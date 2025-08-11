Za smučarskimi skakalci in skakalkami je prva postaja poletne velike nagrade v Courchevelu, na kateri nismo videli le preizkusa novega formata tekem ("petke"), pač pa tudi številne diskvalifikacije, ki se jim niso izognili niti v slovenskem taboru. Direktor tekem svetovnega pokala Sandro Pertile verjame, da tekmovalci niso poskušali goljufati in da je povsem razumljivo, da ekipe potrebujejo čas za prilagoditev na nova pravila.

Po turbulentnem koncu zadnje sezone v smučarskih skokih, ki ga je začinila razkrita norveška afera s prirejanjem dresov, nova sezona smučarskih skokov prinaša nova pravila, vezana na opremo in nadzor nad to. Da bo potrebno še nekaj prilagajanja in spoznavanja z novostmi, je potrdil pretekli konec tedna, ko so se na uvodni postaji poletnega grand prixa v Courchevelu vrstile diskvalifikacije.

Že v petek več kot ducat tekmovalk in tekmovalcev ni uspešno prestalo kontrole opreme. Diskvalifikacije so bile tudi v slovenskem taboru. Tako sta Nika Vodan in Taj Ekart ostala brez tekem. Kot so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije, lahko po novih pravilih vsaka reprezentanca v primeru neustreznega dresa popravlja le en dres. Vodan se je odpovedala popravilu dresa, vodstvo reprezentance pa je tako lahko popravilo dres Nike Prevc, ki je v soboto nato zmagala, v nedeljo pa zasedla peto mesto.

Več diskvalifikacij je bilo v ameriški reprezentanci, diskvalificirani so bili tudi predstavniki Italije, Finske, Poljske, pa tudi Norvežani niso ušli prepovedi tekmovanja. Tako sta bila diskvalificirana Kristoffer Eriksen Sundal, ki je bil ob koncu lanskega tekmovalnega obdobja začasno suspendiran, in Benjamin Østvold.

Pertile: Nekateri potrebujejo več časa za prilagoditev

Direktor tekem Sandro Pertile je po številnih diskvalifikacijah dejal, da ne verjame, da je kdo zavestno goljufal, in dodal, da bo manj diskvalifikacij, ko se bodo ekipe navadile na pravila.

"Povsem normalno je, da ekipe po tako obsežnih spremembah predpisov o opremi potrebujejo nekaj časa, da se prilagodijo na nova pravila. Nekatere se s tem spopadejo takoj, drugim je sprva težko. Pomembno je poudariti, da so te diskvalifikacije očitno posledica tehničnih pomanjkljivosti in da ekipe pravil niso kršile namerno," je za AP dejal Pertile.

Italijan je dodal, da bodo pri FIS vso olimpijsko sezono ostali strogi pri pregledih opreme, zato pričakuje, da bodo tekmovalci izbirali ustrezno opremo. "Ekipe vedo, da imajo našo polno podporo. Pričakujemo, da se bo število diskvalifikacij v prihodnjih tednih znatno zmanjšalo. Kljub temu bomo ostali strogi in natančni pri pregledu opreme vso sezono. Ni prostora za izjeme."

Hrgota: Smer je prava, potrebujemo pa še nekaj potrpežljivosti

"Bilo je kar precej novosti pri opremi in načinu kontroliranja. Tako FIS kot nas čaka še nekaj dela, da zimo izpeljemo tekoče. Zdi se mi, da je smer prava, potrebujemo pa še nekaj potrpežljivosti," je po koncu uvodnega tekmovalnega konca tedna v izjavi za SZS dejal glavni trener moške reprezentance Robert Hrgota.

Norvežani so bili prepričani, da dresi ustrezajo novim predpisom

Direktor Norvežanov Jan Erik Aalbu, ki je bil zadnje mesece pod drobnogledom, je po diskvalifikacijah dejal, da je edina dobra stvar to, da so se zgodile že ob začetku sezone. Dodal je, da bodo očitno morali dodatno preučiti vse skupaj ter da sledijo interni sestanki na temo diskvalifikaciji Østvloda in Sundala.

"Obstajajo nov režim in novi načini testiranja, a očitno nismo dovolj usposobljeni. Zagotovo ni nihče poskušal goljufati. Ko smo pred odhodom merili drese, so vsi mislili, da so v mejah dovoljenega. Dejstvo, da niso bili, nas je razočaralo. Pri vsem skupaj moramo stopiti nekaj stopenj višje in postati veliko bolj profesionalni. Prevzemam odgovornost, sem športni direktor skakalcev, zato nimam težav s tem," je za NRK dejal Aalbu.

Nadaljevanje v Wisli

Sezona poletnega grand prixa se bo nadaljevala konec tedna v Wisli, kjer bosta znova na sporedu po dve posamični tekmi v obeh konkurencah. Sobotna bo potekala po starem sistemu, na nedeljski pa bodo znova v prvi seriji skakali v skupinah.