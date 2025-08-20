Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Sreda,
20. 8. 2025,
9.41

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,19

Natisni članek

Natisni članek
spomin smrt Laura Dahlmeier

Sreda, 20. 8. 2025, 9.41

1 ura, 17 minut

Poseben poklon mame pokojne biatlonke Laure Dahlmeier

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,19
Laura Dahlmeier

Tri tedne po smrti hčerke je Susi Dahlmeier na Instagramu objavila poseben kos nakita. Obesek z imenom Most v raj je zasnovan kot spomin na Lauro Dahlmeier, poroča Spiegel. Spominek je mnoge navijače pokojne biatlonke ganil do solz.

To je bila prva objava mame pokojne Laure Dahlmeier na družbenih omrežjih po tragični smrti njene hčerke med plezanjem v Pakistanu.

Susi Dahlmeier je na družbenem omrežju Instagram objavila obesek v stilizirani podobi gore z mostom in srcem ter črko L, ki so ga številni sledilci razumeli kot ganljiv poklon hčerki. Zlatarka je fotografijo pospremila z napisom Most v raj.

Susi Dahlmeier vodi zlatarno v kraju Krün na Bavarskem, blizu Garmisch-Partenkirchna, rojstnem kraju pokojne biatlonke, kjer so uredili posebno spominsko mesto, kamor številni prihajajo izrazit svoje sožalje.

Laura Dahlmeier spominsko obeležje | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage Preberite še:

Laura Dahlmeier
Sportal Po tragični smrti Laure Dahlmeier spregovorila njena plezalna partnerka
Laura Dahlmeier
Sportal Zakaj so Lauro Dahlmeier razglasili za mrtvo, čeprav niso prišli do nje
Laura Dahlmeier
Sportal Laura Dahlmeier tragično umrla v Pakistanu

spomin smrt Laura Dahlmeier
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.