Čudežni evrogol, ki je dokončno potopil Olimpijo: Rekel sem si, zakaj pa ne?

To je bil zadetek, pravcati evrogol, ki je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih in 1. SNL predstavil v zelo atraktivni luči. Navijači Kopra so bili navdušeni nad drzno mojstrovino Denija Jurića, s katero je postavil piko na i izvrstni predstavi kanarčkov in velikemu preobratu v Stožicah, s katerim je dokončno na kolena spravil Olimpijo. Kaj pa je Avstralec povedal po enem najbolj spektakularnih zadetkov, kar jih je v zadnjih letih padlo na slovenskih zelenicah?

Derbi 5. kroga 1. SNL med Olimpijo in Koprom je postregel s preobratom, po katerem se je v Stožicah smejalo gostom. Zmaji, ki so v četrtek v Albaniji stežka preskočili oviro v 3. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo in so za zmago nad Egnatio (4:2) garali kar 120 minut, so bolje vstopili v srečanje. Čeprav so si priložnosti priigrali tudi gostje, je Olimpija po zadetku Ivana Durdova dolgo vodila z 1:0. Tako je bilo vse do zadnjih 20 minut, ko je sledil mogočen preobrat. Končni rezultat je s potezo večera, kandidatom za najlepši zadetek sezone, dosegel Deni Jurić.

Veselje na koprski klopi po izjemnem zadetku 27-letnega Avstralca za 3:1. Foto: Aleš Fevžer

Avstralec hrvaških korenin, ki je v izvrstni formi, saj je na zadnjih petih tekmah za Koper dosegel kar šest zadetkov, se je izkazal z redko videnim evrogolom. Potekal je že sodnikov podaljšek, Koprčani so imeli v žepu vodstvo z 2:1, nato pa se je mlajši izmed bratov Jurić odločil za drzno potezo. "Bližal se je konec srečanja, igrala se je skoraj že zadnja minuta, pa sem si rekel, zakaj pa ne bi poskusil? Opazil sem, da je vratar stal kakšnih 11, 12 metrov izven svojih vrat. Ustrelil sem, nato pa je, hvala bogu, žoga šla v mrežo," je po sladki zmagi Kopra in najlepšem zadetku, odkar nastopa v 1. SNL, presrečni Deni Jurić povedal za Šport TV.

Evrogol Denija Jurića v Stožicah:

27-letni napadalec, ki je leta 2018 igral za kranjski Triglav, večino kariere pa preživel na Hrvaškem, kjer je igral tudi za zagrebški Dinamo, Rijeko ter drugo ekipo splitskega Hajduka, je tako Kopru pomagal do dragocene zmage, s katero so se kanarčki povzpeli na drugo mesto.

Deni Jurić, mlajši brat prav tako napadalca kopra Tomija, se je na zadnjih petih tekmah zmeraj vpisal med strelce. Foto: Aleš Fevžer

Mojstrsko je s prsmi sprejel žogo, jo umiril, nato naredil še nekaj korakov in pogledal, kje stoji vratar zmajev Matevž Dajčar, nato pa je sledil eden najbolj popolnih strelov, kar jih je bilo videti v moderni zgodovini 1. SNL. Mrežo zmajev je zatresel skoraj s sredine igrišča in poskrbel za viralen dosežek.

Van de Looi pogrešal svežino

Erwin van de Looi je na debiju v 1. SNL potegnil krajšo proti Kopru. Foto: Aleš Fevžer Koprčani so tako pokvarili domači debi nizozemskega stratega Erwina van de Looija, ki je ostal brez točk (1:3) in po bolečem porazu izpostavil, kako je četrtkovo gostovanje v Albaniji pustilo preveč posledic. Čeprav je premešal udarno enajsterico, je moštvo Olimpije v zadnjem delu srečanja padlo. ''Od začetka se je videlo, da nismo sveži. Z žogo smo imeli težave proti agresivni, fizični ekipi Kopra,'' je postregel z razlogom, zakaj je prišlo do takšnega padca. ''Na žogi nismo bili dovolj dobri, da bi se izognili igri ena na ena. Posledično smo izgubili preveč žog,'' je dodal 53-letni Nizozemec in poudaril, da so njegovi varovanci prejeli čudne zadetke.

"Enega iz kota (Ahmed Sidibe v 71. minuti, op. p.), pri drugem smo slabo reagirali v obrambi (avtogol Ahmeta Mulahusejnovića v 88. minuti), tretji je bil strel iz sredine igrišča (evrogol Denija Jurića v 91. minuti)," je povedal za Šport TV. Zdaj upa, da bo počitek do četrtkovega srečanja z Noahom vrnil svežino v noge slovenskih prvakov, ki bodo lovili napredovanje v ligaški del konferenčne lige, s katerim bi poskrbeli za pestro in bogato evropsko jesen.

Varovanci Slaviše Stojanovića so se prikazali v bistveno boljši luči kot v prejšnjem krogu proti mlinarjem. Foto: Aleš Fevžer

Slednje ne bo v Kopru, saj se je v Evropi spotaknil na drugi stopnički, ko je na dveh tekmah proti Vikingu prejel kar 12 zadetkov. Ko so kanarčki v prejšnjem krogu nepričakovano doma pokleknili proti Radomljanom, Slaviša Stojanović pa je prekinil niz neporaženosti v 1. SNL, je na Bonifiki zadišalo po kriznem obdobju, a je uspešno gostovanje v Ljubljani v tabor kanarčkov vrnilo zadovoljstvo. "Pokazali smo zrelo, dovolj kombinatorno igro. Veseli smo teh treh točk po res neprijetnem spodrsljaju v Kopru. Zdaj lahko mirno nadaljujemo prvenstvo," je poudaril trener Kopra, ki je znova ostal neporažen proti Olimpiji, ter dodal, da so v drugem polčasu v igri marsikaj popravili, potrpežljivo čakali na svoje priložnosti in dočakali preobrat.