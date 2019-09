Pisana druščina na Brdu še pred treningom Kekovih fantov #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Brdo pri Kranju je padel zastor osmega Triglav teka, na katerem je nastopilo 1500 tekačev. V družbi zimskih olimpijcev do zmag Dejan Porenta, Nataša Robnik, Dino Grbić in Neja Kršinar.

Po sanjski petkovi predstavi proti Poljski v Stožicah (2:0) slovenska nogometna reprezentanca, ki jo v boju za Euro 2020 v ponedeljke čaka še Izrael, ni bila deležna proste sobote. Selektor Matjaž Kek je izbrance znova popeljal na Brdo. A že krepko pred prihodom nogometašev je bilo v okolici sodobnega nogometnega trenažnega središča sila živahno. Tam je namreč potekal že 8. Triglav tek.

Tradicionalne tekaške prireditve v idiličnem okolju se je tokrat udeležilo 185 polmaratoncev, 727 tekačev na 10 km, 234 otrok, 61 družin in 44 poslovnih trojk, dogajanje pa so popestrili številni slovenski olimpijci, tudi dobitniki olimpijskih kolajn Jakov Fak, Žan Košir, Peter Prevc in Vesna Fabjan.

Na 10 km s časom 36:47 zmago slavila dosegla Neja Kršinar. V moški kategoriji je bil na tej razdalji najboljši Dino Grbić (34:50). Najdaljšo preizkušnjo – polmaraton – je v ženski konkurenci najhitreje (1:12:25) pretekla Nataša Robnik. S časom 1:15:13 pa je ciljno črto prečkal absolutni zmagovalec Dejan Zorman.

