Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Beno Kunst Lucija Hribar Zala Trtnik gimnastika

Petek, 13. 3. 2026, 18.00

27 minut

Svetovni pokal v gimnastiki, Antalya, kvalifikacije

Zala Trtnik in Lucija Hribar v Antalyi za las brez finala

Zala Trtnik | Zala Trtnik je bila kljub padcu zelo blizu najboljše osmerice. | Foto Grega Valančič/Sportida

Slovenska gimnastična vrsta je drugi dan kvalifikacijskih nastopov na svetovnem pokalu v Antalyi za malo ostala brez finala. Tako Zali Trtnik kot Luciji Hribar se je v sestavi na gredi pripetil padec, kljub temu je Trtnik rezerva za finale z desetim mestom, Hribar pa je bila 15. Beno Kunst je zaradi poškodbe gležnja odpovedal nastop na preskoku.

Sportal Anže in Lucija Hribar napovedala boj za stopničke

"Današnja tekma se mi ni izšla po načrtu. Vseeno sem vesela, da sem s padcem prejela tako visoko oceno. To potrjuje, da zelo lepo telovadim in da se lahko ob predstavi brez napak na vsakem svetovnem pokalu uvrstim v finale," je uvodoma povedala 24-letna Lucija Hribar, ki pa je z mislimi že pri sobotnem boju za odličja.

"Danes se mi resda ni izšlo, ampak vseeno imam pozitivne misli za jutrišnji finale na bradlji. Upam na najboljše," je za STA sporočila slovenska telovadka.

Še bližje finala na gredi je bila danes Zala Trtnik, ki je kljub padcu zgolj za 33 tisočink točke zaostala za najboljšo osmerico.

"Obe dekleti sta danes pokazali dobra nastopa z izjemo dveh napak. Lucija je padla pri bočnem saltu, Zali pa je nesrečno spodrsnila ena noga pri akrobatski seriji. Škoda, saj je bil za obe danes finale dosegljiv," pa je iz Turčije sporočil trener Urban Sever.

"Jutri imamo dva finala, tam bomo poskusili narediti največ," je dodal Sever.

V današnjih kvalifikacijah preskoka bi se moral predstaviti tudi Beno Kunst, finalist minulega svetovnega pokala v Bakuju. Vendar si je na sredinem treningu pri nerodnem doskoku zvil gleženj, ta pa mu je tako zatekel, da je moral odpovedati nastop.

V sobotnih finalih se bodo za odličja borili Teja Belak na preskoku, Anže Hribar na parterju ter Lucija Hribar na bradlji.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
