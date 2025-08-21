Pred Slovenci za konec še najvišja ovira

Slovenska košarkarska reprezentanca bo v Beogradu odigrala zadnjo pripravljalno tekmo pred evropskim prvenstvom, ki se bo začelo naslednji teden. Ob 20. uri se bo v Beogradu pomerila s Srbijo, ki velja za glavnega favorita za zlato medaljo in ki je dobila vseh svojih šest pripravljalnih tekem s povprečno več kot 27 točkami razlike.

Pripravljalna tekma na EuroBasket: Četrtek, 21. avgust:

20.00 Srbija – Slovenija

Srbija ima s trikratnim najkoristnejšim igralcem lige NBA Nikolo Jokićem in še štirimi igralci iz najmočnejše lige na svetu na evropskem prvenstvu zgolj en cilj – zlato medaljo, ki bi bila prva na velikih tekmovanjih po več kot 20 letih.

Srbija je lani na olimpijskih igrah v Parizu osvojila bronasto medaljo, leta 2023 je bila srebrna na svetovnem prvenstvu, na EuroBasketu pa je nazadnje na stopničkah stala leta 2017, ko jo je v finalu v Istanbulu premagala prav Slovenija.

Zasedba Aleksandra Sekulića letos nima tako visokih ambicij, saj je reprezentanca v fazi pomlajevanja, vseeno pa se igralci veselijo nastopa pred polno dvorano Arena v Beogradu. "Komaj čakamo, da se pomerimo s Srbijo, ki ima verjetno eno najboljših zasedb v zadnjih desetletjih. To bo zagotovo dober test, ki bo pokazal našo vrednost v primerjavi z najboljšimi reprezentancami v Evropi," pravi Klemen Prepelič.

Slovenija je v pripravah na EP odigrala pet tekem in premagala zgolj Veliko Britanijo. Dvakrat je izgubila proti Nemčiji ter po enkrat proti Litvi in Latviji.

Po vrnitvi iz Beograda bo selektor Sekulić razkril seznam 12 igralcev, ki bodo v ponedeljek zvečer odpotovali v Katovice. Tam jih prva tekma čaka 28. avgusta proti gostiteljici Poljski, nato pa se bodo v skupinskem delu srečali še s Francijo, Belgijo, Islandijo in Izraelom.

