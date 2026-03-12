Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Četrtek,
12. 3. 2026,
17.18

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,45

Natisni članek

Natisni članek
ZDA Izrael vojna napad orožje predor Iran

Četrtek, 12. 3. 2026, 17.18

25 minut

Iran šokiral s posnetkom predora, polnega orožja: "Kmalu ga bomo uporabili!" #video

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,45

Iran je objavil videoposnetek, za katerega trdi, da prikazuje njihovo floto hitrih čolnov, ki jih uporabljajo za napade v Hormuški ožini. Iranski režim je ta ključni prehod, skozi katerega se prevaža 20 odstotkov svetovne nafte, zaprl, hkrati pa okrepil napade na plovila v regiji.

V propagandnih posnetkih se Islamska republika hvali s podzemnimi predori, v katerih so jurišni čolni, ki so opremljeni z brezpilotnimi letalniki, protiladijskimi raketami in minami. Prikazanih je bilo tudi več jurišnih čolnov, ki jih uporabljajo za izstrelitev brezpilotnih letalnikov na mimoidoče ladje.

Visoki iranski general: Imamo močne podvodne rakete. Uporabili bi jih lahko v prihodnjih dneh. 

Iran je zagrozil, da bo uporabil podvodne rakete, ki jih imata po njihovih besedah ​​le Teheran in Rusija. Visoki general Iranske revolucionarne garde (IRGC) Fadavi je opozoril: "Imamo rakete, ki jih je mogoče izstreliti pod vodo s hitrostjo sto metrov na sekundo, in bi jih lahko uporabili v prihodnjih dneh."

Predsednik parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf pa je še pred tem dejal, da bo Perzijski zaliv preplavljen s "krvjo napadalcev", če bosta ZDA in Izrael nadaljevala napade. ​​"Vsaka agresija na tleh iranskih otokov bo prelomila vse omejitve. Zavrnili bomo vse omejitve in poskrbeli, da bo Perzijski zaliv preplavljen s krvjo napadalcev," je dejal.

Modžtaba Hamenej
Novice Prvi nagovor ajatole: Iran ne bo okleval z maščevanjem
Parchin-Taleghan 2, jedrski objekt, Iran
Novice Izraelska vojska: Napadli smo iranski jedrski objekt #vŽivo
Iran, Iran War, vojna v Iranu
Novice Iran razkril seznam: To so naše nove tarče
ZDA Izrael vojna napad orožje predor Iran
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.