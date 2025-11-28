Dvajsetletni vezist Florjan Jevšenak je podaljšal pogodbo z vodilno ekipo slovenskega nogometnega prvenstva Celjem do konca junija leta 2028.

Florjan Jevšenak je produkt celjskega šolskega nogometnega centra, ki se mu je pridružil že pri štirih letih in pol, so zapisali Celjani in dodali, da si je med prebijanjem skozi vse starostne selekcije, v kadetski in mladinski ekipi tudi kot kapetan, najprej prislužil nastop v mlajših reprezentancah Slovenije, avgusta lani pa s Celjem podpisal prvo profesionalno pogodbo.

Sezono 2024/2025 je preživel na kaljenju pri drugoligašu Dravinji, za katero je zbral 33 nastopov v vseh tekmovanjih. Ob začetku te sezone so vezista priključili pripravam članske ekipe, kjer si je izboril mesto v ekipi Alberta Riere.

Jevšenak je v tej sezoni nastopil na 21 tekmah, prvi nastop pa je vpisal v prvem krogu kvalifikacij za evropsko ligo proti azerbajdžanskemu Sabahu.

Celje v prvi ligi prepričljivo vodi, v nedeljo pa ga čaka obračun s Koprom.