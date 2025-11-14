Domen Prevc v svojem slogu: All in

Pred začetkom nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki se začne prihodnji konec tedna v Lillehammerju, je Domen Prevc razkril visoko raven mirnosti, pripravljenosti in psihološke zrelosti. Svetovni rekorder iz Planice je odprto spregovoril o poletnih pripravah, se dotaknil sprememb pri dresih, ki so nanj pozitivno vplivale, vlogi brata Petra, taktičnem pristopu k sezoni in ciljih, ki jih brez ovinkarjenja opisuje kot velike.

Glede na razplet poletnega Grand Prixa in na skoke na treningih ima Domen Prevc pravo osnovo pred začetkom nove sezone smučarskih skokov. Na vprašanje, ali bo vanjo prišel najbolje pripravljen doslej, odgovarja neposredno: "Leta 2016 sem bil boljši. Zdi se mi, da sem v tisto sezono prišel bolje pripravljen. Letos stvari delujejo. So malenkosti, ki jih je še treba popraviti. Nekaj imam težav, sladke skrbi z opremo, kako krotiti silo na smučeh. Ampak nekako sem zadovoljen s trenutno prikazanim in trenutno formo. Fokus in umirjenost – to je tisto, kar si želim za začetek sezone."

Priznava, da mu izkušnje iz preteklosti pomagajo predvsem v glavi: "Izkušnje pomagajo toliko, da veš, da nič ni bavbav. Da veš, da si miren. Da imaš realno sliko. Vsak začetek sezone je nova sezona in tako jo moraš vzeti, ampak še vedno ostati fokusiran, oddelati svoje in ostati na maksimumu. Jaz to sezono od sebe pričakujem kar veliko in želim si, da bi bil štart temu primeren."

Spremembe so pri njem delovale

Preteklo sezono je končal na najlepši mogoči način – s svetovnim rekordom v Planici, ki zdaj znaša 254,5 metra, pred tem je bil svetovni prvak na veliki skakalnici v Trondheimu. Poleti je poprijel za delo in na zadnji postojanki poletnega Grand Prixa v Klingenthalu s tretjim mestom pokazal, da spada med najboljše: "Imel sem veliko več konstante. Veliko manj je bilo nihanj – tako morfološke pripravljenosti kot fizično in psihično. Poskušal sem ostati čim bolj usmerjen, da vsak trening jemljem s fokusom. Da je vsak trening neki mozaik, ki ga dodajaš v začetek sezone, ko gradiš samozavest. Vzameš ga resno, ampak še vedno tako resno, da v njem ostaja igrivost. Da je napredek. Da se ti skoki v poletnem delu ne zagabijo in da ne čakaš konca sezone, še preden se začne."

Na treningih ima vse pod nadzorom. Foto: Aleš Fevžer

V novi sezoni bodo imeli skakalci nekoliko drugačne drese, saj so se spremenila pravila zaradi škandala Norvežanov na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu. Te spremembe so bile pri Domnu dobrodošle: "Karkoli smo spreminjali, mi je ustrezalo in je nekako še bolj delovalo. Zdaj so dresi pri vseh manjši, ampak to pomeni, da je tudi večja hitrost na zaletišču, kar meni ustreza. Ker je večja sila v radiusu, v zraku, je več povratnih informacij, in to mi zelo pomaga, ker temeljim na občutkih. Nimam tako dobrih atletskih predispozicij kot drugi fantje, ampak občutek to kompenzira in mi pomaga, da sem lahko zraven."

Peter? "Bolj strikten kot uradni kontrolorji."

Slovenskim orlom pri opremi zelo pomaga tudi Peter Prevc, ki je vez med skakalci in stroko. Bratova pomoč je dobrodošla, izpostavlja Domen, ki je pred meseci lahkotno in v smehu razlagal, da si ne bi želel imeti za kontrolorja prav svojega brata, saj je zelo strog. Prav ta strogost pa zdaj pomaga celotni reprezentanci.

S sestro Niko sta svetovna rekorderja in svetovna prvaka. Foto: Grega Valančič

"Super je, da te pomiri. Da marsikaj odnese, še preden greš gor. Poskrbi, da si lahko umirjen in fokusiran samo na skok. Da stvari delujejo. Za zdaj je še vedno bolj strikten kot Mathias Hafele (kontrol opreme pri FIS, op. a.). Veliko bolj kontrolira moj dres kot on. In ko on meri, je njegov meter veliko bolj strog kot meter uradnih kontrolorjev."

Na malce posmehljivo vprašanje, ali mu bo za božič kupil nov meter, se je le zasmejal: "Ne bo pomagalo."

"Ego je hudič"

V poletnem času se je odločil tudi za odhod na Švedsko, kjer se je skupaj z dvema reprezentančnima kolegoma preizkusil v vetrovniku. Glede na to, da v karavani velja za skakalca, ki ima enega najboljših občutkov v zraku, je vprašanje, zakaj je sploh šel tja, na mestu. Domen pa je ponudil zelo iskren odgovor: "Ja, to je ego. Ego je hudič in takoj, ko misliš, da si najboljši v nečem, te hitro udari po glavi. Treba je delati vsak dan. Nekateri se vetrovnika branijo. Jaz sem že poleti želel iti. Računal sem, da bo ta v Žirovnici narejen, pa ni bil. Rekel sem si, da je to treba fiksirati. In pokazalo se je kot zelo dobra odločitev."

Foto: STA

O tem, kaj je pridobil, pa pravi: "Kar dosti občutkov se je dalo nabrati. Bili smo trije, v vetrovniku smo imeli devet ur. Jaz sem bil notri od 60 do 70 odstotkov časa – torej od šest do sedem ur v zraku. V celotni sezoni nimaš niti deset minut v zraku. Tako lahko preračunate, koliko občutka lahko nadgradiš."

Želi si biti v družbi najboljših

Nova sezona se bo začela prihodnji konec tedna v Lillehammerju, kjer bi rad ostal v stiku z najboljšimi: "Želim biti med najboljših deset na prvih dveh tekmah. Želim si umirjenega, lepa štarta, s katerega se da graditi. Predvsem si želim, da ne bo težkih štartov, kot je bilo lani. Da ne bo težav, da bi formo lovil do novoletne turneje. Želim mirno začeti in iz tega graditi. Če bom uvrščen med deseterico, bom zadovoljen."

Foto: Grega Valančič

Ob vprašanju o ciljih sezone se je vidno sprostil in nasmehnil: "Rad bi pobral orla, rad bi olimpijsko medaljo, rad bi nov svetovni rekord. Če bom dosegel eno od teh stvari, bom zelo zadovoljen."

In kakšna je njegova strategija? "Moja taktika je napisana na smučeh – all in (na vse ali nič, op. a.). Vse tekme oddelati na maksimumu. Zdaj je to najboljši recept, vsaj zame, da dosežem najboljši rezultat. Vse življenje sem tak. Včasih zagrabim preveč in potem boli, ampak tako sem narejen. Rad imam skoke, rad hodim na tekme. To mi ustreza. Iz tega gradim formo."