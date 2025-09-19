Obiskovalcem največjih zimskih športnih prireditev v Sloveniji je zelo dobro znan tudi glas Bojana Makovca, ki je že leta napovedovalec v Planici, na Pokljuki, pa tudi na svetovnih pokalih v deskanju in tako naprej. Tudi na Ljubljanskem maratonu vsi poznajo njegov glas. V 25-letni karieri napovedovalca pa je zdaj dočakal še vrhunec – prireditelji olimpijskih iger Milano Cortina, ki bodo februarja prihodnje leto, so ga namreč izbrali za uradnega spikerja na skakalnih tekmah v Predazzu.

"To je res velika čast. V Predazzo hodim res že dolgo, oni so me tudi predlagali, pred 14 dnevi pa sem dobil še uraden angažma prirediteljev iger Milano Cortina," nam je malce v zadregi potrdil vselej zgovorni Gorenjec. Pravi, da se najboljše počuti za mikrofonom, prevelike pozornosti niti ne mara, čeprav je več tisoč obiskovalcev na številnih zimskih svetovnih pokalih in drugih velikih tekmovanjih v Sloveniji dodobra vajenih njegovega glasu in svojevrstnega, dinamičnega sloga napovedovanja.

Gostujoče športnike in navijače nagovarja v njihovem jeziku, z vsaj nekaj besedami zna navdušenje in podporo izraziti v neštetih jezikih, zato smo prepričani, da se bo tudi na največjem zimskem športnem dogodku leta odlično znašel. V Predazzu bo napovedovalec na tekmah smučarskih skokov in skakalnega dela nordijske kombinacije. V obeh disciplinah bo imela Slovenija tudi izjemno močno tekmovalno zastopstvo.

"Pričakujem, da se mi po glas vseeno nekajkrat zatresel"

"Nikoli nisem bil športnik, ampak šport spremljam že celo življenje. Vem, da so olimpijske igre za športnike vrhunec kariere, to je jasno – in tudi zame so." Foto: Mediaspeed Bojan Makovec ali Maki, kot ga poznajo številni, priznava, da bo sodelovanje na olimpijskih igrah krona njegove kariere, v kateri se je sicer leta 2001 znašel povsem po naključju. Želel je postati športni novinar, a je po spletu okoliščin pristal za mikrofonom v Planici. "Nikoli nisem bil športnik, ampak šport spremljam že celo življenje. Vem, da so olimpijske igre za športnike vrhunec kariere, to je jasno – in tudi zame so. Ne bi pa nikoli dosegel tega, če v Sloveniji ne bi bilo ljudi, ki so mi dali priložnost in mi zaupali. Predvsem njim bi se rad zahvalil, da sem dobil priložnost pokazati, kaj znam, in da sem lahko rasel skozi čas ob podpori vseh, ki so mi stali ob strani. To je kar večji projekt, ni samo moj osebni dosežek," nam je povedal.

Trenutno je v Predazzu na poletni veliki nagradi smučarskih skokov, kjer bo izvedel še kaj več o zadolžitvah in razmerah, ki bodo tam vladale februarja prihodnje leto, ko bodo tam potekali boji za olimpijska odličja. Čeprav to prizorišče odlično pozna, se zaveda, da bo v olimpijski izvedbi drugače. Bo tudi kaj več nervoze pri njem? "Verjetno da. Ampak glede na to, da prizorišče poznam in da bom natančno vedel, kje bo potekalo naše delo, od režije do didžeja, niti ne bi smelo biti prehudo. Pričakujem pa, da se mi po glas vseeno nekajkrat zatresel. Za to sem nenazadnje delal večji del življenja."

