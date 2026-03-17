Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
17. 3. 2026,
15.47

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,19

Natisni članek

Golob: SNAV bomo sklicali po volitvah

Robert Golob | V današnji izjavi pa je prav tako vnovič zanikal, da bi bila odločitev vlade, da se ne pridruži tožbi proti Izraelu, posledica zunanjih pritiskov.

V današnji izjavi pa je prav tako vnovič zanikal, da bi bila odločitev vlade, da se ne pridruži tožbi proti Izraelu, posledica zunanjih pritiskov.

Sekretariat Sveta za nacionalno varnost (SNAV) se bo v sredo seznanil s poročilom Sove v primeru Black Cube, je dejal premier Robert Golob. Kot je še napovedal, bo glede predvolilnega dogajanja sklical tudi SNAV, a po volitvah. Po njegovih besedah zato, da bodo lahko pristojne institucije svoje postopke izpeljale brez političnega pritiska.

Predsednik vlade je z direktorjem Slovenske obveščevalno-varnostne službe (Sova) Joškom Kadivnikom govoril danes, poročilo Sove glede obiska predstavnikov zasebne tajne obveščevalne agencije Black Cube pa bo na sredini seji obravnaval sekretariat SNAV. "Do takrat pa v interesu preiskave žal ne moremo povedati nič več, ker je to postopek v izvajanju," je dodal v izjavi po obisku URI Soča.

Po neuradnih informacijah več medijev po ponedeljkovem obisku skupine parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) na Sovi je sicer ta potrdila, da so bili štirje predstavniki izraelskega podjetja Black Cube 22. decembra lani res v Sloveniji, kar je v ponedeljek razkrila skupina posameznikov iz nevladnih organizacij in novinar Mladine Borut Mekina. Po njegovih virih naj bi se tedaj tudi sestali s predsednikom SDS Janezom Janšo, o čemer pa naj Sova ne bi imela podatkov.

Golob je sicer danes napovedal, da se bodo za sklic SNAV odločili po sredini seznanitvi s poročilom Sove na zasedanju sekretariata, predvsem pa po volitvah. "Ker to ne more biti stvar političnega preigravanja, še posebej ne opozicije, ki je očitno globoko vpletena v cel ta škandal," je pojasnil svojo odločitev. Tako bodo po njegovem mnenju tudi pristojne institucije lahko postopke izpeljale brez političnega pritiska.

Golob je ocenil še, da domnevna vpletenost zasebne obveščevalne službe Black Cube v skrivno snemanje lažnih poslovnih pogovorov vidnih Slovencev, ki za to niso vedeli, kaže na "največji škandal v zgodovini Slovenije". Meni, da je nezaslišano, da se tuje službe vpletajo v volitve v demokratični članici EU. Prepričan pa je, da se bodo volivci, ne glede na to, kaj "opozicija danes govori in komu bi postavljala spomenike" na nedeljskih parlamentarnih volitvah znali odločiti s srcem, v kakšni državi želijo živeti.

Verjame, da to ni država, v kateri bi ljudem prisluškovali, jih snemali na večerjah z znanci ali neznanci, nato pa posnetke "priročno hranili za čas, ko vam bodo lahko naredili največjo škodo". "Take Slovenije nihče od nas ne želi, ne glede na to, kaj verujemo, ne glede na to, katere ideološke pripadnosti smo, tega si preprosto ne zaslužimo, nihče," je poudaril.

Janez Janša
Novice Izraelski časopis o razkritju izraelske paraobveščevalne agencije v Sloveniji
Janez Janša Robert Golob
Novice Tik pred volitvami: Svoboda in SDS v tesnem dvoboju
soočenje POP TV, Robert Golob, Janez Janša
Novice Burno soočenje Goloba in Janše: "To je največji škandal od osamosvojitve"
Tina Gaber Golob, Urška Bačovnik Janša
Novice Zakaj je Tina Gaber zavrnila povabilo na soočenje med Janšo in Golobom?
Peter Golob, Igor Zorčič, DVK
Novice DVK: Vsak dvom o varnosti glasovnic predčasnega glasovanja je odveč #video
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
