Rafael Urazbakhtin je izpostavil, kako si je Kairat bolj želel zmage od Olimpije. Foto: Aleš Fevžer V taboru gostiteljev je bilo prisotno veliko veselje, saj so se z napredovanjem v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov povsem približali cilju, nastopu v glavnem delu evropskega tekmovanja, pri Olimpiji, ki jo čaka dolga in naporna vrnitev v Slovenijo, pa so objokovali zapravljeno priložnost in preskromno igro v Almatiju, s katero se niso mogli enakovredneje zoperstaviti Kairatu.

"Veliko smo se naučili na prvi tekmi v Ljubljani. Skušali smo popraviti težave in bili pri tem po mojem mnenju zelo uspešni. Vedeli smo, da bo napredoval tisti, ki si bo bolj želel zmage. Tokrat smo bili mi tisti, ki smo si jo želeli bolj," je poudaril trener Kairata Rafael Urazbakhtin, ki se je odločil za nekoliko drugačno začetno enajsterico od tiste na prvi tekmi v Ljubljani. Tako je od prve minute v napadu zaigral tudi donedavni napadalec Celja Edmilson.

V enajsterico uvrstil slavljenca in zadel v polno

"V Sloveniji je igral dve leti. Zelo dobro pozna Olimpijo. Zelo je želel izločiti Olimpijo. Zaradi te želje je večkrat pretiraval glede borbenosti. Priznam, bilo nas je strah, da si bo prislužil izključitev," je strateg Kairata po poročanju kazahstanskega medija Mega-ratings priznal, da mu ni bilo vseeno, ko si je Brazilec zaradi ostre igre kmalu prislužil rumeni karton, nato pa nadaljeval z zelo borbenim pristopom. "Na koncu se nam je tveganje izplačalo, saj je odigral dobro," je Južnoameričan po dobri uri, ko je bil že dosežen končni rezultat 2:0 zaradi bolečin v mišicah zapustil zelenico, Kairat pa je tudi v nadaljevanju brez večjih težav zadržal prednost in napredoval.

Kako so si nogometaši Kairata dali v slačilnici duška po zmagi nad Olimpijo:

Trener Kairata se je še pošalil, da je na dan srečanja spremenil začetno enajsterico in v njo, ko je ob ogledu objav na Instagramu izvedel, da ravno danes praznuje 21. rojstni dan, uvrstil Aleksandra Mrynskiya. Imel je zelo dober nos, saj je mladi Kazahstanec zatresel mrežo Olimpije in postavil končni rezultat 2:0.

Simao: Največja krivica leži pri meni

Gal Lubej Fink si je privoščil na povratni tekmi v Kazahstanu kar nekaj napak, ki so drago stale Olimpijo. Foto: Aleš Fevžer Kako pa je izpad iz kvalifikacij za ligo prvakov doživel trener Olimpije? Po poročanju kazahstanskih medijev je po bolečem porazu, njegovem prvem, odkar je trener zmajev, je Portugalec povedal: "Jasno je, da je zgodnji prvi zadetek vplival na tekmo," je imel v mislih hitro vodstvo Kairata, ki so že v peti minuti izkoristili ogromno napako vratarja Gala Lubeja Linka. Ta je nepravilno ocenil let žoge po strelu Jorginha z glavo, navijači zmajev pa so se spraševali, zakaj je klubsko vodstvo ob poškodbi Matevža Vidovška dovolilo Denisu Pintolu selitev v Ajdovščino.

"Prvi gol nas je presekal, drugi pa povsem. Po njem nismo več našli pravega načina, kako odgovoriti Kairatu. Prevzemam popolno odgovornost za poraz in izpad iz lige prvakov. Izgubili smo zaradi tega, ker smo prejeli dva gola. Razmere v Almatiju niso bile razlog za našo slabo predstavo. V Kazahstanu so nas sprejeli gostoljubno. Sta odločili napaki vratarja pri obeh zadetkih? Ne bom obsojal nobenega, lahko le ponovim, da leži največja krivica za poraz pri meni. Nočem iskati izgovorov," je pojasnil Simao, ki je tako z Olimpijo vstopil v Evropo z nepričakovanim izpadom proti Kairatu.

Olimpijo čaka naslednja evropska preizkušnja prihodnji četrtek v Stožicah proti prvaku Andore. Foto: Aleš Fevžer

Pot bo tako naslednji četrtek nadaljeval v kvalifikacijah za konferenčno ligo, tekmec pa bo prvak Andore Inter d'Escaldes, ki je v torek presenetljivo doma premagal romunskega prvaka FCSB (2:1) in izpadel zaradi slabše razlike v zadetkih na obeh tekmah (3:4). Če bodo zmaji želeli še tretjič zapored vstopiti v glavni del konferenčne lige, bodo morali tako v nadaljevanju evropske sezone preskočiti vse tri ovire v kvalifikacijah.