Kako pozimi varno v gore na lahke in kako na zahtevne ture #video

Čeprav v slovenskih gorah sredi letošnjega decembra še ni veliko snega, se je na pohodne ture vseeno treba odpraviti s primerno in popolno zimsko opremo – ta se razlikuje glede na to, ali gremo na lažje ali na zahtevnejše (strmejše v visokogorje) pohode. Planinska zveza Slovenije nam je na srečanju pri domu pod Storžičem podala več uporabnih nasvetov za varno zimsko obiskovanje gora. Ključen pa je ta: izberimo cilje, ki jih znamo varno doseči, manj izkušeni planinci – taka je večina – v tem času raje izberite nižje hribe in odprte planinske koče (nižjeležeče so vsaj ob koncih tedna odprte tudi pozimi).

Verige (derezice, kot jih imenuje večina) so primerne le za nižje hribe in za lažje ture, da nam na snegu ali ledu ne drsi. Za zasneženo visokogorje s strmimi pobočji niso primerne. Foto: Matej Podgoršek Zimski izleti v hribe in gore so precej zahtevnejši od letnega planinstva, gorništva in alpinizma. "Krajši dan, nižje temperature, težja dostopnost do izhodišč, težavnejše gibanje in orientacija, dodatna tehnična oprema, nadgradnja znanj, veščin in izkušenj, potrebnih za boljše ocenjevanje razmer na terenu in ocenjevanje nevarnosti, zahtevnejši postopek sprejemanja odločitev, nevarnost proženja snežnih plazov in drugo zahtevajo od vseh, ki se podajamo v hribovit svet pozimi, precej več kot v poletnih razmerah. In sicer dodatno usposobljenost, več izkušenj, več priprav na turo, poznavanje in znanje uporabe potrebne zimske opreme ter poznavanje nevarnosti v gorah pozimi," je poudaril strokovni sodelavec PZS in gorski vodnik Miha Habjan, ki nam je predstavil ustrezno opremo za zimski obisk gora.

Pogled z Ženiklovca proti Košuti, Begunjščici, Vrtači ... Foto: Matej Podgoršek Poudaril je, da se ta razlikuje glede na to, ali gremo na lažje ture v nižje hribe ali na zahtevnejše v visokogorje. Večkrat je poudaril, da so verige oz. derezice, kot jih večina imenuje, primerne samo za lažje ture, medtem ko so za v zasneženo visokogorje, kjer se klanec postavi pokonci, nujni prave dereze, cepin in čelada, ki nas lahko rešijo v primeru zdrsa. "Za lažjo zimsko turo potrebujemo ustrezno obutev, kakovostne visoke planinske čevlje z dobrim podplatom, oblačila v več plasteh. Uporabljamo lahko pohodne palice s širokimi krpljicami, če je sneg. Ne pozabimo na rokavice, kapo, sončna očala, prvo pomoč, zemljevid in nekaj tople pijače. Če je več snega, potrebujemo gamaše, ki preprečijo vdor snega v čevlje."

Kako pozimi varno v nižje hribe na lažje ture, nam je razložil Miha Habjan:

Podpredsednik PZS Martin Šolar, gorski vodnik Miha Habjan in predsednik PD Tržič Uroš Ahačič Foto: Manca Ogrin/PZS Večina planincev nas ni uka gibanja v zasneženem visokogorju, nima vse potrebne opreme zanj (od derez do plazovnega trojčka), ki jo je tudi zahtevneje uporabljati. A to ne pomeni, da v zimskih mesecih ne moremo v hribe. Slovenija je tako raznolika, da ponuja tudi številne lažje dostopne vrhove in planinske koče, kjer ni hudih strmin ali nevarnosti plazov. "Izbira ustreznega planinskega cilja, ki ga prilagodimo svojim sposobnostim in izkušnjam, je ena izmed ključnih stvari pri zagotavljanju varnosti udeležencev ture. Številni nižjeležeči cilji po vsej Sloveniji omogočajo raznolike možnosti za izlete tudi pozimi, tako za začetnike, ki šele nabirajo izkušnje, kot tudi za izkušenejše – vedno v duhu premišljenosti, postopnosti in odgovornosti," je poudaril podpredsednik PZS Martin Šolar in nanizal nekaj lažjih zimskih ciljev: Krim, Nanos, Slavnik, Vremščica, Kum, Blegoš, Pohorje, Mrzlica, Lisca, Boč, Snežnik, Slivnica, Trdinov vrh, Čaven, Kofce, Lubnik ... Na številnih od teh vrhov so tudi ta čas odprte planinske koče, vsaj ob koncih tedna.

Ob koncih tedna na malico vabi dom pod Storžičem. Foto: Manca Ogrin/PZS V Sloveniji je 159 planinskih koč, od tega jih je pozimi odprtih 117. Informacije o delovanju koč so na voljo na spletni strani pzs.si/koce – tam je tudi zemljevid z odprtimi/zaprtimi kočami. Podrobnejši podatki o posameznih kočah pa so na voljo na platformi maPZS. Ena od odprtih koč pozimi je dom pod Storžičem, kjer je Planinska zveza Slovenije pripravila novinarsko konferenco o varnem zimskem obiskovanju gora. "Tržič je destinacija, kjer se na vse okoliške hribe poti začnejo v središču mesta, za kar so po eni strani naravne danosti, po drugi strani pa sta razvoj poti in gradnja planinskih koč povezana z železnico, s katero so se nekoč pripeljali planinci. Iz Tržiča do Doma pod Storžičem je dobri dve uri hoje, iz Grahovš, kjer je urejeno parkirišče, pa dobra ura," je povedal domačin, predsednik Planinskega društva Tržič Uroš Ahačič. To planinsko društvo ima v lasti še tri koče: na Zelenici, na Dobrči in na Kofcah. Dom na Kofcah bo s 1. januarjem po več kot 25 letih dobil novega oskrbnika. Zanimanja za to službo na eni najbolj priljubljenih koč pri nas ni bilo veliko. Izbrali so kandidata, ki ima gore zelo rad. V ponudbi pa bodo še naprej tudi znani štruklji, saj jih tako ali tako delajo v dolini.

Pozimi izbirajmo nižje, manj zahtevne vrhove in planinske koče, priporoča Martin Šolar:

Storžič je zahteven cilj že poleti, pozimi v snegu pa je skoraj alpinistični vzpon. Foto: Matej Podgoršek Za zahtevnejše vzpone v snežnih razmerah potrebujemo temeljitejšo pripravo in več opreme, prav tako dodatna znanja, ki jih pridobimo v planinskih društvih na tečajih, in veliko izkušenj, ki jih nabiramo postopoma. "Zelo pomembno je, da dobro poznamo svojo opremo, da je brezhibna in jo znamo pravilno uporabljati, hkrati pa jo izberemo glede na turo, saj za različno zahtevne ture potrebujemo prilagojeno opremo. Posebna pazljivost velja pri pripravi opreme za visokogorje. Ko uporabljamo dereze, imamo v rokah cepin in ne planinskih palic, obvezno tudi rokavice, na glavi pa čelado. Za obisk visokogorja potrebujemo tudi plazovni trojček, torej plazovno žolno, sondo in lopato," je med prikazom opreme opozoril Habjan. Poleg tehnične opreme potrebujemo tudi vso opremo kot za gore v kopnih razmerah, dodatno pa še dobre zimske planinske čevlje, kakovostna oblačila, ki ščitijo pred vetrom, mrazom in vlago.

Miha Habjan je pokazal primerno zimsko opremo za zahtevnejše ture v visokogorje: