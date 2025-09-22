Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

J. L.

22. 9. 2025,
Zaradi poškodb so stekli nujni pogovori

Sprememba v smučarskih skokih tik pred začetkom sezone?

Prvi mož smučarskih skokov Sandro Pertile | Foto Guliverimage

Prvi mož smučarskih skokov Sandro Pertile

Foto: Guliverimage

Poletne poškodbe najboljsih skakalk so Mednarodno smučarsko zvezo (FIS) prisilile v razmislek: so trenutna pravila o velikosti dresov preveč tvegana? Padel naj bi predlog o povečanju tolerance dimenzij skakalnih dresov s štirih na šest centimetrov. V Predazzu so trenerji ženskih ekip razpravljali o spremembah, a nekateri opozarjajo, da bi to lahko sprožilo nov val manipulacij.

Poškodbe Eve Pinkelnig, Lare Malsiner in Alexandrie Loutitt so sprožile skrb v FIS-u, ki želi znižati hitrosti skakalk med letom. Ena izmed možnih rešitev je povečanje tolerance pri velikosti kombinezonov s štirih na šest centimetrov. A kot opozarja nekdanji skakalec in zdajšnji pomočnik trenerja Stefan Hula, bi to lahko prineslo več manipulacij. "Znova bo burja. Trenutno je dovoljena toleranca štiri centimetre, a gredo že zdaj vsi do roba. Če bo meja šest centimetrov, se bo izkoristilo več, saj FIS ne more preveriti vseh tekmovalk," je povedal za Skijumping.pl.

Nika Prevc je ta konec tedna preizkusila olimpijski skakalnici v Predazzu. | Foto: Guliverimage

