V Kazahstanu so zadovoljni in ponosni. Njihov nogometni prvak Kairat je ostal neporažen v Ljubljani proti Olimpiji (1:1), komaj 16-letni napadalec Dastan Satpajev pa je postavil nov mejnik. V zgodovini lige prvakov, če se upoštevajo tudi kvalifikacijske tekme, sta zadela v polno le dva mlajša nogometaša od dragulj Kairata. Tako je čudežni deček iz Kazahstana, ki bo kariero prihodnje leto nadaljeval pri Chelseaju, v Stožicah pisal zgodovino.

Ko je 16-letni napadalec Dastan Satpajev v 60. minuti zatresel mrežo Gala Lubeja Finka in Kairat v Stožicah popeljal v vodstvo z 1:0, ni skrival sreče. Mladenič, ki je kljub mladosti že prerasel v prvega zvezdnika kazahstanskega prvaka, saj njegovo ime pogosto krasi naslovnice, je v Sloveniji dosegel svoj prvi zadetek v evropskih tekmovanjih. Postal je tudi najmlajši Kazahstanec, ki se je vpisal med strelce na tekmah pod okriljem Uefe.

S talentom in znanjem je prepričal angleškega velikana Chelsea, da so Londončani z njim sklenili dogovor o sodelovanju, ki bo začel veljati, ko bo Kazahstanec dopolnil 18 let. Do takrat pa bo skušal Satpajev še naprej osrečevati navijače Kairata. V Stožicah je edinega izmed njih, ki je postal pravcata atrakcija, saj je zasedel svoje mesto na prazni tribuni in zavzeto v dresu in z zastavo v klubskih barvah spremljal dvoboj od prve do zadnje minute, osrečil z zadetkom za vodstvo gostov.

Edini navijač Kairata, ki je prepotoval tisoče in tisoče kilometrov, da je lahko v Ljubljani spremljal kazahstanske prvake, je po srečanju prejemal čestitke od svojih ljubljencev. Foto: Aleš Fevžer

Navdušeni navijač je po koncu srečanja stopil do roba ograje, ki loči tribune od igrišča, in prejemal čestitke nogometašev Kairata. Do njega so prišli prav vsi, ki so na prvi tekmi uvodnega kroga kvalifikacij za ligo prvakov prekrižali načrte Olimpiji in v Ljubljani ostali neporaženi (1:1). Največjo zaslugo si lastita Portugalec Jorginho, ki je v 60. minuti izkoristil nezbranost obrambne vrste Olimpije, krenil v protinapad, kjer se je otresel Alexa Blanca, nato pa nesebično zaposlil hitronogega Satpajeva, ki mu ni bilo težko z bližine zatresti prazne mreže. S tem pa je poskrbel tudi za zgodovinski podvig.

Kairat je uresničil cilj in ostal neporažen v Sloveniji (1:1). Strastni navijač, ki je pripotoval v Ljubljano, bo stiskal pesti za prvaka Kazahstana tudi v torek na povratni tekmi v Almatiju. Foto: Aleš Fevžer

Starejša le Šved in Poljak

Kazahstanski Sportilinet poroča, da se je Satpajev po zadetku v Ljubljani vpisal v almanahe kot tretji najmlajši strelec vseh časov na tekmah, ki potekajo pod okriljem lige prvakov. Rekorder je Šved Nicklas Bärkroth, ki se je leta 2008 v dresu IFK Göteborga proti tekmecu iz San Marina (Murata) vpisal med strelce pri 16 letih, šestih mesecih in štirih dneh.

Pozneje je postal tudi švedski reprezentant. Drugi najmlajši je Poljak Wlodzimierz Lubanski, ki je davnega leta 1968 zadel za Gornik Zabrze, zdajšnji klub Erika Janže in Luke Zahovića, proti praški Dukli pri 16 letih, osmih mesecih in 16 dneh. Kariero je nadaljeval v Belgiji in Franciji, za Poljsko pa zbral kar 75 nastopov (48 zadetkov) in leta 1972 osvojil tudi olimpijski naslov.

Dastan Satpajev je postal tretji najmlajši strelec v zgodovini najmočnejšega tekmovanja. Foto: Aleš Fevžer Nato pa pride na vrsto že Dastan Satpajev. Bodoči član Chelseaja je zatresel mrežo Olimpije pri 16 letih, desetih mesecih in 26 dneh, sodeč po tem, kako zrelo in učinkovito igra za svoja leta, pa je pred njim še zelo svetla prihodnost. Takšen je torej seznam, če se upoštevajo tudi kvalifikacijske tekme za ligo prvakov.

Če pa se upoštevajo samo tekme v glavnem ali izločilnem delu najmočnejšega tekmovanja, je po podatkih Evropske nogometne zveze (Uefa) rekorder nekdanji čudežni deček Barcelone Ansu Fati, ki je 10. decembra 2019 dosegel zadetek proti milanskemu Interju pri 17 letih in 40 dneh. Le 28 dni je za njegovim rekordom zaostal zdajšnji mladi as Barcelone in španske izbrane vrste Lamine Yamal, ki je lani mrežo Monaca zatresel pri 17 letih in 68 dneh.

Lamine Yamal se je prvič vpisal med strelce v ligi prvakov pri dobrih 17 letih. Foto: Guliverimage

Tretji na lestvici je soigralec Benjamina Šeška in Kevina Kampla pri RB Leipzigu Norvežan Antonio Nusa, ki je pred tremi leti dosegel zadetek za Club Brugge proti Portu pri zgolj 17 letih in 149 dneh.

Povratno srečanje med Olimpijo in Kairatom bo odigrano prihodnji torek (15. julij) v Almatiju. Začelo se bo ob 17. uri po slovenskem času.