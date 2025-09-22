Poletne poškodbe najboljsih skakalk so Mednarodno smučarsko zvezo (FIS) prisilile v razmislek: so trenutna pravila o velikosti dresov preveč tvegana? Padel naj bi predlog o povečanju tolerance dimenzij skakalnih dresov s štirih na šest centimetrov. V Predazzu so trenerji ženskih ekip razpravljali o spremembah, a nekateri opozarjajo, da bi to lahko sprožilo nov val manipulacij.

Poškodbe Eve Pinkelnig, Lare Malsiner in Alexandrie Loutitt so sprožile skrb v FIS-u, ki želi znižati hitrosti skakalk med letom. Ena izmed možnih rešitev je povečanje tolerance pri velikosti kombinezonov s štirih na šest centimetrov. A kot opozarja nekdanji skakalec in zdajšnji pomočnik trenerja Stefan Hula, bi to lahko prineslo več manipulacij. "Znova bo burja. Trenutno je dovoljena toleranca štiri centimetre, a gredo že zdaj vsi do roba. Če bo meja šest centimetrov, se bo izkoristilo več, saj FIS ne more preveriti vseh tekmovalk," je povedal za Skijumping.pl.

Varnost ali nova luknja v pravilih?

Hula meni, da kombinezoni niso edini razlog za poškodbe. "Tudi čevlji, vezi – vsi iščejo meje, da bi skočili čim dlje, kar ni vedno varno," poudarja. Dodaja, da bi bile spremembe tik pred sezono lahko škodljive za manjše reprezentance. "Mi imamo podporo zveze, drugi pa morajo iskati proizvajalce pri drugih ekipah. Najboljši bodo znova v prednosti."

Nika Prevc je ta konec tedna preizkusila olimpijski skakalnici v Predazzu. Foto: Guliverimage

Prva preizkušnja z novimi dresi že v Klingenthalu?

Bi lahko nova pravila glede širine skakalnih dresov začela veljati že konec oktobra na finalu poletne sezone v Klingenthalu? To bi pomenilo tudi logistične izzive. Nekatere skakalke so že izkoristile dovoljeno število registriranih kombinezonov in jih zdaj ne morejo več prilagajati. "Težko bo narediti večji kombinezon, ki bo konkurenčen. Spremembe ne bodo enake za vse," opozarja Hula.

Pravična pravila ključna za varnost

Kljub dvomom pa ostaja osrednji cilj jasen: več varnosti za tekmovalke. "Zdravje deklet je najpomembnejše. Če bodo vsi igrali po pravilih, tudi šest centimetrov tolerance ne bo problem. Le da so pogoji enaki za vse," zaključuje pomočnik glavnega trenerja poljske ekipe.