"Bolj kot to, da smo proti Kopru izgubili dve točki, me boli, da smo izgubili Žana Karničmnika," je po dvoboju 17. kroga 1. SNL med Celjem in Koprom (1:1) potožil strateg jesenskih prvakov Albert Riera. Slovenski reprezentant si je poškodoval desno ramo, za zdaj pa se še ne ve, kako dolgo ga bo ta poškodba oddaljila od igrišč. Celjane čaka v prihodnjih tednih kopica pomembnih tekem tako v Sloveniji kot tudi v Evropi.

Po dvoboju v knežjem mestu, na katerem je Alberta Riero znova spremljal občutek, kot da so vsi tekmeci v 1. SNL najbolj motivirani prav na srečanjih proti Celjanom, je španski strateg spregovoril o dragi ceni, ki jo je Celje plačalo za remi s Koprom (1:1). V zaključku srečanja si je poškodoval desno ramo Žan Karničnik in zapustil zelenico v bolečinah. Zanj je bilo tako konec srečanja še pred koncem rednega dela, ker pa je njegov trener pred tem že izkoristil vseh pet menjav, so gostitelji v sodnikov podaljšek vstopili z igralcem manj.

Žan Karničnik je standardni reprezentant Slovenije. Foto: Guliverimage

"Izgubili smo Žana Karničnika. Rama je zelo pomemben del telesa v igri. Ne vem še, za kako dolgo ga bomo izgubili, a pogrešali bomo zelo pomembnega igralca," Riera upa, da se bo 31-letni branilec, ki lahko v Celju kakovostno opravlja kopico raznovrstnih nalog, tako da ga trener koristi na različnih igralnih položajih, lahko čimprej vrnil na zelenice.

Izpostavil je tudi Zabukovnika

Albert Riera zelo pogreša Marka Zabukovnika. Foto: Jure Banfi Že tako je proti Kopru pogrešal Franka Kovačevića in Juanja Nieta, zdaj pa je izgubil še kapetana Karničnika, še kako pomembnega za igro Celjanov. Riera je po tekmi v pogovoru za Šport TV izpostavil še enega igralca, ki je na seznamu poškodovanih nogometašev in ga zelo pogreša.

"Mark Zabukovnik je ključni igralec Celja za moj slog igre. Zame je najboljši igralec na igralnem položaju šestice, kar sem jih vodil v trenerski karieri. Žal ga še dolgo ne bo z nami. Pogrešamo ga. Saj imamo ekipo, v kateri ga bodo nadomestili drugi, a počutimo se tako, kot da bi bili na letalu, ki bi ga poganjal le en motor. Želeli pa bi si, da bi bila prižgana oba motorja," se je slikovito izrazil Riera, ki ga prihodnji mesec čakajo zelo pomemben tekme.

Najprej se bodo Celjani v četrtek odpravili na gostovanje v osmini finala pokala v Stožice proti Olimpiji, za katero bo to ena izmed tekem leta, saj želi v pokalu priti do lovorike. Nato čaka grofe zadnja tekma jesenskega prvenstva 1. SNL, domače srečanje s Primorjem (7. decembra), po katerem se bodo Celjani povsem osredotočili le še na evropske izzive.

Albert Riera želi Celjane popeljati med osem najboljših v konferenčni ligi. Za zdaj mu kaže odlično, Celjani so na visokem tretjem mestu. Foto: Jure Banfi

11. decembra jih čaka gostovanje na Reki pri hrvaškem prvaku Rijeka, ki ga vodi stari znanec 1. SNL Victor Sanchez, 18. decembra pa bo Celje v sklepnem dejanju konferenčne lige gostil irski Shelbourne. Celjani so si že zagotovili nastop v izločilnem delu, v zadnjih dveh krogih pa bodo skušali ohraniti uvrstitev med osem najboljših, kar bi jim zagotavljalo neposreden preboj v osmino finala.