Avtor:
S. K.

Ponedeljek,
17. 11. 2025,
16.01

Ponedeljek, 17. 11. 2025, 16.01

Seznam norveške reprezentance

Na uvodni tekmi sezone tudi Lindvik in Forfang

Johann Andre Forfang & Marius Lindvik | Grešnika se vračata. | Foto Guliverimage

Grešnika se vračata.

Foto: Guliverimage

Konec tedna se bo v Lillehammerju na Norveškem začela nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih, na uvodni tekmi pa bosta nastopila tudi domača skakalca, ki sta bila marca vpletena v velik škandal s prirejanjem tekmovalnih dresov. Nov trener norveške reprezentance Rune Velta je namreč na seznam tekmovalcev uvrstil tudi Mariusa Lindvika in Johanna Andreja Forfanga.

Sportal Konec kazni za Forfanga in Lindvika, Wellinger: Posledice nosimo vsi

Norveška smučarska zveza je objavila imena desetih od enajstih smučarskih skakalcev, ki bodo tekmovali na domači otvoritveni tekmi svetovnega pokala 2025/26 ta konec tedna v Lillehammerju. Zadnjega člana bo nov trenerski štab norveške vrste, ki mu poveljuje Rune Velta, izbral po internih kvalifikacijah.

Po prestani kazni Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis) konec oktobra se v tekmovalni pogon vračata Marius Lindvik in Johann Andre Forfang, ki sta bila marca vpletena v velik škandal s prirejanjem dresov na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu. 30. oktobra jima je namreč potekel trimesečni suspenz Fisa, tako da ovir za njun nastop ni več.

Velta je poleg omenjenih vpoklical še Halvorja Egnerja Graneruda in Kristofferja Eriksena Sundala. Peto mesto v začetni postavi za Norvežane za zdaj ostaja prosto. Norveško žensko ekipo za otvoritev sezone v Lillehammerju sestavljajo Eirin Maria Kvandal, Ingvild Synnoeve Midtskogen, Silje Opseth, Anna Odine Stroem, Heidi Dyhre Traaserud in Gyda Westvold Hansen. Zadnja bo po prestopu iz nordijske kombinacije debitirala v svetovnem pokalu smučarskih skakalk, poroča Skijumping.pl.

Sezona 2025/26 se torej začenja ta konec tedna na Norveškem, uradna treninga bosta že v petek, 21. novembra, v soboto in nedeljo pa ženski in moški tekmi ter pred njima tudi kvalifikacije.

