Avtor:
B. G.

Ponedeljek,
16. 3. 2026,
21.45

Osveženo pred

1 minuta

Soočenje med Golobom in Janšo, povabljeni tudi ženi, Urška prišla, Tina ne

Urška Bačovnik Janša, Janez Janša | Predsednik SDS Janez Janša in žena Urška na soočenju. | Foto Daniel Novakovič/STA

Predsednik SDS Janez Janša in žena Urška na soočenju.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Na POP TV je potekalo soočenje prvakov dveh največjih parlamentarnih strank, Roberta Goloba in Janeza Janše. Na srečanje sta bili povabljeni tudi ženi obeh politikov, Tina Gaber Golob in Urška Bačovnik Janša, a je Tina Gaber Golob povabilo zavrnila.

Medtem ko sta v soočenju na televiziji POP TV na predvolilna vprašanja odgovarjala prvaka dveh največjih parlamentarnih strank, predsednika vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob in predsednik stranke SDS Janez Janša, se jima je v studiu pridružila tudi žena Janeza Janše, Urška Bačovnik Janša. Tina Gaber Golob je povabilo POP TV zavrnila.

Golob je na vprašanje, zakaj njegove žene ni na soočenju, odgovoril: "Tina se ne udeležuje nobenih soočenj ali intervjujev v zadnjih treh letih, zato danes ni naredila nobene izjeme." Ob tem je poudaril čut žene za pravičnost in izpostavil tudi njene konkretne projekte, ki so jim, kot je dejal, priznanje izrekle tudi pristojne organizacije.

Urška Bačovnik Janša je danes prvič osebno srečala Roberta Goloba. | Foto: Daniel Novakovič/STA

Voditeljica Petra Kerčmar je gospo Bačovnik Janša vprašala o stičnih točkah med prvakoma, na kar je ta odgovorila: "Gospoda Goloba sem danes prvič osebno srečala. Nerada sodim ljudi, ima pa zagotovo zelo drugačen odnos do zdravstva. Jaz si želim, da bi bilo zdravstvo boljše tako za bolnike kot zdravnike."

Debata se je nato usmerila v zdravstvo, saj je gospa Bačovnik Janša izpostavila težke pogoje tako za paciente kot zdravnike. Več izveste v spodnjem članku:

Novice Golob Janši na soočenju: To je največji škandal v Sloveniji od osamosvojitve

