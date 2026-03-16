Avtor:
A. P. K.

Predvolilno soočenje med Golobom in Janšo, vabljeni tudi njuni ženi #vŽivo

Janez Janša Robert Golob | Foto Vlada RS/STA

Na POP TV poteka soočenje prvakov dveh največjih parlamentarnih strank, predsednika vlade in Gibanja Svoboda Roberta Goloba in predsednika stranke SDS Janeza Janše. Poleg njiju sta na soočenje vabljeni tudi njuni ženi.

"To je največji škandal, ki smo mu bili priča od osamosvojitve Slovenije in kadarkoli. Vi niste dober človek," je na začetku soočenja v luči nedavnega domnevnega zunanjega vpletanja izraelske paraobveščevalne službe Janezu Janši sporočil predsednik vlade Robert Golob.

Letalo
Novice Inštitut 8. marec: Janša je najel izraelsko paraobveščevalno agencijo

"Nedotakljivih v Sloveniji ni. Kdorkoli je zagrešil kakršnokoli kaznivo dejanje, bo za to odgovarjal pred sodiščem," je povedal predsednik vlade Golob. "Kdor ima kakšen indic o njegovem neprimernem dejanju, naj to prijavi," je povedal Golob.

"Vidim, da se mandat zaključuje tako, kot se je začel. Na začetku je bilo rečeno, da je šlo za fašizem, zdaj pa za veleizdajo,"je Golobu na začetku sporočil predsednik SDS Janez Janša."Najprej se pogovarjamo o tistem, ki je banko oropal, šele potem pa o tistem, ki je rop odkril," je še na začetku povedal Janša. Med drugim je kot primer, da pravosodje dela le v eni smeri, Janša izpostavil ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

"Mi se nismo sestali s temi agenti. Ne na ta ali na drug datum. In nenavadno je, da gospa Nika Kovač, ki je financirana iz tujine, trdi, da se skuša na volitve vplivati iz tujine," je na soočenju povedal Janša. Predsednik vlade Golob med drugim trdi, da se, če bo na oblasti in če zmaga Janez Janša, niti v zasebnem okolju ne bo več počutil varno.

Golob je na soočenju povedal, da so mu na Sovi potrdili, da je v Slovenijo prispela ekipa domnevnih tujih obveščevalcev, ob tem pa ni potrdil, da je sestanek zares zgodil na Trstenjakovi, kjer domuje stranka SDS. "Bila je umetna inteligenca, prirejeni glasovi, lepljenka, zdaj pa je to naredila tuja služba. Dogovorite se, za kaj je šlo, kaj drži," je premierju o domnevnem prihodu tujih obveščevalnih služb v Slovenijo odgovoril Janša.

"Vemo, kdo pobila deset odstotkov, vemo, o katerih osebah je govorila bivša ministrica, in vemo, kakšni so načrti s privatizacijo Gen-I ... Vse to vemo," Golobu očita Janša."Tri vlade, v katerih je bil Janez Janša, se je zgodila najhujša možna privatizacija. V času naše vlade se ni privatiziralo nobeno podjetje. Dejanja so tista, ki štejejo," je prepričan Golob in dodaja, da so v njegovi vladi preprečili divjo privatizacijo zdravstva ter krepili javno šolstvo. Ob tem Golob ni jasno odgovoril, ali vpliva na Gen-I in ali pa se mu obeta privatizacija. Kasneje je premier Golob zanikal načrtovanje privatizacije Gen-I.

"Česa bolj nenavadnega še nisem slišal v življenju," je o Golobovem izzivu za Janšo, ki ga je izrekel pred soočenjem, da bo Golob sam odstopil takoj, če odstopi Janša, odgovoril predsednik SDS Janez Janša.

V soočenju na televiziji POP TV bosta predsednik Gibanja Svoboda in predsednik vlade Robert Golob ter predsednik stranke SDS Janez Janša odgovarjala na vprašanja, kot so: pod katero vlado smo in bi živeli bolje, kakšne bodo posledice zadnjih nedavno razkritih posnetkov. Voditeljica bo prvaka največje koalicijske in opozicijske stranke vprašala tudi o tem, komu lahko zaupamo, kam ali za koga gre davkoplačevalski denar ter kaj ju drži na oblasti.

Na soočenje na televiziji POP TV so povabili tudi ženi prvakov največjih parlamentarnih strank, Tino Gaber Golob in Urško Bačovnik Janša, ki bosta prav tako odgovarjali na vprašanja.

