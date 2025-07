Samo v mesecu dni, od 21. junija do 23. julija, je Italijanska gorska reševalna služba (CNSAS) v gorah zabeležila 83 smrti in še pet pogrešanih oseb. Kot so opozorili, je ta številka skrb vzbujajoča, saj gre za konkretno povečanje števila smrtnih žrtev v primerjavi s preteklimi leti.

O velikem povečanju v italijanskih gorah v zadnjem mesecu dni so poročali tudi v tujini. Število reševanj se je v primerjavi z lanskim letom povečalo za kar 20 odstotkov, letošnje številke pa so že presegle prejšnje rekorde, je o zaskrbljujočih številkah o številu smrti planincev v italijanskih gorah poročal portal gorstaci.

Kot so zapisali, so največ žrtev zabeležili med rekreativnimi planinci, ki predstavljajo približno 60 odstotkov žrtev. Najpogosteje so se rekreativni planinci smrtno ponesrečili zaradi padcev, izčrpanosti, manjših nesreč ali nenadnih zdravstvenih težav. Preostale žrtve, ki so jih zabeležili italijanski gorski reševalci, so bili izkušenejši planinci, gorski kolesarji, jadralni padalci in drugi ljubitelji gora, ki pogosto precenjujejo lastne zmožnosti in ignorirajo tveganja, je poročal omenjeni portal.

Nevarni vplivi družbenih medijev

Veliko nesreč v gorah je bilo povezanih tudi z nevarnimi vplivi družbenih medijev, so še zapisali na portalu. Vedno več ljudi namreč želi posnemati nevarne podvige, ki jih vidijo na spletu, pri tem pa se tega lotijo brez zadostnega znanja, opreme ali telesne pripravljenosti.

Pri tem opisujejo primere posameznikov, ki se v gore na zahtevne ture in na vzpone na visoke vrhove odpravijo v navadnih supergah, ne da bi prej preverili vremensko napoved, tehnične zahteve poti ali lastne meje vzdržljivosti.

Ključna sta oprema in priprava na turo

Gorski reševalci opozarjajo, da sta zato za varnost ključnega pomena oprema in priprava, saj je prav pomanjkanje osnovne opreme in zavedanja o tveganjih pogost vzrok za nesreče. Ob tem poudarjajo, da ima le polovico pohodnikov s seboj nepremočljivo jakno, ki lahko odigra ključno vlogo pri nenadni spremembi vremena. Prav zato priporočajo, da imajo planinci v najnujnejši opremi naslednje stvari: vodo, hrano, rezervna oblačila, sončna očala, polnilnik za mobilni telefon in nameščeno aplikacijo za geolokacijo, ki reševalcem omogoča hitrejše posredovanje v primeru nesreče.

V Italiji za reševanje v gorah zaračunajo

V Italiji pa v nasprotju s Slovenijo za reševanje in posredovanje v gorah to gorske službe tudi zaračunajo. Cene se razlikujejo glede na regijo – na nekaterih območjih znašajo do tisoč evrov, tudi če oseba ni poškodovana. Kot poudarjajo, sistem reševanja v Italiji še vedno deluje, čeprav je med gorskimi reševalci večina prostovoljcev, ki so vsakodnevno izspostavljeni pritiskom in napornemu tempu, saj morajo na dan opraviti tudi več intervencij.