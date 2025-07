Albert Riera nima prijetnih novic za goste

Nogometaši Celja so za zdaj edini slovenski predstavniki, ki so v tej sezoni vknjižili zmago v Evropi. Prejšnji četrtek so v Azerbajdžanu premagali Sabah s 3:2, danes pa bodo v knežjem mestu računali na prednost domačega igrišča. Trener Albert Riera pričakuje še boljšo igro svojih varovancev od tiste v Bakuju, med polčasom pa se bodo Celjani poklonili odhodu kapetana in rekorderja kluba Matjaža Rozmana. Navijači Celja bodo zvedavo pogledovali tudi proti Beogradu, kjer se bo danes odločalo o njihovem morebitnem tekmecu v drugem krogu kvalifikacij za ligo Europa.

Celjani so bili v prejšnji sezoni najuspešnejši slovenski klub v Evropi. Dobro so krenili tudi v sezono 2025/26. Čeprav so pošteno prevetrili zasedbo in izgubili številne nosilce igre, je Albert Riera slovenske pokalne zmagovalce popeljal do zmage v Azerbajdžanu. Premagali so Sabah s 3:2, junaka srečanja pa sta postala dvakratni strelec Franko Kovačević in strelec zmagovitega zadetka, zlati adut s klopi, rezervist Darko Hrka. Oba sta se Celju pridružila to poletje.

Pred drugim obračunom so boljše pripravljeni

Kapetanski trak pri Celju še vedno nosi slovenski reprezentant Žan Karničnik. Foto: Aleš Fevžer "Čeprav imamo dvomestno število novih nogometašev, so ti zelo hitro usvojili naše ideje igre. Na voljo imam profile nogometašev, ki mi ponujajo veliko različnih načinov igre. Za nami je odličnih nekaj dni. Treningi, energija in atmosfera so bili na zares visoki ravni. Pred drugim obračunom smo veliko boljše pripravljeni na nasprotnika, ki se je predvsem v prvem polčasu dobro postavil na terenu. Celje pa je kot vselej veliko boljše na drugi tekmi, saj nam prav ta premor med tekmama daje čas za dodatno analizo," je pred povratnim srečanjem v Celju, domačo evropsko premiero v tej sezoni, napovedal trener Riera.

Na prvi tekmi v Azerbajdžanu ga je zmotila prevelika ranljivost varovancev ob prekinitvah. Te težave je skušal med tednom popraviti. "Če imaš težavo, a poznaš način, kako jo rešiti, potem to ni težava, le izziv. Pomembno je bilo, da smo sezono začeli z zmago. To psihološko veliko pomeni," sporoča samozavestni Španec.

Najboljši strelec Celja v tej sezoni je tako hrvaški novinec Franko Kovačević: "Pri obeh mojih zadetkih v Bakuju je večino dela opravila ekipa, sam sem le dodal zadnji stik z žogo in jo potisnil čez črto. V Celju se dobro počutim, ekipa me je lepo sprejela. Vedel sem, da se vračam v poznano nogometno okolje," je nekdanji up splitskega Hajduka, ki se je pred prihodom v Slovenijo dokazoval v Nemčiji, zaupal, da v Celju pred povratno tekmo s Sabahom v slačilnici vlada dobro vzdušje.

"O nasprotniku imamo na voljo vse informacije, ki jih potrebujemo za uspeh. Trener je 'mastermind', ki pripravi načrt za tekmo, na nas pa je, da ga poskušamo čim bolje izpolniti," bo skušal čim bolje izpolniti načrt stratega.

AEK Larnaka ali beograjski Partizan?

Mario Jurčević je pustil velik pečat v 1. SNL v dresu Olimpije. Foto: Vid Ponikvar Če bodo Celjani danes ohranili prednost s prve tekme, se bodo v drugem krogu kvalifikacij za ligo Europa pomerili z boljšim s ciprsko-srbskega obračuna med AEK Larnaka in beograjskim Partizanom. Prvi dvoboj na Cipru je pripadel gostiteljem (1:0), črno-beli, za katere nastopa tudi občasni slovenski reprezentant Mario Jurčević, pa bodo danes skušali vrniti Aeku s polno mero. Če bi jim uspelo, bi v knežjem mestu gostoval nekdanji velikan jugoslovanskega nogometa, kar bi zagotavljalo polne tribune.

Če bi Rierovi četi spodletelo, bi nadaljevala evropsko pot v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. Tekmec bi bil boljši z malteško-moldavskega obračuna med Birkirkaro in Petrocubom. Predstavnik Malte je dobil prvo tekmo z 1:0.

Stojanovićevi po lovoriki na delu v Kazahstanu

Nekdanji vratar zmajev Žiga Frelih bo s Spartakom na zahtevni preizkušnji na Švedskem. Foto: Vid Ponikvar Gašper Trdin bo z Levskim iz Sofije danes na Madžarskem gostoval pri Hapoelu Beer Shevo, s katerim se je prejšnji teden razšel brez zadetkov (0:0). Žiga Frelih bo s Spartakom iz Trnave gostoval na Švedskem pri BK Häcknu, proti kateremu je prejšnji četrtek doma izgubil z 0:1. Miha Kompan Breznik pri slovaških pokalnih zmagovalcih ni prijavljen za nastop v uvodnem krogu Evrope.

Podobno velja za Petra Stojanovića. Eden najboljših slovenskih nogometašev zadnjega desetletja se je poleti iz Italije preselil na Poljsko, kjer po novem zastopa barve Legie iz Varšave, s katero je konec prejšnjega tedna osvojil prvo lovoriko. Legia je osvojila poljski superpokal. Danes jo čaka gostovanje v Kazahstanu pri Aktobeju, ki ga je v Varšavi ugnala z 1:0. Ljubljančan ni prijavljen za nastop v Evropi v uvodnem krogu kvalifikacij.

Tudi Emil Velić iz moldavskega Šerifa iz Tiraspola in Matija Boben iz romunskega CFR Cluj nista pripravljena za nastope v Evropi.

Šahtar bo na Finskem branil ogromno prednost, ki si jo je priigral prejšnji teden v Stožicah. Foto: Guliverimage

Ukrajinski velikan Šahtar Doneck, ki je že dobro desetletje brezdomec, bo po visoki zmagi v Ljubljani nad Ilvesom (6:0) danes gostoval na Finskem. Če bo ubranil prednost, bodo Stožice 31. julija prizorišče spektakla, saj se bo Šahtar pomeril z zvezdniško zasedbo turškega Bešiktaša.

