Trener Celja Albert Riera se je odzval na besede predsednika Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenka Mijatovića. Španec je začuden, da se zdi prvemu možu slovenskega nogometa ideja o tem, kako bi lahko vzporedno opravljal vlogo trenerja Celja in selektorja Slovenije, neresna. ''Spoštujem vsako odločitev, a ostajam prepričan v to, da bi lahko resno in zavzeto opravljal obe nalogi. Zdaj je idealen čas za to, saj sem v Sloveniji,'' sporoča nekdanji španski reprezentant.

Matjaž Kek po izteku pogodbe ni podaljšal sodelovanja z NZS. Foto: Aleš Fevžer Kdo bo nasledil Matjaža Keka na odgovornem položaju slovenskega selektorja? Mariborčan je vlogo opravljal kar sedem let zapored, po njegovem odhodu pa se je v javnosti pojavilo kar nekaj kandidatov. Krožijo govorice, da ima največje možnosti za prevzem izbrane vrste Boštjan Cesar, ki je še lani pomagal Keku v strokovnem štabu. S tem bi se nadaljevala tradicija, da bi najboljše nogometaše, kar jih premore Slovenija, še naprej vodil slovenski strateg.

Ker pa se je v zadnjih tednih omenjala tudi možnost, da bi lahko prišlo do spremembe in bi vodstvo NZS prvič ključe reprezentance predalo tujemu strokovnjaku, se je na seznamu kandidatov pojavljal tudi Albert Riera.

Predsednik Celja Valerij Kolotilo, ki je nedavno sklenil novo pogodbo z Albertom Riero, ne bi imel nič proti, če bi Španec vodil tudi reprezentanco. Foto: NK Celje V Sloveniji je zelo uspešen, pred Celjem je osvajal lovorike že z Olimpijo, tako da ne manjka ljubiteljev nogometa, ki bi ga radi spoznali tudi v vlogi selektorja. Celjski klub bi bil pripravljen prižgati zeleno luč takšni ideji, o tem, da bi lahko opravljal vzporedno dvojno vlogo trenerja Celja in selektorja Slovenije, je večkrat javno spregovoril tudi Španec. Med drugim tudi v torek v Cankarjevem domu, ko je s Celjani prejel priznanje za najboljšo ekipo leta v Sloveniji.

Na omenjenem dogodku se je družil tudi s predsednikom NZS, ki pa je pozneje v pogovoru za športni časnik Ekipa pobude iz Celja za dvojno vlogo Riere označil za neresne. "Riera je pravkar podaljšal pogodbo s Celjem za daljše obdobje in zdi se mi čudno, da želi poleg vodenja tega kluba hkrati voditi tudi slovensko reprezentanco ... Zagotovo bi bil tudi primeren za vodenje reprezentance, vendar ne pod temi pogoji," je dal Mijatović vedeti, da bi lahko Riera kandidiral za položaj selektorja le v primeru, če bi se odrekel službi v Celju in povsem predal slovenski reprezentanci.

"Zdaj je najbolj primeren trenutek"

Riera je v četrtek v konferenčni ligi s Celjani doživel poraz na Reki (0:3), nato pa pojasnil svoj pogled na opazko predsednika NZS. Besede prvega moža slovenskega nogometa so ga začudile. Sam razmišlja povsem drugače in je prepričan, da bi bil lahko kos opravljanju dvojne naloge. "Saj me poznate. Menite, da bi opravljal nekaj, za kar ne bi bil pripravljen? Da si ne bi mogel vzeti dovolj časa, da bi se primerno pripravil? Ne. Če ne bi bil prepričan, da sem sposoben to opravljati, o tem ne bi govoril. Tako pa sem o tem še kako pripravljen. Te stvari jemljem zelo resno," je dal vedeti, da se še vedno vidi kot primernega kandidata za selektorja reprezentance.

