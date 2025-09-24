Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
J. L., STA

Sreda,
24. 9. 2025,
10.14

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
kariera slovo smučarski skoki Jacqueline Seifriedsberger

Sreda, 24. 9. 2025, 10.14

23 minut

Nov udarec za skoke: najboljša avstrijska skakalka končala kariero

Avtorji:
J. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Jacqueline Seifriedsberger | Jacqueline Seifriedsberger je lansko sezono končala na petem mestu, presenetljivo pa se je odločila za konec kariere. | Foto Guliverimage

Jacqueline Seifriedsberger je lansko sezono končala na petem mestu, presenetljivo pa se je odločila za konec kariere.

Foto: Guliverimage

Po številnih poškodbah skakalk na generalki pred olimpijskimi igrami v Predazzu so ženski skoki znova v središču dogajanja. Avstrijska smučarska skakalka Jacqueline Seifriedsberger je po 13 sezonah v svetovnem pokalu napovedala slovo od skokov. Kot je za avstrijsko zvezo povedala 34-letna skakalka, je med pripravami na prihajajočo sezono z vrhuncem na olimpijskih preizkušnjah v Predazzu spoznala, da športu ne more več posvetiti sto odstotkov.

"V zadnjih letih sem se zelo potrudila, da sem skakala daleč in čisto pristajala. To je z vsako sezono težje," je v izjavi za avstrijsko zvezo pojasnila 34-letna Jacqueline Seifriedsberger.

Seifriedsberger je minulo sezono svetovnega pokala, v kateri je Slovenka Nika Prevc ubranila skupno zmago, končala na petem mestu v skupnem seštevku, s čimer je bila najboljša Avstrijka.

Januarja je v Zau dosegla tretjo zmago v svetovnem pokalu v karieri. Na svetovnih prvenstvih je osvojila sedem medalj, pet srebrnih in dve bronasti.

Na svetovnem pokalu je nastopala od samega začetka in prve sezone za ženske 2011/12. Skupno je Seifriedsberger zbrala 228 nastopov v svetovnem pokalu.

Eva Pinkelnig padec
Sportal Po neprijetnih prizorih na olimpijskem prizorišču že v sredo spremembe pravil

"Odločitev, da končam kariero, ni prišla čez noč"

"Nova pravila, tehnične spremembe in višje zahteve vplivajo na nenehno prilagajanje in polno predanost skokom," je dejala Seifriedsberger. Te predanosti sama po 13 sezonah na najvišji ravni ne čuti več.

"Odločitev, da končam kariero, ni prišla čez noč, ampak je v meni zorela dlje časa," je pojasnila. Svoje so dodali tudi dogodki prejšnjega konca tedna, zato Avstrijka meni, da je bila odločitev pravilna.

Jacqueline Seifriedsberger pri 34 letih končuje kariero. | Foto: Guliverimage Jacqueline Seifriedsberger pri 34 letih končuje kariero. Foto: Guliverimage

Na olimpijski generalki v Predazzu sta si Avstrijka Eva Pinkelnig in Kanadčanka Alexandria Loutitt strgali križne vezi in ostali brez olimpijskega nastopa, koleno si je poškodovala tudi japonska nordijska kombinatorka Haruka Kasai.

"Še vedno se dobro spominjam, ko sem pred 17 leti začel svojo prvo službo trenerja ženske ekipe. Jacqueline je bila takrat že tam in je igrala ključno vlogo pri razvoju ženskih smučarskih skokov v Avstriji," je dejal Florian Liegl, športni direktor za smučarske skoke pri avstrijski zvezi.

Glavni trener ženske ekipe Thomas Diethart po poškodbi Pinkelnig in upokojitvi Seifriedsberger in Marite Kramer pred olimpijsko sezono ostaja brez treh stebrov ekipe. Lansko sezono so sicer točke svetovnega pokala osvojile še Lisa Eder, Julia Mühlbacher, Chiara Kreuzer in Meghann Wadsak.

Alexandria Loutitt
Sportal Ganljiv zapis po padcu: olimpijske sanje izginile v sekundi
Sandro Pertile
Sportal Nas čaka nevihta pred začetkom skakalne sezone?
Alexandria Loutitt
Sportal V Predazzu padla tudi Alexandria Loutitt
kariera slovo smučarski skoki Jacqueline Seifriedsberger
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.