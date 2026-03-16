Predsednica republike Pirc Musar pričakuje takojšnje ukrepanje pristojnih institucij in razkritje za javnost relevantnih informacij v zvezi s posnetki in prisluhi, objavljenimi na spletu med kampanjo. Poudarila je, da so nezakoniti, obsoja pa tudi njihovo vsebino. Državljane je pozvala, naj se udeležijo volitev, tudi predčasnega glasovanja.

Slovenija se je uvrstila na seznam držav, kjer so volilno kampanjo zaznamovale dezinformacijske kampanje in domnevni vplivi iz tujine, je v odzivu na predvolilno dogajanje, ki ga zaznamuje anonimna objava skrivaj posnetih avdio- in videoposnetkov vidnih Slovencev, zapisala Nataša Pirc Musar. "Zdaj je čas, da začnemo ukrepati," je bila jasna.

"Javnost bi morala biti najprej in nedvoumno obveščena, da so ti posnetki – ne glede na njihovo vsebino – pridobljeni nezakonito," je poudarila Pirc Musar, ki meni, da bi morali o tem bolj opozarjati tudi mediji. Kot je zapisala, razsežnosti aktivnosti zunanjih akterjev še niso v celoti razkrite, "vendar že doslej javno predstavljeno delovanje resno spodkopava demokratične temelje Republike Slovenije, ne glede na to, kdo vodi vlado ali kdo je v opoziciji", je opozorila.

Tudi zato jo skrbi, da takšnega načina delovanja niso enotno in jasno obsodile vse politične stranke. "To je nevaren signal za našo demokracijo – signal, da vanjo ne zaupamo, signal, da je nismo pripravljeni braniti," je poudarila.

Kot Slovenka je nad vsebino posnetkov ogorčena

Tudi vsebina posnetkov je izjemno skrb vzbujajoča. "Nad nekaterimi pogovori in opisovanjem domnevnih koruptivnih praks sem kot Slovenka, kot državljanka, in kot predsednica republike globoko razočarana in ogorčena. Takšni pogovori so sramota za že tako močno načet ugled politike in slovenskega političnega prostora," je poudarila.

"Prav zato mora Slovenija pokazati, da ostaja pravna država," je poudarila Pirc Musar. Pričakuje, da bodo pristojne institucije, poleg preiskovanja samega nastanka in širjenja teh posnetkov, pod drobnogled vzele tudi nekatere prakse, ki so v njih opisane. "Če se takšne stvari potrjujejo, je skrajni čas, da jih kot družba končno razčistimo. Takšne prakse so tumor, ki najeda sicer zdravo slovensko telo, in dolžnost države je, da ga začne učinkovito zdraviti," je poudarila.

Tudi v tujini so bili vidni poskusi vplivanja na volitve z uporabo anonimnih spletnih strani, vplivnežev na družbenih omrežjih za širjenje dezinformacij ter z vnaprejšnjimi poskusi izpodbijanja legitimnosti volitev. "Takšne prakse so zavržne," je navedla.

Državljane pozvala, naj se udeležijo volitev

Hkrati je predsednica Pirc Musar državljane pozvala, naj se udeležijo volitev, tudi predčasnega glasovanja. Pri tem je ostro obsodila tudi izjave predsednika SDS Janeza Janše, s katerimi želi "vnaprej zasejati dvom o legitimnosti in zakonitosti volitev ter volilnih rezultatov".

Kot je zapisala, "ne smemo pristati na diskurz nekaterih, da volitve ne bodo veljavne, če rezultati ne bodo po pričakovanjih določene politične opcije. Ne pozabimo: izvoljena oblast bo sprejemala svoje odločitve za vse, ne samo za tiste, ki so se volitev udeležili".

Prav z visoko volilno udeležbo morajo volivci pokazati, da znajo sami informirano in neodvisno odločati o prihodnosti države. "Državljanke in državljani smo namreč temelj legitimnosti demokracije. Samo s svojo udeležbo lahko pokažemo, da o prihodnosti Slovenije odločamo mi – svobodno, odgovorno in demokratično. Brez tujih vplivov," je zapisala.

Visoka volilna udeležba je po njenih besedah namreč "najmočnejši odgovor na manipulacije, dezinformacije in poskuse vplivanja na demokratični proces".

Obsodila tudi neprimerno vedenje do novinarjev

Skrajni čas je, da začne tudi Slovenija resno in sistematično vlagati v boj proti dezinformacijam in v kibernetsko varnost. Tako finančno kot tudi z izobraževanjem, raziskovanjem in krepitvijo institucij, ki branijo demokratični prostor. "Vnaprej opozarjam: to ne bo poceni. A cena neukrepanja bo neprimerno višja. Ob tem pa mora biti v ospredju tudi zelo pomemben razmislek – s katerimi državami bomo pri tem sodelovali," je zapisala.

Obsodila je tudi popolnoma neprimerno vedenje politikov do novinarjev, ko jim ti postavijo vprašanja, ki akterjem trenutne kampanje morda ne ustrezajo. "Postavljanje vprašanj je temelj novinarstva, tega bi se župani in predsedniki strank morali zavedati. Gre za nekaj bistveno večjega – za zaščito demokracije, za zaščito svobodnih volitev in za zaščito prihodnosti naše države. To je odgovornost, ki je ne smemo več odlagati," je zapisala.

Dodala pa je tudi, da ni vedno vse, kar je javnosti zanimivo, tudi v javnem interesu. "Prav tu se ločujejo kredibilni mediji od rumenega tiska in senzacionalizma. In ne smemo pozabiti: ko nam enkrat vzamejo pravico do zasebnosti, nam s tem jemljejo tudi pravico do svobode izražanja. To pa je največja nevarnost za demokracijo, za vse stranke, iz vseh političnih polov," je še poudarila.

