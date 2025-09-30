Slovenska smučarska skakalka Tina Erzar bo zaradi prisotnosti anevrizmalne kostne ciste v vratnem vretencu izpustil olimpijsko sezono, Taja Bodlaj pa je po dalj časa trajajočih bolečinah v kolenu prestala operativni poseg, tako da jo čaka okrevanje. Na skakalnice se bo vrnila predvidoma čez nekaj mesecev, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije (SZS).

Iz slovenskega skakalnega tabora prihajajo nič kaj spodbudne novice. Članica A-reprezentance Tina Erzar je po nedavnih bolečinah v vratu, ki niso bile posledica trenažnega procesa, opravila dodatne preglede. Izvidi so potrdili prisotnost anevrizmalne kostne ciste v vratnem vretencu, so sporočili iz SZS.

Zdravniški konzilij je predlagal zdravljenje z infuzijami, zato bo Tina za zdaj nosila vratno opornico in se lotila aktivnega zdravljenja. Ker je postopek zaraščanja kosti zelo dolgotrajen, je zanjo nova sezona že končana.

Dodali so, da Tina ostaja članica ženske A-reprezentance v smučarskih skokih s statusom poškodovanke, ob tem pa ji bo panoga skupaj z interno zdravniško službo zagotovila vso potrebno oskrbo in podporo.

Taja Bodlaj je po dlje časa trajajočih težavah s kolenom prestala operativni poseg. Foto: Guliverimage

Druga članica A-reprezentance Taja Bodlaj je po dalj časa trajajočih bolečinah v kolenu opravila dodatne preglede z magnetno resonance. Zaradi postavljene diagnoze so se zdravniki odločili za operativni poseg s kombinacijo artroskopije kolena in manjšega odprtega posega s šivanjem poškodovanega tetivnega narastišča.

Taja je operacijo prestala dobro in se bo na skakalnico predvidoma vrnila čez nekaj mesecev. "Vesela sem, da sem odpravila težavo s kolenom, saj sem imela težave že dalj časa. Počutim se dobro in komaj čakam, da se vrnem na skakalnico. Iskreno si želim, da se to zgodi čim prej," je za SZS povedala 19-letna članica NSK Tržič.

Pred smučarskimi skakalkami je še sklepni del poletnega grand prixa, zimska sezona, ki prinaša olimpijske igre, pa se bo začela 20. novembra v Lillehammerju.