, ne glede na to, kaj "opozicija danes govori in komu bi postavljala spomenike" na nedeljskih parlamentarnih volitvah znali odločiti s srcem, v kakšni državi želijo živeti. Foto: STA

Verjame, da to ni država, v kateri bi ljudem prisluškovali, jih snemali na večerjah z znanci ali neznanci, nato pa posnetke "priročno hranili za čas, ko vam bodo lahko naredili največjo škodo". "Take Slovenije nihče od nas ne želi, ne glede na to, kaj verujemo, ne glede na to, katere ideološke pripadnosti smo, tega si preprosto ne zaslužimo, nihče," je poudaril.