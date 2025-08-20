Tri tedne po smrti hčerke je Susi Dahlmeier na Instagramu objavila poseben kos nakita. Obesek z imenom Most v raj je zasnovan kot spomin na Lauro Dahlmeier, poroča Spiegel. Spominek je mnoge navijače pokojne biatlonke ganil do solz.

To je bila prva objava mame pokojne Laure Dahlmeier na družbenih omrežjih po tragični smrti njene hčerke med plezanjem v Pakistanu.

Susi Dahlmeier je na družbenem omrežju Instagram objavila obesek v stilizirani podobi gore z mostom in srcem ter črko L, ki so ga številni sledilci razumeli kot ganljiv poklon hčerki. Zlatarka je fotografijo pospremila z napisom Most v raj.

Susi Dahlmeier vodi zlatarno v kraju Krün na Bavarskem, blizu Garmisch-Partenkirchna, rojstnem kraju pokojne biatlonke, kjer so uredili posebno spominsko mesto, kamor številni prihajajo izrazit svoje sožalje.

