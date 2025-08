Optimizem organizatorjev šest mesecev pred olimpijskimi igrami

Italijanski organizatorji so šest mesecev pred začetkom zimskih olimpijskih iger optimistični. Priprave potekajo po načrtih. "Priprave napredujejo v skladu s časovnico," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal Andrea Varnier, izvršni direktor organizacijskega odbora olimpijskih in paraolimpijskih iger Milano-Cortina 2026.

Otvoritvena slovesnost olimpijskih iger bo 6. februarja, čeprav se dogajanje začne dva dni prej s prvimi boji v curlingu. Paraolimpijske igre se bodo začele mesec dni kasneje, 6. marca. "Trenutno smo v osrednji fazi operativne izvedbe," je dejal Varnier.

Simico, javno podjetje, odgovorno za dobavo olimpijskih objektov, je prejšnji teden obljubilo, da bodo "vsi načrtovani športni gradbeni projekti končani pred začetkom OI". Organizatorji se bodo potrudili, da bo izvedba zimskih iger finančno vzdržna.

Soči v Rusiji je leta 2014 stal najmanj 40 milijard dolarjev (34,5 milijarde evrov po trenutnem menjalnem tečaju). Pyeongchang v Južni Koreji je leta 2018 stal več kot 12 milijard dolarjev. Igre v Pekingu leta 2022, ki jih je prizadel covid, so uradno stale štiri milijarde dolarjev, vendar so finančni analitiki izračunali, da so skupni stroški zadnjih OI skupaj s stroški infrastrukture znašali približno 38 milijard dolarjev.

V organizacijskem odboru OI Milan-Cortina ocenjuje, da bo njihov končni račun znašal 5,2 milijarde evrov (6 milijard dolarjev). Od tega gre 3,5 milijarde evrov za infrastrukturo, 1,7 milijarde evrov pa za izvedbo iger.

Igre uporabljajo številna obstoječa prizorišča, z zaključno slovesnostjo v skoraj 2000 let starem rimskem amfiteatru v Veroni. Izogibanje novogradnjam zmanjšuje ne le stroške, temveč tudi vpliv na okolje.

Ta pristop pomeni tudi, da se bodo igre raztezale čez severno Italijo od Cortine v Dolomitih na vzhodu, 350 kilometrov, do zahodnih predmestij Milana, drugi "olimpijski grozdi" pa se bodo razprostirali po Alpah. "Kot pri vsakem kompleksnem globalnem dogodku so izzivi del procesa," je dejal Varnier. "Naprej gremo z velikim zaupanjem."

Eno redkih novih prizorišč bo za kratek čas hokejska arena Milano Santa Giulia, preden bo po igrah prevzela svojo predvideno vlogo večnamenske arene Eventim.

Gradnja hokejske arene Milano Santa Giulia. Foto: Guliverimage

Medtem ko so se organizatorji uspeli izogniti obremenjenosti z malo uporabljeno stezo za hitrostno drsanje z začasno preureditvijo dveh razstavnih dvoran na milanskem sejmišču, je druga skupina športov z malo udeleženci povzročila politične in gradbene težave.

Bitka s časom za izgradnjo steze v Cortini

Ker Italija ni imela steze za tekmovanja v bobu, sankanju in skeletonu, so organizatorji razmišljali o uporabi obstoječih lokacij v Avstriji ali Švici.

Matteo Salvini, namestnik in minister za promet v vladi Giorgie Meloni, je konec leta 2023 vztrajal, da se vsi dogodki, povezani z OI, odvijajo v Italiji. To je pomenilo vrtoglavo dirko in bitko s časom za izgradnjo steze v Cortini. Dokončana je bila ravno pravočasno.

To je pomenilo vrtoglavo dirko in bitko s časom za izgradnjo steze v Cortini. Foto: Guliverimage

V pripravah na zimske OI Milano Cortina 2026 so športniki v bobu, skeletonu in sankanju med 24. in 28. marcem prvič uspešno preizkusili tekmovališče Eugenio Monti v Cortini d'Ampezzo.

Proga, zgrajena v dvajsetih letih 20. stoletja, z bogato zgodovino in tradicijo, je gostila številne prestižne športne dogodke, preden je bila prenovljena v 1730 metrov dolgo progo, ki delno sledi originalni s 16 ovinki.

Namestitve, ki pogosto predstavljajo logistično in finančno težavo za organizatorje olimpijskih iger, so očitno zapečatene. Milanska olimpijska vas, šest sedemnadstropnih stavb, ki bodo po igrah preurejene v univerzitetne domove, bo kljub nedavnim pravnim težavam njenega razvijalca, skupine Coima, dokončana v "začetku oktobra".

V Cortini bo do konca oktobra nameščenih 377 montažnih modulov.

Foto: Reuters

Čeprav ni jasno, ali bo italijanska smučarska zvezdnica Federica Brignone, ki je lani zmagala v skupnem seštevku svetovnega pokala in osvojila naslov svetovne prvakinje, a si je zlomila levo nogo po koncu sezone svetovnega pokala na tekmi državnega prvenstva, sposobna tekmovati, so organizatorji julija razkrili obliko medalj, za katere se bo potegovala. Bronaste bodo tehtale 420 gramov, zlate in srebrne pa 500 gramov.

Oblikovalka je obljubila, da bodo medalje zdržale dlje kot nekatere z lanskih pariških iger. Približno 220 medalj, ki so vsebovale majhen košček odpadne kovine z Eifflovega stolpa, je bilo treba zamenjati, ker so hitro počrnele ali zarjavele.

"Ne moremo dovoliti, da se ponovi to, kar se je zgodilo v Parizu," je dejala njihova oblikovalka Raffaella Panie.

To pušča le eno neznanko. Italijanska meteorološka služba, na katero se je obrnila tiskovna agencija AFP, je dejala, da ne more napovedati, ali bo prihodnji februar dovolj snega.

Organizatorji so dejali, da jih sneg ne skrbi. "Pripravljeni bomo," so dejali.