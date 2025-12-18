Trener Celja Albert Riera je dobro vedel, koga želi v moštvu. Lani je iz Španije pripeljal rojaka Juanja Nieta, ki je pri 29 letih prvič zapustil domovino. "Bilo me je strah, ko sem se prvič podal iz Španije," priznava desni bočni branilec, ki pa se je hitro ustalil v ekipi, privadil na Slovenijo in postal dodana vrednost ekipe. Vse skupaj je začinil z neverjetno bojevitostjo, s katero se včasih sprehaja po robu dovoljenega, a pri tem ne more iz svoje kože – tak pač je. Vse, kar naredi, naredi za to, da bi bili Celjani bližje uresničitvi cilja.

Celjani gradijo svojo moč tudi na kakovostnih tujcih. Lani so tako v svoje vrste pripeljali izkušenega Španca Juanja Nieta. Prišel je zastonj, kot prost igralec, pred tem pa je vrsto let nabiral izkušnje pri številnih španskih klubih – večinoma v drugi španski ligi, kjer je zbral več kot 120 nastopov. Zaželel si je nove izkušnje, sprejel ponudbo Celja in se odpravil v neznano.

Odločitve niti pod razno ne obžaluje. V Sloveniji je našel drugi dom. Celje obožuje tudi njegova mlada družina, pod vodstvom rojaka Alberta Riere pa osvaja lovorike, hkrati se je s Celjani že ustalil na evropskem zemljevidu. Tako ne bi bilo nobeno presenečenje, če bi med sezono podaljšal sodelovanje z grofi, saj mu aktualna pogodba poteče konec junija 2026.

Španec uživa v Celju

"Veseli me, da navijači z vzkliki nagradijo naše predstave in mojo igro, ki je vedno slonela na brezkompromisnem dajanju svojih stotih odstotkov," sporoča Juanjo Nieto. Foto: Jure Banfi "Celotna izkušnja v Celju je zame nekaj posebnega. Ko sem se prvič podal iz meni poznane Španije, me je bilo strah, a tu sem našel svoj drugi dom. Uživam v nogometu, uživam v tem, da sem del kluba in da imam podporo navijačev," nekdanjemu branilcu Huesce prija, da ga je celjsko občinstvo hitro sprejelo za svojega in mu namenilo vzdevek "španski bojevnik". Kot desni bočni branilec, ki ga pogosto premamijo tudi napadalno naravnani izzivi, izžareva bojevitost in nepopustljivost. Včasih v tem pretirava, tako da se na igrišču rado zaiskri, zlasti med njim in igralcem, ki ga pokriva.

Celjski navijači ga obožujejo, sam pa jim vrača zaupanje in se jim zahvaljuje za podporo. "Veseli me, da navijači z vzkliki nagradijo naše predstave in mojo igro, ki je vedno slonela na brezkompromisnem dajanju svojih stotih odstotkov. Vsako minuto vsake tekme. Proti Shelbournu ne bo nič drugače," napoveduje 31-letni Španec, ki je odpravil vse zdravstvene težave, zaradi katerih je po porazu v Olomoucu izpustil tri tekme. Moštvo ga je pogrešalo. Ko ga ni bilo zraven, so Celjani izpadli iz pokalnega tekmovanja, tako da v tej sezoni ne morejo več naskakovati dvojne krone.

Njegov zadetek proti Betisu v Sevillu so navijači NK Celje izbrali za najboljšega v sezoni 2024/25. Foto: Sebastijan Andrejek Bukovec

Čeprav je branilec, se pogosto vključuje v napadalne akcije in dosega zadetke. Zlasti v Evropi, kjer se je v prejšnji sezoni vpisal na seznam strelcev na gostovanju pri Betisu – takrat je tudi dosegel naj zadetek 2024/25 po izboru navijačev NK Celje, zatresel pa je še mreži Jagiellonie in Lugana. V tej sezoni še čaka na strelski prvenec v Evropi. Morda ga dočaka proti Shelbournu, na papirju enemu lažjih tekmecev v tej sezoni, ki v konferenčni ligi sploh še ni dosegel zadetka.

Še Shelbourne, nato pa zaslužen počitek

Juanjo Nieto bo lahko po tekmi s Shelbournom za nekaj časa pozabil na nogomet. Foto: Jure Banfi Nieto si želi predvsem domače zmage. Z njo bi Celjani lažje naskakovali preboj med najboljših osem, o tem pa bodo odločali tudi razpleti na preostalih srečanjih.

"Ne osredotočamo se na vse mogoče kombinacije, saj moramo najprej opraviti svoje delo, potem pa bomo videli, kam nas to pripelje. Naše glave morajo biti prave, tudi če noge po 34 tekmah to jesen morda niso najbolj sveže," je še izpostavil bojeviti Španec, ki ima podobno kot v prejšnji sezoni opravka z zelo napornim jesenskim delom. Danes ga bo sklenil proti Shelbournu, nato pa se bo lahko odpravil na zaslužen počitek in med božično-novoletnimi prazniki vsaj za nekaj časa pozabil na nogomet.

Nieto je v Sloveniji našel svoj drugi dom. Foto: Jure Banfi

Kmalu pa se bo nadaljevalo. Celjane že v uvodnem spomladanskem krogu čaka derbi z Mariborom, od razpleta zadnjega kroga ligaškega dela konferenčne lige pa bo odvisno, ali bodo morali v leto 2026 podobno kot lani vstopiti tudi z dvema tekmama play-offa za osmino finala.