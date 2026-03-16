R. K.

Ponedeljek,
16. 3. 2026,
10.57

Peter Golob Igor Zorčič Volitve 2026 Državna volilna komisija

DVK predstavil potek glasovanja na nedeljskih volitvah #video

Predsednik Državne volilne komisije Peter Golob in direktor službe DVK Igor Zorčič sta na novinarski konferenci predstavila potek glasovanja na nedeljskih volitvah v državni zbor. Golob je ob tem poudaril, da bodo vse skrinjice, v katerih bodo glasovnice predčasnega glasovanja, strogo varovane in zato je vsak dvom v varnost teh glasovnic popolnoma odveč.

V nedeljo, 22. marca bo glavni dan državnozborskih volitev, ko bodo na skoraj tri tisoč voliščih po celotni Sloveniji in po voliščih na konzularnih in diplomatskih predstavništvih po svetu volilni upravičenci lahko oddali svoj glas. Predčasno glasovanje bo potekalo 17., 18. in 19. marca na 98 voliščih po Sloveniji, medtem ko predčasnega glasovanja v tujini ni. 

Kot je pojasnil Golob, je interes volilnih organov, da vsem volivkam in volivcem zagotovijo možnost oddaje glasu. Množica posebnih oblik glasovanja je zato res velika, od predčasnega glasovanja, do glasovanja po pošti in na domu. Glasovanje je mogoče iz tujine, in sicer za tiste, ki v tujini živijo in tudi turiste.

Pomembna informacija za volivce v Ljubljani je, da bodo za vseh 14 okrajev volišča v dvorani Stožice. "Naj še enkrat potrdim, da so vse skrinjice, v katerih bodo glasovnice s predčasnega glasovanja, varovane s kamerami, omogočen je live stream, kot tudi z varnostniki in zaklenjene, tako da je vsak dvom v varnost teh glasovnic popolnoma odveč," je poudaril Golob. Glasovnice bodo shranjene v varovanem prostoru v Stožicah, najem dvorane za teden dni pa sta 120 tisoč evrov. 

Na volitvah so navzoči tudi opazovalci iz tujine, ki bodo spremljali sam potek volitev. 

Zorčič je spomnil tudi, da je danes še zadnji dan, ko lahko glasovanje po pošti napovejo volivci, ki so nepredvideno sprejeti v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda, jim je nepredvideno odvzeta prostost ali pa so prejeli odločbo o invalidnosti po 11. marcu. Vlogo lahko oddajo po spletu.

Novice Anketa TV Slovenija: jasne večine ni
Janez Janša. Anže Logar.
Novice Politični analitik: Več indicev kaže na to, da sta Janša in Logar dogovorjena #video
Aleš Štrancar
Novice "Svoje milijone zapravlja za to, da širi svoja politična prepričanja, ki so precej skrajna" #video
Samo Uhan Volitve 2026
Novice Politični analitik opozarja: Kar počne desnica, je tvegana igra #video
Robert Golob
Novice Zakaj je bila Golobova vlada pri tem tako uspešna? #video
Gorazd Kovačič Volitve 2026
Novice Politični analitik o primerjavi Slovenije s Hrvaško: Hrušk in jabolk se ne da primerjati #video
