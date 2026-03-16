Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. G., STA

Ponedeljek,
16. 3. 2026,
14.19

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Gibanje Svoboda SDS Janez Janša Janez Janša

Ponedeljek, 16. 3. 2026, 14.19

22 minut

Ministri Svobode kritični do "umazane kampanje", glede predčasnega glasovanja bojazni ne vidijo

Avtorji:
B. G., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Gibanje Svoboda | Foto Gaja Hanuna

Foto: Gaja Hanuna

Trije ministri Gibanja Svoboda so bili danes kritični do volilne kampanje, v katero da posega tudi tujina. Glede napovedi prvaka SDS Janeza Janše o izpodbijanju izida predčasnega glasovanja pa je Matej Arčon bojazen o neveljavnem izidu zavrnil. Po njegovi oceni Janša "kot vedno že vnaprej napoveduje, da bo blokiral državo, če ne bo po njegovo".

V Gibanju Svoboda si želijo, da se čim več volivk in volivcev udeleži nedeljskih parlamentarnih volitev, če ne morejo priti na volišča v nedeljo, pa naj se odločijo za predčasno glasovanje, ki se začne v torek, je dejal podpredsednik vlade in stranke Matej Arčon.

Volilno kampanjo zadnje dni močno zaznamuje anonimna objava avdio- in videoposnetkov znanih Slovencev, pa tudi domnevnih prisluhov funkcionarjem Svobode. Po besedah ministra za obrambo Boruta Sajovica je pri prikritih snemanjih in prisluškovanjih "definitivno potrjeno, da gre za tujce, vmešavanje tuje države v slovensko problematiko", saj so vidne Slovence v tujino vabile agencije s tujimi naslovi in lastništvom. Obenem je dejal, da še ni bila potrjena verodostojnost posnetkov, tako gre "očitno tudi za lepljenke, montaže, zato se do vsebin ne opredeljujem", je še dejal.

Janez Janša | Foto: STA Foto: STA

"Janša očitno dobro pozna slovensko kriminalno združbo"

"Namesto da bi vsi stopili skupaj, levi in desni, in rekli, da je to nesprejemljivo, del slovenske politike, predvsem opozicijske, ki je bil očitno s tem seznanjen, ni ukrepal," je komentiral odziv politike na posnetke. Na Janševe besede, da Sloveniji vlada organizirana kriminalna združba, pa je Arčon danes odvrnil, da jo Janez Janša očitno dobro pozna.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je ocenila, da tako umazane in lažnive kampanje, kot je letos, v zgodovini države še ni bilo. "Namesto da se ukvarjamo z vsebino, dosežki, se ukvarjamo s podtikanji in lažmi," meni.

Dodala je, da se v enem zadnjih prikritih posnetkov govori tudi o privatizaciji državnega premoženja, a da ta vlada ni prodala ali privatizirala niti enega podjetja, medtem ko so v času prve Janševe vlade prodali Mercator, Slovensko industrijo jekla, Splošno plovbo in Pivovarno Laško. "Ključna razlika med našo koalicijo in desno koalicijo je ta, da mi gradimo, oni rušijo," je dejala.

Arčon pa si želi, da bi volivke in volivci v nedeljo prepoznali napredek iz zadnjih štirih let in potrdili, naj to pot nadaljujejo. Svoboda sicer svojega volilnega programa do danes ni objavila na spletni strani. Kot je dejal Arčon, "nekdo ni opravil domače naloge". Zdaj je objavljen in je "najboljši, kar ga Slovenija premore", meni.

Gibanje Svoboda SDS Janez Janša Janez Janša
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

