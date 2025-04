Slovenska hiša bo v Cortini d'Ampezzo

Po uspehu Slovenske hiše na olimpijskih igrah v Parizu 2024 bo Slovenska hiša zaživela tudi na zimskih olimpijskih igrah, ki bodo med 6. in 22. februarjem prihodnje leto potekale v Milanu in italijanskih Dolomitih. Franjo Bobinac, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, je danes v Cortini d'Ampezzo, kjer bo Slovenska hiša, podpisal pogodbo o najemu prostorov.

Slovenska hiša bo v samem središču Cortine d'Ampezzo ter v neposredni bližini uradne navijaške cone in preostalih nacionalnih hiš. Naenkrat bo lahko sprejela okoli 250 obiskovalcev in bo odprta za vse, kar jo naredi idealno za druženje, navijanje in praznovanje uspehov naših športnikov, so sporočili z OKS.

Igre verjetno še dolgo ne bodo več tako blizu Slovenije

"Tako kot v Parizu bo tudi v Cortini d'Ampezzo priložnost, da svetu pokažemo, kako izjemni smo Slovenci – tako v športu kot v kulturi, turizmu in gospodarstvu. Slovenska hiša je odlična platforma za povezovanje športnikov, športnih navdušencev, navijačev, slovenskih in mednarodnih partnerjev ter ustvarjanje novih priložnosti za sodelovanje in promocijo slovenskih blagovnih znamk. Olimpijske igre verjetno zelo dolgo ne bodo več tako blizu Slovenije, zato pričakujemo veliko slovenskih navijačev, tuje obiskovalce pa želimo navdušiti s svojo energijo in športnimi uspehi, pa seveda z našimi zgodbami in lepoto Slovenije. Vesel sem, da nas tudi pri tem projektu podpirajo vlada, ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter številni poslovni partnerji," je ob podpisu pogodbe izpostavil Franjo Bobinac, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije.

V Cortini se že veselijo slovenskih navijačev

Slovenska hiša bo odprta vsak dan predvidoma od 9. do 24. ure, zaživela bo v priljubljenem Janbo baru, ki je eden najbolj priljubljenih družabnih kotičkov v Cortini d'Ampezzo. "Izjemno smo veseli, da bomo v središču Cortine d'Ampezzo gostili Slovensko hišo. Slovenci ste športen narod, zato si želimo, da bo olimpijske igre in Slovensko hišo obiskalo čim več navijačev," sta ob podpisu pogodbe dejala Francesco Adami in Tommaso Teofoli, predstavnika Janbo bara.

"V Cortini d'Ampezzo bomo imeli pravo olimpijsko vzdušje, zato smo resnično veseli, da bo tu tudi Slovenska hiša. S tem se Slovenska hiša v Cortini pridružuje nacionalnim hišam Italije, Nemčije in preostalih držav. Slovenci dobro poznate Dolomite in zaradi naše bližine pričakujemo veliko navijačev. Vsem, ki bodo prišli, obljubljamo, da se bodo pri nas dobro počutili; naslednje leto bo od prvih olimpijskih iger v Cortini minilo natanko 70 let, kar je za nas izjemno pomemben mejnik. V nadaljevanju pa bo Cortina gostila tudi velik del paralimpijskih iger," poudarja Michele Di Gallo, generalni direktor Fondazione Cortina, družbe, ki je operativno odgovorna za organizacijo olimpijskih in paralimpijskih iger.

Slovenski točki bosta tudi v Bormiu in Predazzu

V Olimpijskem komiteju Slovenije so se za Cortino d'Ampezzo kot lokacijo Slovenske hiše odločili, ker Cortina olimpijske igre gosti skupaj z Milanom, v obeh mestih bo gorel tudi olimpijski ogenj. Poleg Milana in Cortine bodo sicer prizorišča tekmovanj razkropljena po različnih krajih v Dolomitih; tekmovanja bodo potekala še v Livignu, Bormiu, Predazzu, Teseru in Anterselvi/Antholzu.

"Med tekmovalnimi prizorišči so relativno dolgi potovalni časi, tako da žal ne bo mogoče, da bi športniki, ki bodo tekmovali na primer v Bormiu ali Predazzu, po vsakem nastopu prišli v Slovensko hišo v Cortino d'Ampezzo. Zato bomo imeli v Bormiu in Predazzu pripravljeni posebni Slovenski točki, kjer bomo organizirali slavje in sprejem v primeru osvojene medalje. Po koncu tekmovanj pa načrtujemo, da bodo dobitnice in dobitniki medalj prišli še v Slovensko hišo," je še pojasnil Bobinac.

Preberite še: