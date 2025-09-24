Nov udarec za skoke: najboljša avstrijska skakalka končala kariero

Po številnih poškodbah skakalk na generalki pred olimpijskimi igrami v Predazzu so ženski skoki znova v središču dogajanja. Avstrijska smučarska skakalka Jacqueline Seifriedsberger je po 13 sezonah v svetovnem pokalu napovedala slovo od skokov. Kot je za avstrijsko zvezo povedala 34-letna skakalka, je med pripravami na prihajajočo sezono z vrhuncem na olimpijskih preizkušnjah v Predazzu spoznala, da športu ne more več posvetiti sto odstotkov.

"V zadnjih letih sem se zelo potrudila, da sem skakala daleč in čisto pristajala. To je z vsako sezono težje," je v izjavi za avstrijsko zvezo pojasnila 34-letna Jacqueline Seifriedsberger.

Seifriedsberger je minulo sezono svetovnega pokala, v kateri je Slovenka Nika Prevc ubranila skupno zmago, končala na petem mestu v skupnem seštevku, s čimer je bila najboljša Avstrijka.

Januarja je v Zau dosegla tretjo zmago v svetovnem pokalu v karieri. Na svetovnih prvenstvih je osvojila sedem medalj, pet srebrnih in dve bronasti.

Na svetovnem pokalu je nastopala od samega začetka in prve sezone za ženske 2011/12. Skupno je Seifriedsberger zbrala 228 nastopov v svetovnem pokalu.

"Odločitev, da končam kariero, ni prišla čez noč"

"Nova pravila, tehnične spremembe in višje zahteve vplivajo na nenehno prilagajanje in polno predanost skokom," je dejala Seifriedsberger. Te predanosti sama po 13 sezonah na najvišji ravni ne čuti več.

"Odločitev, da končam kariero, ni prišla čez noč, ampak je v meni zorela dlje časa," je pojasnila. Svoje so dodali tudi dogodki prejšnjega konca tedna, zato Avstrijka meni, da je bila odločitev pravilna.

Jacqueline Seifriedsberger pri 34 letih končuje kariero. Foto: Guliverimage

Na olimpijski generalki v Predazzu sta si Avstrijka Eva Pinkelnig in Kanadčanka Alexandria Loutitt strgali križne vezi in ostali brez olimpijskega nastopa, koleno si je poškodovala tudi japonska nordijska kombinatorka Haruka Kasai.

"Še vedno se dobro spominjam, ko sem pred 17 leti začel svojo prvo službo trenerja ženske ekipe. Jacqueline je bila takrat že tam in je igrala ključno vlogo pri razvoju ženskih smučarskih skokov v Avstriji," je dejal Florian Liegl, športni direktor za smučarske skoke pri avstrijski zvezi.

Glavni trener ženske ekipe Thomas Diethart po poškodbi Pinkelnig in upokojitvi Seifriedsberger in Marite Kramer pred olimpijsko sezono ostaja brez treh stebrov ekipe. Lansko sezono so sicer točke svetovnega pokala osvojile še Lisa Eder, Julia Mühlbacher, Chiara Kreuzer in Meghann Wadsak.