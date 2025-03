Zima se poslavlja, tudi v hribe prihaja pomlad. Najbolj priljubljena gora na Primorskem, Slavnik, je primerna tako za zimske kot pomladne pohode. In to za vse generacije. Če se po obeh poteh z izhodišča v Podgorju ob koncih tedna hodi kot v gosjem redu, pa so precej manj oblegane poti na Slavnik po vzhodnem pobočju. Če krenete iz Skadanščine, ne boste le našli miru, ampak boste lahko naredili kar 16-kilometrsko krožno turo.

Lepo urejeno novo parkirišče za vzpon na Slavnik v Skadanščini Foto: Matej Podgoršek Prijetne temperature in sončni dnevi kar vabijo na rekreacijo v naravo. Na pobočjih in vrhovih pod tisoč metri se narava že prebuja. Čas je za pomladne pohodniške avanture. Slavnik je znan po bujnem pomladnem cvetju, od potonik do narcis. A na te po treba še počakati. Najbolj priljubljena primorska gora je tudi v hladnejši polovici leta lahko dostopen tisočak, ki se dviga 1.028 metrov nad Koprom in Trstom. Sam sem nanj krenil pred nekaj tedni, ko je bilo še nekaj centimetrov snega, da bi raziskal manj obljudene poti nanj in nabral nekaj več kilometrov. In izhodišče v Skadanščini se je izkazalo kot nalašč za to. Tu se najde še mir, saj so poti na Slavnik po vzhodnih, severnih in južnih pobočjih dokaj neobljudene.

Poglejte, kako je videti vzpon na Slavnik čez planino Jegno in sestop čez Mala Vrata:

Na Slavnik čez planino Jegno Foto: Matej Podgoršek V Skadanščini (550 metrov nadmorske višine), nedaleč od ceste Kozina–Reka, je večje parkirišče, ki so ga uredili pred nekaj leti. S tega izhodišča na Slavnik vodijo tri poti. Najkrajša je najstrmejša, vzpon po njej pa vzame uro in pol (500 višinskih metrov). Najlažje je prek planine Jegno, saj se ves čas zelo zložno vzpenja (po severnem grebenu). V slabih dveh urah hoje do vrha osvojimo 550 višinskih metrov in lahko skočimo še na dva podvrhova, na Grmado (1.001 meter) in Cigana (988 metrov). Nekaj daljša pot pa je pot prek sedla Mala Vrata na hrvaški meji, torej po južnem grebenu. Tudi ta je precej zložna, a se v dveh urah in pol vzpona nabere 600 višinskih metrov. Vrh Slavnika ima 1.028 metrov.

Pogled z Grmade na Slavnik pred nekaj tedni, ko je bilo še nekaj centimetrov snega in je pihala močna burja. Foto: Matej Podgoršek

Sestop čez Mala Vrata, ko pridemo vse do hrvaške meje, kjer je še vedno bodeča žica zaradi migrantov. Foto: Matej Podgoršek Če želite nabrati več kilometrov – če se na primer pripravljate na kakšen daljši vztrajnostni pohod –, je najbolje izbrati eno pot za vzpon in drugo za sestop. Sam sem se tako povzpel prek planine Jegno in sestopil čez Mala Vrata in naredil 16 kilometrov. Vse tri poti so markirane, na razpotjih pa označene s smerokazi, tako da jim res ni težko slediti.

Ker so tu doma volkovi, je pametno, da smo malo glasnejši. Verjetnost srečanja z zvermi je zelo majhna, saj nas slišijo in zaduhajo mnogo prej, kot bi jih mi videli in uzrli.

Slavnik (1.028 metrov)



Izhodišče: Skadanščina (550 metrov)

Višinska razlika po poti: 550

Dolžina poti: 16 kilometrov (ob sestopu čez Mala Vrata

Čas za vzpon: dobri dve uri

Zahtevnost: lahka markirana pot

Tumova koča tik pod vrhom Slavnika je ob koncih tedna odprta vse leto. Foto: Matej Podgoršek

Tik pod vrhom, kjer stoji oddajnik, je Tumova koča, ki je ob koncih tedna odprta vse leto. S Slavnika se odpirajo lepi razgledi za 360 stopinj. Proti zahodu na Jadransko morje, proti severu do alpskega sveta, na vzhodu bomo uzrli Snežnik, na jugu pa Učko.

Volk je po krivem obdolžen, piše na informacijski tabli ob poti. Bojimo se ga brez razloga, saj se nam bo umaknil, preden ga bomo uzrli. Foto: Matej Podgoršek