Med reprezentanti, ki so v karieri že sodelovali v klubu z Albertom Riero, je tudi Timi Max Elšnik, strelec zadnjega zadetka Slovenije v letu 2025. Foto: Guliverimage

Na Reki, kjer je pred leti pustil izjemen pečat zdaj že nekdanji slovenski selektor Matjaž Kek, je torej Riera ponovil, kako se mu zdi dvojni izziv vodenja Celja in slovenske reprezentance povsem izvedljiv. "Temu bi bil predan 100-odstotno, ne pa 90-odstotno. Stoodstotno. In zdaj, ko sem v Sloveniji, ga ni boljšega trenutka, da bi to opravljal. Bi bilo mar bolje, če bi bil kje doma na kavču, v Španiji ali pa Nemčiji? Ne, ne bi bilo isto. Zdaj sem v Sloveniji. Zdaj 'voham' nogometaše in sem z njimi. Devet, deset igralcev iz te skupine reprezentantov je že delalo z menoj. Stvari vidim pozitivno, vem, kako lahko pomagam in kaj lahko naredim, nisem pa tisti, ki o tem odloča," povsem razume, da ostajajo škarje in platno v rokah vodstva krovne zveze.

V Celju ima službo, ki jo ima rad, a ...

Na Reki je v četrtek izgubil evropski dvoboj proti Rijeki (0:3), ki jo vodi njegov rojak in stari znanec iz 1. SNL Victor Sanchez. Foto: Aleš Fevžer Glede na prejšnje odločitve, ko je NZS vedno dajala prednost slovenskim strategom, je pričakovati, kako se bo tradicija nadaljevala. Vseeno pa Riera sporoča, kako bi bil na voljo, če bi se predsednik zveze odločil drugače. Prepričan je, da bi bil Sloveniji v prid, saj pozna dobro tukajšnje okolje.

"V številnih državah želijo nekoga iz lokalnega okolja, zahtevna odločitev je vzeti tujca na klop selektorja. Sem prvi, ki to razume. A nočem biti vpleten v to debato," je ponovil, kako je več kot stoodstotno pripravljen pomagati slovenski reprezentanci, ki išče novega selektorja.

"Ker pa to ni v mojih rokah, bom sprejel vsako odločitev. Lahko pa povem, da sem več kot srečen in zadovoljen v klubu. Imam službo, ki jo imam rad. Vsakodnevno potrebujem to strast in energijo. Verjemite pa, da bi lahko opravljal tudi delo selektorja. In to brez težav, enostavno, sam ljubim svojo službo in sem prepričan, da bi bil kos izzivu," je poslal sporočilo vodstvu NZS, da se mu zdi ideja o vzporednem vodenju kluba in reprezentance, ki v nogometnem svetu ni preveč pogosta, še kako resna.

V četrtek še zadnjič letos s Celjem

V prihodnjih dneh ga čakajo priprave za sklepno dejanje ligaškega dela konferenčne lige, v katerem bo 18. decembra v knežjem mestu gostoval irski Shelbourne. Celjani so si 99-odstotno že zagotovili uvrstitev med najboljših 24, s tem pa tudi napredovanje evropske sezone, še vedno pa so v igri za preboj med najboljših osem, kar bi jim zagotavljalo neposredno uvrstitev v osmino finala.

Celjani, ki so ostali praznih rok na Rujevici, imajo v zadnjem krogu še eno priložnost, da si morda zagotovijo uvrstitev med osem najboljših. Trenutno so na 12. mestu. Foto: Aleš Fevžer

Tekma bo odigrana 18. decembra, ravno na dan, ko bo na drugi strani Trojan v Ljubljani tradicionalno novoletno srečanje NZS. In kdo ve … Morda bi do takrat krovna zveza že lahko predstavila svojega kandidata, pri katerem bi ocenila, da je najbolj primeren za to, da nasledi Matjaža Keka in vodi Jana Oblaka, Benjamina Šeška, Jako Bijola in ostale ob naslednjih reprezentančnih izzivih.