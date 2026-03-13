Potem ko so mediji v zadnjih tednih slovenskega košarkarskega zvezdnika Luko Dončića že začeli povezovati z domnevnimi romantičnimi razmerji, je zdaj ameriški portal TMZ razkril, da med zvezdnikom Jezernikov in hollywoodsko igralko Madelyn Cline, ki so jo z njim povezovali najbolj intenzivno, ni absolutno ničesar. Šli so še korak dlje ter dodali, da se par sploh še nikoli ni srečal.

Košarkarski zvezdnik Luka Dončić se je v zadnjih tednih, potem ko je tudi sam uradno potrdil, da je razdrl zaroko s svojo zaročenko in materjo svojih dveh hčera Anamario Goltes, znašel v vrtincu številnih ugibanj in tudi neresničnih domnev, da je 27-letni košarkar že v novem razmerju.

Ameriški portal: Dončić in mlada igralka se sploh še nista srečala

Najbolj intenzivno so Dončića tuji mediji povezovali z mlado hollywoodsko igralko Madelyn Cline, ki igra v seriji Outer Banks, potem ko sta si 28-letna lepotica in zvezdnik Los Angeles Lakersov začela slediti na Instagramu. Portal TMZ, ki se sklicuje na dobro obveščen vir blizu glavnemu akterju, je nedavne govorice preveril in izvedel, da se Dončić in Cline ne dobivata in nista v razmerju. Zapisali so celo, da med njima ni absolutno ničesar, par pa se sploh še ni nikoli srečal.

Ameriška igralka in model Madelyn Cline, ki so jo v zadnjem času najbolj intenzivno povezovali s slovenskim košarkarjem. Foto: Guliverimage

V torek je zvezdnik Los Angeles Lakersov Luka Dončić za ESPN potrdil, da se je razšel z zaročenko Anamario Goltes. Viri so tudi povedali, da je Dončić v sporu z nekdanjo izbranko glede skrbništva nad njunima dvema hčerkama, TMZ pa je poročal, da je Goltes vložila zahtevo za preživnino za otroka in povračilo odvetniških stroškov.

Dončić in Goltes, ki imata skupaj dve hčerki, sta tako po več letih končala razmerje, potem ko sta ga poleti leta 2023 kronala z zaroko. "Svoji hčerki imam rad bolj kot karkoli na svetu in naredil sem vse, kar sem lahko, da bi bili med sezono z mano v ZDA, vendar to ni bilo mogoče, zato sem nedavno sprejel težko odločitev, da prekinem zaroko," je Dončić zapisal v izjavi, ki jo je v torek posredoval ESPN. "Vse, kar počnem, počnem za njuno srečo in vedno se bom boril, da bom z njima ter jima omogočil najboljše življenje," je še sporočil Dončić.

V začetku tedna se je na poročanje medijev odzvala tudi srbska pevka Anđela Ignjatović (bolj znana kot Breskvica), ki so jo povezovali z našim košarkarskim zvezdnikom Lukom Dončićem in jo celo krivili za konec njegove zaroke z Anamario Goltes. V enem izmed podkastov je pojasnila, da nobena od govoric ne drži ter dodala, da je "dežurni krivec za vse, kar se zgodi".

