Nika Prevc četrta na veliki olimpijski napravi

Norveška smučarska skakalka Anna Odine Stroem je dobila tekmo poletne velike nagrade na veliki olimpijski skakalnici v Predazzu s 124 in 130,5 metra, Nika Prevc pa je bila četrta (118,5/129 m) z zaostankom več kot 30 točk.

Od treh Slovenk na tekmi je točke za 15. mesto osvojila še Nika Vodan s 110 in 118 metri, Maja Kovačič je končala na 31. mestu. Tinkara in Katra Komar ter Ema Klinec pa so izpadle v kvalifikacijah.

Na današnji tekmi ni bilo skakalk iz Avstrije in Kanade, ti reprezentanci sta po padcih svojih zvezdnic Eve Pinkelnig in Alexandrie Loutitt tekmo bojkotirali.

Poletna velika nagrada se bo za skakalke končala konec oktobra s tekmo v nemškem Klingenthalu.

