STA

Sobota,
13. 9. 2025,
17.10

Brdo pri Kranju

Na Triglav teku letos več kot 2.000 udeležencev

STA

Triglav Tek | Foto Zavarovalnica Triglav

Foto: Zavarovalnica Triglav

Na Brdu pri Kranju so izvedli tradicionalni Triglav tek, tokrat v 13. izvedbi. Kot so sporočili prireditelji, se ga je udeležilo več kot 2.000 tekačev, poleg tradicionalnih tekaških tras je bila letos drugič del programa tudi vključevalna trasa za gibalno ovirane osebe.

Dogodek na Brdu podpirajo tudi številni slovenski vrhunski športniki, ki so ambasadorji Triglav teka. Letos so tekli ali za tekače navijali Jakov Fak, Cene Prevc, Žan Košir, Rok Marguč, Špela Perše, Nika Vodan, Leja Glojnarič, Viktorija Horvat, Gašper Brecl, Ema Volavšek, Miha Dovžan, Toni Vidmar in Matic Repnik. "Uživam, da lahko podpiram tekače in sem del tega čudovitega dogodka. Letos sem tekla na pet kilometrov, trasa je razgibana in ni tako zelo preprosta. Zame kar lepa izkušnja, tudi lepo vreme je dodalo svoje," je dejala Nika Vodan.

Ob tekaških dejavnostih so obiskovalcem omogočili še različne delavnice, obiskovalci so lahko preizkusili tudi simulatorje preventivnega gasilskega vozila in se učili, kako ukrepati v primeru požara v domačem okolju.

Na 13. Triglav teku je najboljši rezultat na pet kilometrov dosegla Ana Marija Horvat (21:15), v moški kategoriji pa je s 16:48 slavil Domen Hafner. Desetkilometrsko razdaljo je najhitreje (38:21) pretekla Nina Gubanc, v moški kategoriji pa Jan Kokalj (30:32). Zmagovalka najdaljše preizkušnje, polmaratona, je bila Saša Pisk (1:24:47), medtem ko je v moški kategoriji slavil Jan Koler (1:22:54).

Ob športnem in družabnem dogajanju so tek izkoristili tudi za dobrodelne namene: tekači so z udeležbo podprli Društvo za izboljšanje pogojev za rojstva zdravih otrok Slojenčki, ki bo donacijo v višini 10.000 evrov namenilo porodnišnicam v Kranju, Slovenj Gradcu in Celju za nakup bilirubin metrov, ki so pomembni za zgodnje odkrivanje zlatenice, so še dodali prireditelji.

