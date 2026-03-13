Varuhi človekovih pravic opozorili na nevarnost dezinformacij in tujih vplivov na volitve

Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek se je v Strasbourgu udeležila konference Sveta Evrope, kjer so razpravljali o prihodnosti demokracije z vidika novih groženj, kot so dezinformacije in tuji vplivi na volitve. Spregovorili so tudi o ukrepih za zagotavljanje državne varnosti, ki posegajo v dosežene standarde človekovih pravic.

Na dvodnevni konferenci Sveta Evrope o vlogi institucij ombudsmanov in nacionalnih institucij za človekove pravice so te institucije prepoznali kot ključne stebre demokratične odpornosti.

Med večjimi sodobnimi grožnjami demokraciji so izpostavili šibko spoštovanje pravne države, tako procesno kot prek slabitve neodvisnih institucij demokratičnega nadzora. V vse več evropskih državah so neodvisne institucije namreč podvržene grožnjam – od zmanjševanja financiranja do diskreditacij na družbenih omrežjih in dezinformacij o njih, so v sporočilu za javnost zapisali pri varuhu.

Tuje vmešavanje v volitve in javno mnenje po njihovih navedbah predstavlja sistematično grožnjo sodobni demokraciji, zaupanju v demokratične institucije in demokratične vrednote, zato je spoštovanje človekovih pravic, vključno z mednarodnimi standardi, ključno za njihovo zaščito. Propaganda in manipulacije javnega mnenja so resna grožnja, ki deli družbo ter šibi demokracijo in spoštovanje človekovih pravic, saj povečujejo razlike in nesoglasja v družbi, posamezniki pa težko ločujejo med resničnimi informacijami, lažnimi novicami in dezinformacijami, so poudarili v razpravi.

Slovenija je lahko zgled drugim državam

"Skepticizem do skozi stoletja doseženih standardov človekovih pravic in svoboščin se povečuje, naša vloga pa je opozarjati na to, da vse bolj šibka pravna država in ustavna demokracija prinašata ne le manj svoboščin in pravic – najprej za različne manjšine, nato pa tudi za vse preostale – ampak tudi vzpon vse bolj avtoritarne vladavine, kjer je odločanje vse bolj arbitrarno," so povzeli besede Simone Drenik Bavdek.

Na konferenci so spregovorili tudi o pomenu Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v omenjeni novi realnosti. Drenik Bavdek je izpostavila, da je dosledno in pravočasno izvrševanje sodb ESČP pomemben kazalnik delovanja pravne države v posamezni državi.

"Sodbe ESČP ne zagotavljajo le varstva pravic posameznikov v konkretnih primerih, temveč pogosto zahtevajo tudi sistemske spremembe zakonodaje, prakse ali delovanja državnih institucij, s čimer prispevajo h krepitvi demokratičnih standardov in preprečevanju ponavljanja kršitev človekovih pravic. Slovenija je glede izvrševanja sodb strasbourškega sodišča lahko zgled drugim državam," je poudarila.