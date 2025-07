Zakaj so Lauro Dahlmeier razglasili za mrtvo, čeprav niso prišli do nje

Laura Dahlmeier, ena največjih biatlonk vseh časov, je umrla pri komaj 31 letih. Med alpinistično odpravo v pakistanskem gorovju Karakorum je utrpela usodno nesrečo, v nemškem časniku Bild pa so zapisali, kaj se je dejansko dogajalo in zakaj so jo tamkajšnji reševalci razglasili za mrtvo, čeprav se do nje še niso prebili.