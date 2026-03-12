Iran šokiral s posnetkom predora, polnega orožja: "Kmalu ga bomo uporabili!" #video

Iran je objavil videoposnetek, za katerega trdi, da prikazuje njihovo floto hitrih čolnov, ki jih uporabljajo za napade v Hormuški ožini. Iranski režim je ta ključni prehod, skozi katerega se prevaža 20 odstotkov svetovne nafte, zaprl, hkrati pa okrepil napade na plovila v regiji.

V propagandnih posnetkih se Islamska republika hvali s podzemnimi predori, v katerih so jurišni čolni, ki so opremljeni z brezpilotnimi letalniki, protiladijskimi raketami in minami. Prikazanih je bilo tudi več jurišnih čolnov, ki jih uporabljajo za izstrelitev brezpilotnih letalnikov na mimoidoče ladje.

Visoki iranski general: Imamo močne podvodne rakete. Uporabili bi jih lahko v prihodnjih dneh.

Iran je zagrozil, da bo uporabil podvodne rakete, ki jih imata po njihovih besedah ​​le Teheran in Rusija. Visoki general Iranske revolucionarne garde (IRGC) Fadavi je opozoril: "Imamo rakete, ki jih je mogoče izstreliti pod vodo s hitrostjo sto metrov na sekundo, in bi jih lahko uporabili v prihodnjih dneh."

Predsednik parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf pa je še pred tem dejal, da bo Perzijski zaliv preplavljen s "krvjo napadalcev", če bosta ZDA in Izrael nadaljevala napade. ​​"Vsaka agresija na tleh iranskih otokov bo prelomila vse omejitve. Zavrnili bomo vse omejitve in poskrbeli, da bo Perzijski zaliv preplavljen s krvjo napadalcev," je dejal.