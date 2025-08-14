Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Četrtek,
14. 8. 2025,
8.59

1 ura, 11 minut

Johan Andre Forfang Marius Lindvik smučarski skoki

Marius Lindvik pred vrnitvijo tarča sovražnih sporočil

Pe. M.

Marius Lindvik je pred vrnitvijo na tekme pretekli konec tedna dobil več sovražnih sporočil.

Marius Lindvik je pred vrnitvijo na tekme pretekli konec tedna dobil več sovražnih sporočil.

Foto: Guliverimage

Smučarski skakalec Marius Lindvik, ki se je marca znašel v središču afere zaradi prirejanja dresov Norvežanov, je priznal, da je pred uvodnimi poletnimi tekmami v Courchevelu prejel več sovražnih sporočil. Rojaki so mu stopili v bran, Vikinga pa je vse skupaj še podžgalo in mu pomagalo do sobotne zmage.

Johan Andre Forfang
Sportal Forfang in Lindvik na zaslišanje: Šteje vsaka minuta

Norvežani, ki so si po aferi na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu prislužili začasni suspenz, so se pretekli konec tedna lahko vrnili v mednarodni tekmovalni ritem. Na uvodni postaji poletnega grand prixa sta bila tudi svetovni prvak Marius Lindvik in Johann Andre Forfang. 

Lindvik je za norveški NRK priznal, da je pred uvodnimi tekmami v Courchevelu prejel več sovražnih sporočil. "Prejel sem veliko sovražnih sporočil na različnih družbenih omrežjih. Mislim, da se ni zdelo vsem enako dobro, da smo zraven," je dejal 27-letnik, na vprašanje o vsebini sporočil pa odgovoril: "Veliko grdih sporočil in komentarjev. Tako pač je."

Njegov cimer Fredrik Villumstad mu je stopil v bran. "Sovražna sporočila ne spadajo nikamor. Dobro je, da obstaja rivalstvo, da imamo navijače, ki navijajo za različne športnike. Takšno rivalstvo pozdravljamo, a ne želimo, da bi bili sovraštvo, jeza ali rasizem usmerjeni proti športnikom. V samem jedru športa mora vedno biti spoštovanje," je dejal Villumstad, ki meni, da ima Lindvik debelo kožo.

Marius Lindvik | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

"Marius se zna s takimi stvarmi dobro spoprijeti, jih postaviti na stran. Ko sva bila v sobi, mi je malo povedal o teh sporočilih. Ob tem se je tudi malo smejal. Vse skupaj postane neresnično. Vedno se najde kdo, ki je kreten in pošilja takšna sporočila."

Na Lindvika sporočila, kot kaže, niso negativno vplivala. Na uvodni sobotni tekmi je ugnal vso konkurenco, na nedeljski pa je bil četrti. 

Marius Lindvik
Sportal Lindviku in Forfangu grozi nov suspenz

Konec tedna prinaša drugo postajo grand prixa v Wisli, na kateri pa ne bo ne Lindvika ne Forfanga. Oba Norvežana še čakata na zaslišanje pred etično komisijo Mednarodne smučarske in deskarske zveze, ki bo odločala o tem, ali bosta dodatno kaznovana.

