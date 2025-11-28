Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
28. 11. 2025,
16.20

51 minut

Prva liga Telemach 1. SNL NK Celje Florjan Jevšenak

Petek, 28. 11. 2025, 16.20

51 minut

NK Celje

Florjan Jevšenak podaljšal pogodbo z vodilno ekipo prve lige

Avtor:
STA

Florjan Jevšenak NK Celje | Florjan Jevšenak | Foto Jure Banfi

Florjan Jevšenak

Foto: Jure Banfi

Dvajsetletni vezist Florjan Jevšenak je podaljšal pogodbo z vodilno ekipo slovenskega nogometnega prvenstva Celjem do konca junija leta 2028.

Mura Maribor
Sportal Prva tekma v Kidričevem, poostren policijski nadzor v Fazaneriji

Florjan Jevšenak je produkt celjskega šolskega nogometnega centra, ki se mu je pridružil že pri štirih letih in pol, so zapisali Celjani in dodali, da si je med prebijanjem skozi vse starostne selekcije, v kadetski in mladinski ekipi tudi kot kapetan, najprej prislužil nastop v mlajših reprezentancah Slovenije, avgusta lani pa s Celjem podpisal prvo profesionalno pogodbo.

Sezono 2024/2025 je preživel na kaljenju pri drugoligašu Dravinji, za katero je zbral 33 nastopov v vseh tekmovanjih. Ob začetku te sezone so vezista priključili pripravam članske ekipe, kjer si je izboril mesto v ekipi Alberta Riere.

Jevšenak je v tej sezoni nastopil na 21 tekmah, prvi nastop pa je vpisal v prvem krogu kvalifikacij za evropsko ligo proti azerbajdžanskemu Sabahu.

Celje v prvi ligi prepričljivo vodi, v nedeljo pa ga čaka obračun s Koprom.

