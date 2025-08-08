Avstrijski skakalni šampion Stefan Kradft po težavah s kolenom spet skače, a bo poletni tekmovalni začetek sezone izpustil. Avstrijci na uvod grand prixa v Courchevelu niso poslali najmočnejše zasedbe.

Smučarske skakalke in skakalci bodo v soboto in nedeljo nastopili na uvodni postaji poletne velike nagrade v Courchevelu, kjer pa se večina reprezentanc ne bo predstavila z najmočnejšimi orožji.

Med temi so tudi Avstrijci, ki jih bodo zastopali Clemens Aigner, Niklas Bachlinger, Stefan Rainer, Jonas Schuster in Marco Woergoetter.

Avstrijski prvokategorniki, med njimi Stefan Kraft in zmagovalec lanske sezone Daniel Tschofenig, so se v pripravljalnem obdobju ubadali s poškodbami. Izkušeni Kraft se je pred dnevi po štirih mesecih in pol vrnil na skakalnice. "Po štirih mesecih in pol premora se je odlično vrniti na hrib," je ob tem zapisal trikratni zmagovalec svetovnega pokala.

Tudi Nemci v Franciji ne bodo v najkakovostnejši zasedbi. Ekipo za Coruchevel sestavljajo Felix Hoffmann, Philipp Raimund in Adrian Tittel, ob njih so še trije člani B zasedbe, ki jo vodi Thomas Thurnbichler, in sicer Ben Bayer, Luca Roth in Max Unglaube.

Za podoben korak so se odločili tudi pri nas. V moški konkurenci bodo barve Slovenije zastopali A-reprezentanti Lovro Kos, Žak Mogel in Žiga Jančar ter B-reprezentanti Žiga Jelar, Rok Oblak in Taj Ekart. Jančar in Ekart bosta prvič tekmovala na tekmah poletne velike nagrade. V konkurenci skakalk bodo nastopile zmagovalka zadnje sezone Nika Prevc, povratnica po poškodbi Nika Vodan, Tinkara Komar in Maja Kovačič.

Tako v soboto kot v nedeljo bosta v Franciji dve posamični tekmi, v nedeljo bodo preizkusili format v skupinah.