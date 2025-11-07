Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

zdravstvene težave poškodba smučarski skoki Katra Komar Tinkara Komar Maja Kovačič Ema Klinec Taja Bodlaj Tina Erzar Nika Vodan Nika Prevc Jurij Tepeš Gorazd Pogorelčnik

Jurija Tepeša z razlogom boli glava: nevšečnosti so se nakopičile

Jurij Tepeš | Jurij Tepeš ima dodobra zdesetkano ekipo. Manjkajo mu kar tri prvokategornice – Ema Klinec, Tina Erzar in Taja Bodlaj. | Foto Aleš Fevžer

Jurij Tepeš ima dodobra zdesetkano ekipo. Manjkajo mu kar tri prvokategornice – Ema Klinec, Tina Erzar in Taja Bodlaj.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska ženska reprezentanca v smučarskih skokih se tik pred začetkom zimske sezone sooča s težavami. Medtem ko moški del ekipe deluje v polni postavi, ima glavni trener Jurij Tepeš v ženski izbrani vrsti kar tri tekmovalke na stranskem tiru. Prva dama skakalne karavane Nika Prevc in izkušena Nika Vodan bosta osrednji gonilni sili, medtem ko bodo iz ozadja morale stopiti mlade skakalke.

Slovenski skakalci in skakalke odštevajo dneve do začetka novega zimske sezone, v kateri imajo visokoleteče cilje. Zadnji treningi in priprave potekajo po začrtanem programu. "Tako moški kot tudi ženski del ekipe bo treniral na ledeni smučini v Planici in Kranju. Pogoji so v tem trenutku odlični tako v Planici na veliki skakalnici kot tudi v Kranju. Osnova je bila narejena dobro, treninge smo izpeljali v skladu s programi dela. Trenutno so vse ekipe v obdobju finalizacije, ko gre za gradnjo finih občutkov in iskanje še zadnjih detajlov znotraj tehnike gibanja," je o treningih obeh reprezentanc A sprva povedal vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Gorazd Pogorelčnik.

Nato je sporočil nekoliko manj prijetno novico, ki zadeva žensko ekipo: "Moška ekipa A deluje v celoti, torej vsi tekmovalci v polnem trenažnem procesu, ženska je zaradi bolezni in poškodb precej okrnjena."

Bodlaj in Klinec vsaka z drugačno časovnico, Erzar bo dlje na stranskem tiru

Vrnitev Taje Bodlaj (opravila je operativni poseg na kolenu, op. a.) pričakujejo ob koncu tega koledarskega leta ali v začetku prihodnjega. Tina Erzar (prisotnost anevrizmalne kostne ciste v vratnem vretencu, op. a.) je izgubljena za dlje časa, a še vseeno ostaja upanje, da se bo vrnila na skakalnice. Ema Klinec je imela nekaj zdravstvenih težav, po katerih upajo, da se bo na tekme svetovnega pokala vrnila do novega leta.

Tudi Ema Klinec ima zdravstvene težave. | Foto: Aleš Fevžer Tudi Ema Klinec ima zdravstvene težave. Foto: Aleš Fevžer

"Ključno bo, da bodo pri vseh postopni koraki. Ekipa je precej zdesetkana. Sem pa vesel, da imamo reprezentanco B, saj nismo vedeli, kaj se bo dogajalo v ekipi A. Takrat smo vključili sedem mladih tekmovalk in še sreča, da imamo ekipo B. Dve tekmovalki sta poleti izpolnili kriterije za reprezentanco A, to sta Maja Kovačič (19 let, op. a.) in Tinkara Komar (20 let, op. a.). Ne moremo pričakovati, da bosta segli proti vrhu, ampak da bosta postopno napredovali in osvajali točke za svetovni pokal," je dodal.

Tepeš bo imel zelo mlado zasedbo

S tremi prvokategornicami na stranskem tiru ima glavni trener Jurij Tepeš torej zelo okrnjeno zasedbo, kar mu zagotovo povzroča nekaj skrbi. A ima po drugi strani v svojih vrstah dvakratno zaporedno lastnico velikega kristalnega globusa 20-letno Niko Prevc, ki ima visoke ambicije tudi v novi zimi. Poleg nje bo skušala po najvišjih mestih poseči tudi nekdanja lastnica kristalnega globusa Nika Vodan (25 let), v ekipi je še Katra Komar (24), na vrata pa trka tudi 18-letna Taja Sitar, ki je že nastopala na tekmah svetovnega pokala in tudi osvojila točke.

Nika Vodan je bila na generalki pred začetkom svetovnega pokala v Klingenthalu 15. in četrta v kvalifikacijah, lansko sezono pa je končala že sredi decembra zaradi težav s kolenom. | Foto: Guliverimage Nika Vodan je bila na generalki pred začetkom svetovnega pokala v Klingenthalu 15. in četrta v kvalifikacijah, lansko sezono pa je končala že sredi decembra zaradi težav s kolenom. Foto: Guliverimage

Nevšečnosti s poškodbami so imele njegove varovanke že v zadnji sezoni, ki jo je Nika Vodan po treh tekmah predčasno končala zaradi težav s kolenom, ki jih je imela že v preteklosti. V elitni deseterici smo imeli tako dve predstavnici. Z naskokom najboljša posameznica je bila Nika Prevc, ki je drugouvrščeno Nemko Selino Freitag v svetovnem pokalu premagala za debelih 640 točk. Na devetem mestu je bila Ema Klinec, Taja Bodlaj je bila 30., Tina Erzar 38. ...   

zdravstvene težave poškodba smučarski skoki Katra Komar Tinkara Komar Maja Kovačič Ema Klinec Ema Klinec Taja Bodlaj Tina Erzar Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc Jurij Tepeš Gorazd Pogorelčnik
