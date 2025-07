Pred olimpijskimi igrami izbruhnil korupcijski škandal

Pod preiskavo je tudi župan Beppe Sala, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zimske igre 2026 bodo potekale od 6. do 22. februarja v severni Italiji. Uradna gostitelja sta mesto Milano z 1,3 milijona prebivalcev in zimsko športno središče Cortina d'Ampezzo v Dolomitih. Vendar pa bodo tekmovanja potekala tudi na več drugih lokacijah v regiji.

Šest nalogov za prijetje

Preiskava se osredotoča na nepremičninski projekt v središču mesta. Vendar pa državno tožilstvo preiskuje tudi druge projekte, kot je olimpijska vas, ki bo stala tik pred mestnim središčem. Po navedbah državnega tožilstva so za šest osumljencev zahtevali naloge za prijetje. Preiskali so več pisarn in stanovanj. Po poročanju medijev so gradbenemu izvajalcu zasegli tudi 120 tisoč evrov gotovine.

Obtožbe segajo od korupcije in ponarejanja do izkoriščanja položaja. Po poročanju tiskovne agencije ANSA preiskujejo skupno 74 osumljencev. Župan Sala je v izjavi za časopis Corriere della Sera zavrnil obtožbe.

Milano sicer velja za finančno in gospodarsko prestolnico Italije.

