Medtem ko sta v soočenju na televiziji POP TV na predvolilna vprašanja odgovarjala prvaka dveh največjih parlamentarnih strank, predsednika vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob in predsednik stranke SDS Janez Janša, se jima je v studiu pridružila tudi žena Janeza Janše, Urška Bačovnik Janša. Tina Gaber Golob je povabilo POP TV zavrnila.

Golob je na vprašanje, zakaj njegove žene ni na soočenju, odgovoril: "Tina se ne udeležuje nobenih soočenj ali intervjujev v zadnjih treh letih, zato danes ni naredila nobene izjeme." Ob tem je poudaril čut žene za pravičnost in izpostavil tudi njene konkretne projekte, ki so jim, kot je dejal, priznanje izrekle tudi pristojne organizacije.

Urška Bačovnik Janša je danes prvič osebno srečala Roberta Goloba. Foto: Daniel Novakovič/STA

Voditeljica Petra Kerčmar je gospo Bačovnik Janša vprašala o stičnih točkah med prvakoma, na kar je ta odgovorila: "Gospoda Goloba sem danes prvič osebno srečala. Nerada sodim ljudi, ima pa zagotovo zelo drugačen odnos do zdravstva. Jaz si želim, da bi bilo zdravstvo boljše tako za bolnike kot zdravnike."

Debata se je nato usmerila v zdravstvo, saj je gospa Bačovnik Janša izpostavila težke pogoje tako za paciente kot zdravnike.

