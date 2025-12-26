Olimpija se bo na Južnem Tirolskem poskušala izogniti tretjemu zaporednemu porazu

Hokejisti HK Olimpija bodo ob 19.45 gostovali pri Bolzanu, kjer se bodo po dveh porazih poskušali vrniti na zmagovito pot. Ljubljančani so pred večernim sporedom na tretjem mestu, južnotirolska ekipa pa je šesta, zbrala je štiri točke manj, a je odigrala kar tri tekme manj.

Ljubljanskemu moštvu v zadnjem tednu ni šlo po željah. Najprej so na domačem ledu izgubili s Pustertalom, nato pa v gosteh izgubili še z eno najskromnejših ekip Pioneers Vorarlbeg. Da bi preprečili črno rezultatsko nadaljevanje, bo treba zmagati na Južnem Tirolskem pri Bolzanu, ki vselej kotira visoko. Trenutno je na šestem mestu, a od tretje Olimpije ga ločijo le štiri točke, odigral pa je kar tri tekme manj. Ekipi sta se v tej sezoni srečali dvakrat, vsakokrat je zmagal gostitelj.

Olimpija bo po večerni tekmi odigrala še dve v tem letu, obe doma. V nedeljo ob 17. uri bo gostila Fehervar AV19, tekma pa bo v znamenju plišastih igrač, ki jih bodo gledalci ob prvem doseženem golu domačih vrgli na led, klub pa jih bo podaril v dobrodelne namene. V torek, 30. decembra, pa bo v Tivoli prišel Celovec.

Fehervar AV19 gosti Dunaj, prvak Salzburg bo zmagoviti niz poskušal nadaljevati na Predarlskem, Pustertal gostuje v Innsbrucku, Gradec pa pričakuje Linz.

