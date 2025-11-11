Natanko deset dni loči smučarske skakalce in skakalke od začetka nove zimske sezone, ki prinaša več vrhuncev, olimpijske igre, svetovno prvenstvo v poletih za moške, pa premierno žensko tekmo na letalnici v Planici. Vse skupaj se bo tradicionalno začelo v Lillehammerju, kjer bo najprej tekma mešanih ekip, nato pa sledita še po dve posamični preizkušnji v obeh konkurencah. Glavni trener moške reprezentance Robert Hrgota še ni določil ekipe za uvod, Jurij Tepeš pa bo v Skandinavijo peljal branilko kristalnega globusa Niko Prevc, povratnico Niko Vodan, Katro Komar, Tinkaro Komar in Majo Kovačič.

Priprave na novo sezono v smučarskih skokih, ki prinaša več vrhuncev, so skoraj pri koncu. Vse skupaj se bo začelo 21. novembra na Norveškem v Lillehammerju, končalo pa na Letalnici bratov Gorišek v Planici konec marca, ko bodo tam prvič tekmovale tudi nekatere skakalke.

Skakalce konec decembra čaka novoletna turneja, skakalke pa mini turneja dveh večerov, sledi vrhunec za ljubitelje letenja svetovno prvenstvo v poletih v Oberstdorfu, ki ga je kot ključnega v sezoni označil Timi Zajc, zatem pa olimpijske igre v neposredni soseščini v Predazzu.

Robert Hrgota bo ekipo za Lillehammer določil do konca tedna. Foto: Bor Slana/STA

Hrgota: Lani letvice na začetku nismo postavili prav visoko

"Sprva smo se osredotočili na opremo, na nova pravila in se temu prilagodili, kar je vzelo nekaj časa, preostale stvari pa smo peljali, kot smo si zamislili. Lani sezone nismo začeli dobro, tako da prav visoko letvice nismo postavili in bo letos malo lažje začeti. Vsi potniki še niso znani, računam, da bodo do konca tedna," je na novinarski konferenci dejal glavni trener moške reprezentance Robert Hrgota.

Anže Lanišek je zadnjo sezono končal kot četrti skakalec svetovnega pokala. Foto: Daniel Novakovič/STA

Lanišek: Globus ne pride čez noč

Najboljši Slovenec v skupnem seštevku svetovnega pokala je bil četrtič v zadnjih petih sezonah znova Anže Lanišek, ki je končal na četrtem mestu za avstrijskim trojčkom Daniel Tschofenig, Jan Hörl, Stefan Kraft. Mu misli pred novo uhajajo h kristalnemu globusu?

"Vedno v sezono vstopim z mislijo na največ. Globus je vedno neka želja, cilj, a ta se ne zgodi, pač pa ga je treba graditi dalj časa. Ne pride kar čez noč. Treba je biti potrpežljivi. Če se zgodi, se zgodi, če se ne, pa imamo še naprej delo," je dejal Lanišek.

"V Lillehammer grem lahko veliko bolj miren, kot si mislim sam," pravi Domen Prevc. Foto: Daniel Novakovič/STA Veliko si od sezone obeta Domen Prevc, ki je sezono končal z novim svetovnim rekordom, že pred tem pa blestel na svetovnem nordijskem prvenstvu. Pred dnevi je postal boter podmladka v Kobilarni Lipica. "Bolj pametno se je osredotočiti na zmagovalnega konja iz lanske sezone kot na tistega v Lipici. Če bo zmagovalni pravi, potem bom po koncu sezone zadovoljen odšel pogledat tudi pravega v Lipico. V Lillehammer grem lahko veliko bolj miren, kot si mislim sam. Za to moram še delati, potem se bo pa vse skupaj tudi poklopilo," pa je dodal Prevc.

Za ekipo Jurija Tepeša je zahtevno poletje. Foto: Daniel Novakovič/STA

Za ženskim skakalnim taborom je izzivov polno poletje, z več takšnimi in drugačnimi preizkušnjami. Mladi skakalki Tini Erzar so potrdili prisotnost anevrizmalne kostne ciste v vratnem vretencu, začela je zdravljenje z infuzijami, ki je, kot je zapisala pred dnevi, uspešno.

Zdaj znova lahko hodi na sprehode in celo v šolo, o njeni skakalni prihodnosti pa je nehvaležno govoriti. Taja Bodlaj je po dalj časa trajajočih težavah prestala operativni poseg kolena. Trenutno je v fazi rehabilitacije, sama upa, da bi se lahko vrnila na Ljubnem (sredi januarja). Ema Klinec po besedah glavnega trenerja Jurija Tepeša trenutno ni na ravni svetovnega pokala, a upa, da se bo sčasoma pridružila ekipi.

Zmagovalka zadnjih dveh sezon svetovnega pokala Nika Prevc pravi, da pred novim tekmovalnim obdobjem občuti veliko nervoze. Foto: Daniel Novakovič/STA

Tepeš ima na začetku sezone tako na voljo še izdatno pomlajeno zasedbo, v Lillehammerju bo tako računal na zmagovalko zadnjih dveh sezon Niko Prevc, Niko Vodan, ki se vrača po poškodbi, Katro Komar, Tinkaro Komar in debitantko Majo Kovačič.

"Zadovoljen sem s pripravami, ki smo jih lahko izvedli. Imeli pa smo veliko težav s poškodbami, zato je bila poletna sezona kar težka. Z veseljem pa pričakujem zimo, verjamem, da nam bo lažje. Vrhuncev v sezoni bo veliko, na koncu bo Planica, kjer si želim, da nastopi čim več naših skakalk," je misli strnil Tepeš.

Nika Vodan se vrača po poškodbi, kot pravi, največji strah še vedno čuti ob doskoku. Foto: Daniel Novakovič/STA

"Okrog mene je res mlada ekipa. Sprememb je veliko. Želim izboljšati lansko sezono, predvsem si želim, da ne bo poškodb. Ciljev je več, predvsem pa se veselim letalnice v Planici," je na druženju z novinarji dejala najizkušenejša Slovenka Vodan, Prevc pa dodala: "Zagotovo ne razmišljam o koncu sezone. Veliko razmišljam o začetku sezone, zelo sem že nervozna. Komaj čakam, da se začne."

Svetovni pokal se bo začel v petek, 21. novembra, s tekmo mešanih ekip, v soboto in nedeljo pa sledita posamični preizkušnji v obeh konkurencah.